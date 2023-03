Marrëveshja historike/ Pas 38 orësh bisedime, arrihet traktati për mbrojtjen e oqeaneve

Traktati i Oqeaneve do të vendosë 30 për qind të deteve të planetit në zona të mbrojtura deri në vitin 2030, duke synuar të mbrojë jetën detare.









“Ky është një sukses i madh për multilateralizmin. Një shembull i transformimit për të cilin bota jonë ka nevojë dhe njerëzit të cilëve u shërbejmë, kërkojnë”, shkroi presidentja e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Csaba Kőrösi, pasi presidentja e konferencës së OKB-së, Rena Lee, njoftoi marrëveshjen.

Negociatat ishin shtyrë prej vitesh për shkak të mosmarrëveshjeve mbi financimin dhe të drejtat e peshkimit.

“Pas shumë vitesh punë intensive nën udhëheqjen e BE-së, vendet bien dakord për veprime ambicioze”, tha në një postim në Twitter Virginijus Sinkevičius, komisioneri i BE-së për Mjedisin, Oqeanet dhe Peshkimin. “Kjo është e rëndësishme për zbatimin e qëllimit COP15 30 për qind të mbrojtjes së oqeanit.”

Komisioni Evropian tha se traktati do të mbrojë oqeanet, do të luftojë degradimin e mjedisit, do të luftojë ndryshimet klimatike dhe do të luftojë humbjen e biodiversitetit.

“Për herë të parë, traktati do të kërkojë gjithashtu vlerësimin e ndikimit të aktiviteteve ekonomike në biodiversitetin e detit të hapur”, tha Komisioni në një deklaratë. “Vendet në zhvillim do të mbështeten në pjesëmarrjen dhe zbatimin e traktatit të ri nga një komponent i fuqishëm i ndërtimit të kapaciteteve dhe transferimit të teknologjisë detare”, tha ai.

“Vendet duhet ta miratojnë zyrtarisht traktatin dhe ta ratifikojnë atë sa më shpejt që të jetë e mundur për ta sjellë atë në fuqi, dhe më pas të dorëzojnë vendet e mbrojtura plotësisht të oqeanit që i nevojiten planetit tonë”, tha Laura Meller, një aktiviste e Greenpeace për oqeanet që mori pjesë në bisedime, sipas një raporti nga Reuters.

Traktati do të hyjë në fuqi pasi 60 vende ta kenë ratifikuar.