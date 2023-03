FOTO/ Zbulohet dredhia e produksionit ndaj Luizit! Të martën do të largohet një nga konkurrentët e rinj dhe jo të nominuarit e këngëtarit

Sabiani ishte njëri nga 6 banorët e rinj që u futën mbrëmë në BBV dhe padyshim surpriza më e madhe, pasi emrat e tjerë ishin përfolur prej ditësh. Sabiani ka hyrë me mision të qartë pasi ka dalë publikisht kundër lidhjes së Keisit me Kristin dhe tani do që të ketë nën kontroll të bijën.









Shumica e publikut dhe e personazheve të njohura kanë reaguar kundër Sabianit, pasi sipas tyre po i emrr vëmendjen të bijës dhe nuk po e lë të luajë lojën e vetë.

Ndërkohë që Sabiani hyri mbrëmë në BBV, dhe ishte vërtet surprizë, por befasia më e madhe është kur sheh që ai do të jetë i ftuar në një hotel në Korcë për të kënduar më 9 mars.

Disa komentues thonë se kanë paguar lekët dhe kanë rezervuar te hoteli në fjalë për të dëgjuar Sabianin dhe janë hbaitur kur kanë parë që mbrëmë hyro në BBV. Ata kanë kërkuar t'u kthehen lekët mbrapsh.