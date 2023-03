Kërkesa e grupit të Alibeajt për t’u regjistruar në zgjedhje, Paloka: Ligjet do vazhdojnë të shkelen për të çuar deri në fund qëllimin e Ramës

Deputeti i PD, Edi Paloka ka reaguar pasi grupimi i Alieajt dorëzoi këtë të hënë kërkesën për regjistrim në zgjedhjet vendore të 14 majit.









Në një postim në rrjetet sociale Paloka ironizon faktin që kërkesa mbante firmën e Lulzim Bashës si kryetar partie, kur në fakt ai është dorëhequr nga ky funksion prej një viti.

“Qe Kushtetuta , Kodi, ligji dhe gjithe procedurat ligjore do vazhdojne te shkelen per te cuar deri ne fund qellimin e Rames , nuk ka asnje dyshim”, thekson Paloka.

POSTIMI I PLOTE

Alibashet paskan derguar sot letra ne KQZ per te regjistruar grupimin e tyre .

“Kryetar i partise” ne letrat qe kane derguar rezulton … “ i dorehequri” prej nje viti, vete L.B.

Edhe qe alibashet do legenosen deri ne fund per te realizuar sherbimin e paguar ndaj Rames per shkatrrimin e opozites, nuk ka me asnje dyshim.

Une kisha vetem nje pyetje per ata deputete qe publikisht shpallen se nuk e njihnin me L.B si kryetar dhe “e detyruan “ te dorehiqet, cfare do te bejne tani , apo nderi dhe dinjiteti nuk kane me asnje vlere ?