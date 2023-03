10 zakone të përditshme për të patur një mendje të shëndetshme

Një mendje e shëndoshë do t’ju ndihmojë të gjeni rrugën tuaj përmes jetës, nga lindja në fëmijëri, në vitet e adoleshencës, të rriturit dhe në moshën më të madhe.









Disa hapa të mirënjohur që duhen marrë për të zhvilluar dhe mbajtur një mendje të shëndetshme përfshijnë:

Të ngrënit shëndetshëm

Ruajtja e mirëqenies fizike së bashku me shëndetin mendor mund të ketë një efekt afatgjatë në trupin tuaj. Dr. Sandeep Govil thotë, ekziston një thënie e vjetër e famshme “një trup i shëndetshëm e bën një mendje të shëndetshme, kështu që është e rëndësishme të mendoni për dietën dhe çfarë ushqimi po hani”. Me kaq shumë vakte të shpejta të disponueshme që janë të përshtatshme për t’u ngrënë, është e lehtë të heqësh dorë nga ushqimet e shëndetshme. Mundohuni t’i përmbaheni një “plani me tre vakte” për të mbajtur nivelet tuaja të energjisë të rritura në mënyrë që të jeni aktiv gjatë gjithë ditës. Pini shumë ujë për të mbajtur veten të hidratuar dhe për të vazhduar metabolizmin tuaj.

Shikoni çfarë pini

Ndërsa shumë njerëz pinë alkool dhe kafeinë për të ndryshuar disponimin e tyre, por efekti i tyre është vetëm i përkohshëm. Kur ndjenjat e energjisë ose eksitimit zbehen, do të ndiheni shumë më keq, gjë që mund të ketë një efekt të madh në mirëqenien tuaj mendore. Shumica e njerëzve preferojnë të pinë alkool ose kafeinë në moderim, gjë që është e dobishme për trupin tonë. Megjithatë, disa njerëz vazhdojnë të pinë për të vonuar fillimin e këtyre ndjenjave negative, ose për t’i shpëtuar ndjenjave themelore të nervozizmit ose depresionit. Kjo është shumë e rrezikshme dhe mund të shkaktojë probleme shëndetësore afatgjata ose të mbulojë kushtet ekzistuese. Mundohuni të pini jo më shumë se katër njësi alkool në ditë nëse jeni mashkull dhe tre nëse jeni femër, dhe përpiquni të mos pini pije me kafeinë pas orës shtatë të natës.

Bëni disa ushtrime

Të bësh pak ushtrime çdo ditë ka disa përfitime; si mendore ashtu edhe fizike. Kur stërviteni, trupi juaj çliron endorfinë të cilat mund të përmirësojnë ndjeshëm gjendjen tuaj. Ju nuk keni nevojë të shpenzoni shumë para dhe të shkoni në palestër për të bërë disa ushtrime; ecja ose çiklizmi deri në destinacionin tuaj, pastrimi i shtëpisë ndërsa dëgjoni muzikë dhe kopshtari janë të gjitha mënyrat e thjeshta për të pompuar gjakun. Pas një kohe, do të filloni ta keni më të lehtë kryerjen e detyrave, si dhe të dukeni më mirë, gjë që do t’ju bëjë të ndiheni më mirë me veten tuaj.

Duke folur me të tjerët

Në botën e sotme nuk ka qenë kurrë më e lehtë të mbash kontakte me miqtë dhe familjen. Ndjenja e lidhur me njerëzit e tjerë është një pjesë e rëndësishme e asaj që na bën njerëz dhe neglizhimi i kësaj pjese të jetës mund të ketë efekte të dëmshme në shëndetin tuaj mendor. Shumë probleme të shëndetit mendor i kanë rrënjët në telashe me komunikimin dhe mund të ndihmohen apo edhe të parandalohen duke mbajtur kontakte me të tjerët dhe duke mbajtur marrëdhënie të forta. Nëse keni vështirësi, atëherë disa nga ndihmat më të mira mund t’ju jepet nga miqtë ose familja, kështu që bisedoni me ta për mënyrën se si ndiheni dhe dëgjoni mendimet dhe emocionet e tyre.

Marrja e një ndryshimi të peizazhit

Ndonjehere ngecim ne nje grope, kjo na ndodh te gjitheve! Të bësh pushime është një mënyrë e shkëlqyer për t’u çlodhur, për të përmirësuar disponimin dhe për të parë më shumë botën. Megjithatë, jo të gjithë ne kemi fatin të dalim në diell sa herë që na pëlqen. Por ka mënyra shumë më të thjeshta (dhe më pak të kushtueshme) për të marrë një pushim nga rutina jonë e përditshme, të cilat mund të bëjnë po aq shumë për të përmirësuar shëndetin tuaj mendor. Marrja e një rruge tjetër për në punë ose thjesht lëvizja e mobiljeve do ta ndihmojë mendjen tuaj të përjetojë gjëra të reja dhe të përballojë situata të ndryshme.

Merrni një hobi

Aq shumë nga jeta jonë është marrë nga presioni i punës këto ditë sa ndonjëherë mund të harrojmë atë që na pëlqen. Ndoshta ju pëlqen të pikturoni, luani një instrument muzikor ose keni dashur gjithmonë të ndërtoni grupin më të mirë hekurudhor në vend. Të marrësh pak kohë për veten do t’ju ndihmojë të përballoni stresin, të përqendroni mendjen tuaj dhe t’ju lejojë të shpreheni. Nëse ndiheni blu, përcjellja e mendimeve tuaja në një pikturë, një këngë ose në një poezi do t’ju ndihmojë të kuptoni se si ndiheni dhe do t’ju bëjë të ndiheni më mirë.

Pranoni veten

Shumë njerëz janë të pakënaqur ose të vetëdijshëm për pamjen e tyre, mënyrën se si flasin ose prejardhja e tyre; duke e krahasuar veten në mënyrë të padrejtë me të tjerët që shohin në revista ose në televizion. Këto ndjenja mund të çojnë në një ndjenjë të rrënjosur të pavlefshmërisë ose madje të sjellin kushte të tilla si depresioni ose çrregullime të të ngrënit. Duke folur me të tjerët dhe duke shprehur ndjenjat tuaja, do të jeni në gjendje të kuptoni më mirë dobësitë dhe pikat tuaja të forta. Nëse mendoni se ju ndihmon, atëherë merrni pesë minuta çdo ditë për të renditur cilësitë që ju bëjnë unike, duke menduar për një pozitive dhe më pas një negative dhe përpiquni të pranoni se jeni ju; cili është personi më i mirë që mund të jesh.

Kujdesi për të tjerët

Është e natyrshme të shqetësohesh për mirëqenien e të tjerëve, kushdo qofshin ata. Një pjesë e mbajtjes së marrëdhënieve të shëndetshme është kthimi i shqetësimit për ata që kujdesen për ju. Kjo mund të jetë po aq e thjeshtë sa të firmosësh një kartë ‘të bëhesh mirë’ në punë ose të telefonosh një të afërm të moshuar për të pyetur se si janë. Marrja e një kafshe shtëpiake ju bën të ushtroni vazhdimisht këto emocione pasi jeni personi tek i cili ata mbështeten për ushqim, strehim dhe dashuri. Kujdesi i vërtetë për të tjerët mund të ndihmojë në përmirësimin e madh të shëndetit tuaj mendor dhe t’ju lejojë të eksploroni ndjenjat me të cilat mund të jeni larguar nga kontakti. Ju mund të ndjeni ndjenjën e kënaqësisë dhe do të dëshironit të dilni vullnetarë për të ndihmuar të tjerët në komunitet që janë l