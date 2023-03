“Interesi i PS është që PD të dalë me dy kandidatë”- Petro Koçi në “Panorama TV”: Gjykata duhet të ishte shprehur shumë kohë më parë

Deputeti i Partisë Socialiste, Petro Koçi thotë se interesi i PS është që opozita të futet në zgjedhjet e 14 majit me dy kandidatë.









I ftuar në emisionin “Log.” në Panorama TV, Koçi deklaroi se gjykata duhet të ishte shprehur shumë kohë më parë për “vulën” e PD.

Ai u shpreh i prerë se mazhoranca nuk ka lidhje me vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit.

“Kriza e PD as buron dhe as zgjidhet nga një vendim gjykate. Ky është një rivalitet organizativ që ka lidhje edhe me lidershipin. Është një luftë mes grupeve rivale për të legjitimuar në gjykatë zhvillimet e brendshme. Në gjykimin tim, mendoj se gjykata duhet të ishte shprehur shumë kohë më parë. Kjo vonesë ka ardhur nga presioni i palëve dhe jo nga Rama, as nga ndërkombëtarët apo dikush tjetër. Nuk kam koment për vendimin e gjykatës”, tha Petro Koçi.

I pyetur për praninë e dy përfaqësuesve të ambasadës amerikane në procesin gjyqësor, Koçi tha: “Është një proces gjyqësor shumë i rëndësishëm. Mund ta krahasosh me disa procese të tjerë që nga prapa kanë edhe sfond penal, ku gjithmonë ka prezencë të ndërkombëtarëve”.

Petro Koçi: Ta marrim nga ky këndi i interesit që do kishte PS? Kush do ishte interesi? Do ishte që këta të ishin të dy në zgjedhje. Që ta banalizojmë interesin një force politike, do ishte që këta të dalien me dy kandidatë në zgjedhje. Kjo do të thotë që ky gjyq të ishte zhvilluar më parë

Ivi Kaso: Ne kemi thënë që kandidatët e përzgjedhur për primare do të jenë në fletën e votimit. Ka edhe një palë kandidatë që janë shpallur nga fraksioni i vulës të cilët edhe ata ndoshta do të dalin.