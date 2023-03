Drama Selena-Hailey reagon Justin Bieber: Jam shumë mirënjohës që nuk përfundova me atë që mendoja se doja (FOTO)

Justin Bieber duket se i është bashkuar dramës së krijuar në rrjet mes ish të dashurës së tij Selena Gomez dhe gruas së tij Hailey Bieber. Këngëtari gjatë fundjavës organizoi një festë për ditëlindjen e tij të 29-të, ku kishte ftuar vetëm njerëzit më të afërt dhe familjarët e tij.









Të ftuarve iu dorëzua një suvenir argjendi që mbante fjalët: “Ndërsa Justin nuk e trajtoi domethënien e dhuratës, fansat nxituan të supozonin se ishte një thumbim ndaj ish-it të tij dhe e quajtën këngëtarin ‘të vogël’ për këtë veprim.

Disa mendime të fansave në Twitter: “Kjo dhuratë më thotë se “ende jetoj në të kaluarën”‘; “Pra ai po thotë se nuk e donte atë?”; “Të gjithë po kërkonin përgjigjen e tij dhe ai thjesht ju dha një në formë dhuratë??”; “Çfarë po përpiqet të thotë?”; “Kjo është kaq e vogël, dua të them nëse kjo është mënyra se si ndiheni ju dhe gruaja juaj mbajeni atë për veten tuaj dhe ju lutem, nuk keni pse të përmendni emrin e dikujt ose të thoni “kush” për të kuptuar saktësisht se çfarë po flisni” ; ‘Të pranosh se gruaja jote ishte zgjedhja jote e dytë në ditëlindjen tënde është çmenduri. Selena me të vërtetë jeton në mendjen e tij pa qira”; “Oh ai bëhet i keq! Ik mbro gruan tënde.”

Fansat e tjerë nxituan të theksonin se mund të kishte konotacione më “të mira”, duke argumentuar: “Nuk mund të besoj se njerëzit po e interpretojnë këtë negativisht. Justin po thotë se është mirënjohës për jetën që ka ashtu siç është.”

Selena dhe Justin ishin bashkë për 8 vjet dhe u ndanë përfundimisht në vitin 2018. Dy muaj më vonë Justin i propozoi Hailey-t, me të cilën u takua për herë të parë në vitin 2015 për rreth një muaj.

Ndërkohë, drama mes dy vajzave ka nisur prej javësh në internet, me fansat që mendojnë se dyshja po thumbojnë dhe po ironizojnë njëra-tjetrën.

Menjëherë pasi Justin u akuzua se kishte “bërë lëvizjen e tij”, Selena u shfaq për të trajtuar dramën në TikTok për t’u bërë thirrje njerëzve që të ishin ‘të sjellshëm’ dhe këmbënguli se ajo ‘do të mirën për të gjithë’.

Nën një video të saj duke bërë një tutorial grimi ajo shkroi: “Faleminderit dhe ju dua shumë të gjithëve. Unë jam thellësisht mirënjohëse për secilin nga ju njerëz. Ju më bëni jashtëzakonisht të lumtur”.

Një koment i dytë thoshte: “Ju lutemi, jini më të sjellshëm dhe kini parasysh shëndetin mendor të të tjerëve. Zemra më është rënduar dhe dua vetëm të mira për të gjithë”

Drama filloi pasi u rishfaqën pamjet e Hailey duke u tallur me Taylor Sëift gjatë kohës që ajo drejtonte shfaqjen “Drop The Mic”. Selena komentoi në video: “Më vjen keq, mikesha ime më e mirë është dhe vazhdon të jetë një nga më të mirët në lojë”.

Më pas, përdoruesit e internetit filluan ta quanin Hailey-n si një ‘vajzë e keqe’ pasi ajo kishte ndarë më parë një video të saj në TikTok me Kendall Jenner dhe Justine Skye duke sinkronizuar një audio duke thënë: “Nuk po them se e meriton, por unë “Unë them se koha e Zotit është gjithmonë e drejtë.”

Komentuesit e TikTok lidhën klipin, tashmë të fshirë, me urrejtjen që Selena kishte marrë kohët e fundit.

Shoqja e ngushtë e Hailey-t, Kylie Jenner, është gjithashtu objekt i dramës kohët e fundit pasi ajo ndau një postim në Instagram duke tallur me sa duket Selenën.

Selena kishte shpërndarë një video në rrjetet sociale duke zbuluar se i kishte ngritur “shumë” vetullat e saj dhe vetëm disa orë më vonë, Hailey dhe Kylie ndanë një pamje nga ekrani që tregonte vetullat e tyre në një video-telefonatë. Kylie dhe Selena ishin të shpejta për të adresuar urrejtjen dhe lanë komente duke mbyllur thashethemet dhe duke këmbëngulur se nuk ka asnjë dramë.

Megjithatë fansat nuk ishin të bindur dhe në këtë kohë Selena i mori fronin Kylie-t si femra më e ndjekur në Instagram.