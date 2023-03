Çiftet që i “ndau vdekja” në përplasjen e trenave, mesazhet rrëqethëse të partnerëve të tyre: Si të jetoj pa ty?! Ma kthe puthjen!

Muaji mars nisi me një tragjedi të rëndë në Greqi, ku pas përplasjes së dy trenave, mbetën të vdekur të paktën 57 persona, mes të cilëve edhe 6 shqiptarë.









Pamjet nga vendngjarja, detajet, historitë njerëzore janë tronditëse dhe zemërthyese.

“Treni i vdekje” që udhëtonte nga Athina në Selanik, u preu në mes pabesisht jetën pasagjerëve, duke lënë tek familjarët dhe të dashurit e tyre dhimbje të papërshkrueshme.

Mediat greke kanë publikuar emrat dhe fotot e disa prej viktimave, bashkangjitur dhe pak nga historia e jetës që sapo e kishin nisur me partnerët e tyre, apo që ishin në periudhën më të bukur, atë të lidhjes në martesë apo rritjes së fëmijëve.

Por kush ishin disa nga çiftet që “i ndau vdekja”?!

Athina Katsara

Athina Katsara dhe bashkëshorti i saj, prindër të një fëmijë 2 vjeç, ishin një nga çiftet pasagjerë në tren. Ajo humbi jetën, ndërsa ai mbeti i plagosur.

Dimitris Massalis

Dimitris Massalis, ishte një tjetër viktimë e këtij aksidenti.

“Ti do të jesh gjithmonë drejtuesi i zemrës sime. Të dua shumë. Udhë të mbarë Dimitri im…”, ka shkruar partnerja e 32-vjeçarit në rrjetet sociale, bashkangjitur një fotoje ku shfaqen në krahët e njëri-tjetrit.

Anastasia Adamidou

Anastasia 24 vjeçe, sapo kishte përfunduar studimet për stomatologji dhe vazhdonte masterin…

“Kemi shkuar në shumë udhëtime bashkë, por tek më i rëndësishmi nuk më more me vete, më ke lënë vetëm dhe tani nuk di çfarë të bëj e si të jetoj pa ty. Ne kishim shumë ëndrra. Kur do të shoh sërish? Ma kthe puthjen që të dhashë. Shpresoj të të kem bërë të lumtur, sepse unë kam qenë i lumtur me ty…”, ka shkruar partneri i saj.

Nikos Nalbantis

28-vjeçari Nikos Nalbantis, dejtues treni, ishte po ashtu viktimë në këtë aksident të frikshëm. Partnerja e tij Sonia, ka zgjedhur t’i japë lamtumirën në rrjetet sociale duke postuar një foto nga ditëlindja e tij… e si për ironi të fatit torta e tij ishte me figurën e një treni!

“O shpirt, po pres këtu të kthehesh. Për të realizuar ëndrrat tona. Unë jam këtu duke pritur… Më shiko nga atje lart. Të dua përgjithmonë!”

Vaia Bleka

Infermierja 42-vjeçare dhe nënë e dy fëmijëve jetonte në Tyrnavos me familjen e saj, dhe ditën e tragjedisë kishte marrë trenin për të shkuar tek bashkëshorti që ndodhej në SHBA…

Por ky takim nuk u bë kurrë, duke lënë pas mall e dhimbje.