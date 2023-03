The Guardian: Të rinjtë shqiptarë “shfrytëzohen egërsisht” pasi mbërrijnë në Britaninë e Madhe!

Stafi në një shoqatë bamirësie shqiptare në lindje të Londrës kohët e fundit filloi të ndihmonte një djalë 16-vjeçar, i cili u kontrabandua me varkë në Angli vitin e kaluar, u vendos në një hotel të Home Office pas mbërritjes dhe më pas u rrëmbye nga trafikantët për të punuar në një fermë kanabisi në Leeds.









Fëmija është një nga 12,561 shtetasit shqiptarë që udhëtuan drejt Britanisë së Madhe me varkë vitin e kaluar dhe e gjen veten në qendër të një debati rreth migrimit të paligjshëm nga ky shtet ish-komunist i goditur nga varfëria.

“Një burrë i moshuar shqiptar në hotel i premtoi se do ta ndihmonte të gjente motrën e tij që jetonte në Londër. Në vend të kësaj ai u dërgua në punë duke u kujdesur për bimët e kanabisit,” tha një anëtar i lartë i stafit në bamirësi. Ai u mbyll brenda shtëpisë së kanabisit për tre muaj, derisa policia bastisi vendin, pa se ishte fëmijë dhe e ribashkoi me motrën e tij.

Statistikat e imigracionit tregojnë se shqiptarët përbënin 28% të mbërritjeve në Britaninë e Madhe me varka të vogla në vitin 2022, përqindja më e madhe e çdo kombësie, të ndjekur nga afganët (20%). Nga të ardhurit shqiptarë, 85% aplikuan për azil dhe rreth 12% thanë se ishin viktima të skllavërisë moderne. Kjo paraqet një rritje të mprehtë në vitin 2020 kur vetëm 50 shqiptarë kaluan me varka të vogla.

Rritja e të ardhurve nga Shqipëria ishte pjesërisht ajo që e shtyu Sekretaren e Brendshme Suella Braverman të fliste për “një pushtim në bregdetin tonë jugor” në nëntor. Qëndrimi i qeverisë është se, si vend kandidat për pranim në BE, Shqipëria është një komb i sigurt dhe njerëzit që jetojnë atje nuk përballen me “asnjë rrezik serioz persekutimi”.

Dan O’Mahoney ishte, deri në janar, zyrtari i ngarkuar për trajtimin e rritjes së varkave të vogla që mbërrinin në Angli si “komandant klandestin i kërcënimit të Kanalit”. Ai u tha deputetëve vjeshtën e kaluar se rritja “eksponenciale” erdhi sepse bandat kriminale shqiptare “kishin fituar një bazë në veri të Francës dhe kishin filluar të lehtësonin një numër shumë të madh emigrantësh”. Ai vlerësoi se 1-2% e popullsisë së rritur mashkullore të Shqipërisë e kishte bërë udhëtimin me varka, një shifër që zyrtarët shqiptarë e kundërshtojnë.

Rreth 53% e kërkesave për azil nga shqiptarët janë pranuar në periudhën janar-qershor të vitit të kaluar. Ata që punojnë me mbërritjet e reja të varkave të vogla në qendrën e komunitetit Shpresa në periferi të zonës së zhvillimit të Lojërave Olimpike të Londrës lindore, ndihen të kapur në mes të një grindjeje politike. Të ardhurit shqiptarë demonizohen nga disa politikanë dhe pjesë të medias në mënyra të ndryshme si emigrantë ekonomikë dhe kriminelë, ndërsa stafi i organizatës bamirëse sheh njerëz me nivele të larta të cenueshmërisë.

Në ditën që vizitoi The Guardian, 53 shqiptarë të sapoardhur vizituan qendrën për kurse gjuhësore dhe sesione këshillimi, për të përdorur bankën e ushqimit dhe veshjeve ose për të përdorur kuzhinën. Disa njerëz që kanë përjetuar dhunë në familje ose kanë ikur nga martesat e detyruara kanë marrë mbështetje nga vullnetarë; stafi asistonte gjithashtu gratë që ishin trafikuar për prostitucion.

“Jemi të shtrirë në kufij”, tha menaxherja e Shpresës, e cila kërkoi të mos përmendet dhe tha se nuk ndihej rehat me publicitetin në një kohë kur kishte armiqësi ndaj shtetasve shqiptarë.

Ndërsa ata pranojnë se ka një sërë faktorësh që i shtyjnë njerëzit të udhëtojnë në Angli, stafi është i tronditur nga ajo që ata e përshkruajnë si një keqkarakterim të shqiptarëve si emigrantë ekskluzivisht ekonomikë në kërkim të mundësive më të mira pune. “Si mund të jetë një fëmijë një emigrant ekonomik?” pyeti menaxheri i bamirësisë, duke iu referuar fëmijës së trafikuar për kultivimin e kanabisit, i cili që atëherë është ndihmuar për të bërë një aplikim modern për skllavërinë.

Të rinjtë shqiptarë të rritur në një sesion të mëparshëm grupor të organizuar nga Shpresa përshkruan diskriminimin me të cilin janë përballur që kur lajmet për rritjen e numrit të shqiptarëve që mbërrijnë me varka u bënë kryetituj në vjeshtë. “Në 2015 njerëzit menduan se ne po vinim për të marrë punë ose përfitime. Tani njerëzit thonë se ne jemi të gjithë kriminelë,” tha një i ri, i cili u trafikua në Angli si adoleshent. “Nuk është koha e duhur për të kërkuar punë nëse në CV e keni fjalën shqip. Ndihemi sikur jemi bërë koka turku në krizën politike të Britanisë mbi emigracionin”.

Ardur (jo emri i tij i vërtetë), 25 vjeç, tha se nuk kishte dëshirë të linte prindërit dhe vëllezërit e motrat tetë vjet më parë kur mbushi 17 vjeç, por një mosmarrëveshje mes familjes së tij dhe një familjeje tjetër në fshatin e veriut shqiptar ku ai u rrit ishte kthyer në dhunë dhe nga frika se ai do të vihej në shënjestër, babai i tij pagoi që ai të kontrabandohej në Angli.

“Ne shihemi si azilkërkues jo të besueshëm. Njerëzit supozojnë se ne kemi ardhur për një jetë më të mirë. Kjo është e vërtetë për disa – njerëzit janë të varfër, vendi është i korruptuar dhe plot krime dhe urrejtje, dhe nuk ka të ardhme për të rinjtë. Por erdha sepse jeta ime ishte në rrezik”, tha ai.

Kërkesa e tij për azil u refuzua, por në vend që të kthehej në shtëpi – prindërit dhe vëllezërit e tij më të vegjël kishin ikur deri atëherë në Gjermani – ai filloi të punonte në ekonominë e zezë të Londrës. Ai kaloi muaj duke jetuar dhe punuar në një lavazh, duke fjetur në zonën e garazhit, mes kimikateve, duke fituar 10 £ në ditë.

“Kam marrë punët më të rënda, duke çuar tulla në katin e tretë, duke prishur ndërtesa; ndonjëherë nuk paguanin në fund të javës sepse e dinë që nuk mund të ankohesh apo të shkosh në polici. Të rinjtë shqiptarë nuk dalin si viktima të trafikimit sepse ne jemi evropianë të bardhë; njerëzit supozojnë se ne jemi ndërtues polakë. Askush nuk do të na thërrasë emigracionin; askush nuk e merr me mend se ne jemi duke u shfrytëzuar”, tha ai.

Në vitin 2020 ai apeloi kundër vendimit të tij për azil, por ende është në pritje të një vendimi. Rasti i tij është një nga 166,000 dosjet në dosjet e prapambetura të azilit të Home Office.

Problemet me të cilat është përballur janë tipike, tha menaxheri i Shpresës. “Ekziston një rrëfim i njohur për vajzat dhe vajzat e reja që trafikohen dhe shfrytëzohen seksualisht, por ne shohim një numër të madh të rinjsh që shfrytëzohen në mënyrë të egër. Është e vështirë të kuptosh se sa të dhunshëm dhe abuzues mund të jenë trafikantët.”

Disa nga ata që udhëtuan mund të jenë kontrabanduar me dëshirë, por nuk e kuptojnë pak se për çfarë po regjistrohen. “Kriminelët synojnë njerëzit e varfër, në fshatra ku asgjë nuk funksionon. Pasi bien dakord, kapen në duart e trafikantëve,” tha ajo. Fushatat e rekrutimit në TikTok ofrojnë çmime më të ulëta për kalimet e kanalit me varka të vogla. Një klip i TikTok nga viti i kaluar tregon një varkë që po shkon me shpejtësi drejt shkëmbinjve të bardhë të Doverit, me fjalët në shqip: “Në dreq shkolla. Le të marrim varkën për në Angli.”

Shpesh dhuna fillon rrugës për në Angli. “Njerëzit që trafikohen këtu dhe më pas shohin refuzimin e rasteve të tyre të azilit kanë dy zgjedhje – mund të punojnë në fshehtësi ose mund të merren me punë kriminale. Ata nuk mund të kthehen në shtëpi nëse nuk i kanë kthyer paratë që u detyrohen trafikantëve të tyre”, shtoi ajo.

Akademikët janë të habitur nga rritja e mprehtë e të ardhurve; Zakonisht këto rritje shkaktohen nga shpërthimi i luftës ose një fatkeqësie natyrore, por problemet e Shqipërisë janë kronike. Dr Andi Hoxhaj, lektor i drejtësisë në University College London (UCL), i tha një komisioni të përzgjedhur për punët e brendshme për Shqipërinë se ndërsa disa shqiptarë emigrojnë me dëshirë për shkak të paqëndrueshmërisë politike, korrupsionit, mungesës së punësimit dhe mundësive arsimore, të tjerët mashtrohen për të udhëtuar në Britani. Rrjetet e krimit të organizuar me origjinë shqiptare me bazë në Mbretërinë e Bashkuar kanë lidhje të forta me zonat e varfra rurale të Shqipërisë dhe janë të përqendruara në “joshjen e të rinjve shqiptarë në Angli për të punuar dhe për t’u përfshirë në aktivitete të paligjshme” – në veçanti kultivimi i kanabisit, tha ai.

Një projekt i përbashkët kërkimor midis Universitetit të Liverpool, UCL, dhe Universitetit të Southampton, i quajtur LOHST (Lives on Hold. Our Stories Told), vitin e kaluar intervistoi 40 fëmijë shqiptarë të pashoqëruar azilkërkues.

“Ne nuk mund ta shpjegojmë plotësisht rritjen në vendkalimet shqiptare, por nga hulumtimi ynë e dimë se arsyet janë komplekse dhe përfshijnë një përzierje të shfrytëzimit, gjakmarrjes kulturore, seksualitetit ose identitetit seksual, trafikimit dhe krimit të organizuar. Situatat që i kanë bërë ata të shfrytëzohen, trafikohen dhe persekutohen janë krijuar nga gjendja e rëndë ekonomike dhe institucionet dhe strukturat e dobëta ligjore që mbrojnë grupet vulnerabël në Shqipëri”, tha udhëheqësja e projektit, Prof Helen Stalford.

Një zëdhënës i Home Office tha se asnjë nga shqiptarët që iu dha azil në vitin 2022 (87% prej tyre gra, 11% burra) nuk kishte mbërritur me varkë të vogël, me sa duket sepse numri i prapambetur i departamentit do të thotë se ai ende po përpunon çështje historike. Nuk është e qartë nëse rritja e vitit të kaluar do të vazhdojë apo nëse është kufizuar në disa muaj në verën e 2022. Rritja e mbërritjeve shqiptare arriti kulmin midis korrikut dhe shtatorit 2022, kur 45% e të gjithë mbërritjeve me varka të vogla ishin shqiptare; nga tetori në dhjetor kjo shifër ra në 9%, dhe shtetasit afganë u rritën në 33% të të gjithë mbërritjeve.

Rishi Sunak nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me qeverinë shqiptare në dhjetor dhe tha se do të jepeshin udhëzime të reja për punonjësit e çështjeve të imigracionit për ta bërë të qartë “të qartë se Shqipëria është një vend i sigurt”. Ai njoftoi se oficerët e Forcave Kufitare do të vendosen në Tiranë, duke ndihmuar në përçarjen e kriminelëve të organizuar, do të ngrihet pragu që dikush duhet të arrijë për t’u klasifikuar si viktimë e skllavërisë moderne dhe një njësi e re e dedikuar, “e përbërë nga 400 specialistë të rinj” do të ngrihet. përshpejtimin e rasteve, në mënyrë që “gjatë muajve të ardhshëm, mijëra shqiptarë të kthehen në shtëpi” me fluturime javore.

Menaxherja e Shpresa tha se ishte e shqetësuar se fokusi te kthimet ishte i gabuar. “Ne shqetësohemi se qeveria nuk po lufton kriminelët, por po lufton njerëzit që po përdoren dhe abuzohen nga kriminelët”.

