Vetëm Putin mund të thyejë ngërçin Rusi-Ukrainë, thotë kancelari gjerman

Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se përgjegjësia për përfundimin e luftës në Ukrainë mbetet mbi presidentin rus Vladimir Putin.









“Për mendimin tim, është e nevojshme që Putini të kuptojë se ai nuk do të ketë sukses me pushtimin e tij dhe agresionin e tij imperialist dhe se ai duhet të tërheqë trupat. Kjo është baza për bisedime”, tha ai në një intervistë që u transmetua të dielën në “Fareed Zakaria GPS” të CNN.

Udhëheqësi gjerman pranoi se lufta njëvjeçare Rusi-Ukrainë ishte vendosur në një ngërç që po i shkakton një sasi të madhe dëmi Ukrainës. Por ai tha se nuk do t’i detyrojë ukrainasit të bëjnë kompromise të pakëndshme.

“Nuk do të ketë vendime pa ukrainasit”, tha Scholz, duke thënë se Putini kishte keqvlerësuar qartë “forcën e Ukrainës” si dhe “unitetin” e “të gjithë miqve të Ukrainës” në sfidimin e pushtimit rus, i cili filloi në shkurt 2022.

Ai shtoi: “Është shumë e vështirë të gjykohet se cilat do të jenë gjërat e ardhshme që do të ndodhin në Ukrainë, por ka diçka që është absolutisht e qartë: Ne do të vazhdojmë ta mbështesim Ukrainën me ndihma financiare, humanitare, por edhe me armë”.

Duke folur me Zakaria, Scholz foli gjithashtu mirë për Presidentin Joe Biden dhe udhëheqjen e tij gjatë krizës aktuale ndërkombëtare.

“Ai është shumë i informuar për marrëdhëniet ndërkombëtare”, tha Scholz. “Unë mendoj se ai është një nga presidentët më të aftë që di se si po shkojnë gjërat në botë, gjë që është e rëndësishme në kohët që po bëhen më të rrezikshme”.