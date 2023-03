Për të ndëshkuar Putinin, Perëndimi duhet të flasë me Jugun Global si partnerë!

Ndërsa Asambleja e Kombeve të Bashkuara përgatitet të votojë për krijimin e një gjykate speciale për të gjykuar një akuzë kundër Rusisë për krimin e agresionit, një gjë po bëhet gjithnjë e më e qartë: në mënyrë që presidenti rus Vladimir Putin të dënohet për vendimin e tij për të nisur një luftë e paprovokuar kundër Ukrainës, Perëndimi ka nevojë për mbështetjen e të tjerëve.









Ose, siç tha vitin e kaluar Ministri i Jashtëm indian Subrahmanyam Jaishankar, Evropa duhet të largohet nga mendësia se problemet e saj janë problemet e botës, por problemet e botës nuk janë problemet e Evropës.

Deri më tani, fatkeqësisht ka pak për të treguar se Evropa, Shtetet e Bashkuara ose Ukraina kanë arritur ta arrijnë këtë – gjë që shpjegon gjithashtu pse Rusia ka sukses të kufizuar por të prekshëm në botën joperëndimore, përfshirë Indinë.

Rusia i ka armatosur problemet globale në mbarë botën prej vitesh dhe për gëzimin e madh të Moskës, nuk ka mungesë të tyre. Nga pasojat e vazhdueshme të kolonializmit perëndimor deri te shfrytëzimi i hapur i fuqisë punëtore të lirë nga ndërmarrjet globale, ka gjithmonë një çështje që Rusia të përforcojë, shfrytëzojë dhe përhapë narrativat dhe propagandën e saj egoiste – siç është mantra që Ukraina dhe ish-sovjetikët e tjerë janë “kukulla perëndimore”.

Tani, shtojini kësaj zhgënjimin në rritje në Jugun Global që zëri dhe preokupimet e tij injorohen nga Perëndimi janë shumë shpesh. Pra, pse këto vende duhet të jenë të preokupuara me Ukrainën, e cila – në sytë e tyre – nuk ka bërë shumë përpjekje diplomatike për të përmirësuar lidhjet dypalëshe me botën përtej Perëndimit?

Nuk ka asnjë arsye për të pritur që kjo ndjenjë do të ndryshojë vetëm sepse ne mendojmë se ka një nevojë urgjente për ta bërë këtë. Në fund të fundit, Perëndimit iu desh edhe një dekadë e mirë për të kuptuar se politika e qetësimit të Putinit nuk ishte e mençur.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Ukraina dhe Perëndimi janë të paaftë për të ndryshuar mendje.

Shumë prej këtyre vendeve – si Kina, për shembull – janë pragmatike. Dhe Kina, pavarësisht se gjoja planifikon të dërgojë armë vdekjeprurëse në Rusi dhe refuzon të denoncojë agresionin e Moskës, ende duket se nuk dëshiron të mbështesë plotësisht Putinin. Rusia mund ta konsiderojë veten një lojtar serioz gjeopolitik, por partnerët kryesorë tregtarë të Pekinit janë ende BE dhe SHBA.

Rusia, nga ana e saj, ka bërë tashmë një lojë të madhe në Afrikë me një ofensivë diplomatike dhe tregtare, dhe ajo nuk është ndalur që kur pushtoi Ukrainën. Ministri i Jashtëm i vendit Sergej Lavrov ende udhëton shpesh në vendet afrikane për të siguruar mbështetjen e tyre.

Ndërkohë, në Amerikën Latine, ku propaganda ruse është e përhapur – pjesërisht për shkak të popullaritetit të rrjetit televiziv në gjuhën spanjolle Actualidad RT – situata është e ngjashme.

Kështu, për t’iu kundërvënë gjithë kësaj, Perëndimi dhe Ukraina duhet të rrisin dialogun me këto vende dhe të flasin me ta si partnerë – jo vetëm t’i trajtojnë si dëgjues.

Për shembull, turneu i parë afrikan i Ministrit të Jashtëm të Ukrainës Dmitry Kuleba në vitin 2022 – i cili u ndërpre nga sulmi i parë raketor rus në shkallë të gjerë në Kiev në tetor – tregoi tashmë se kjo qasje mund të japë fryte: disa nga vendet afrikane që ai vizitoi më vonë mbështetën Dënimi i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për aneksimin e territoreve të Ukrainës nga Rusia.

Ndryshe nga Rusia, megjithatë, Ukrainës i mungojnë burimet diplomatike, përfshirë praninë fizike të ambasadave, për të shpjeguar natyrën e luftës dhe historinë pas saj.

Pra, pse të mos bashkojmë përpjekjet me misionet diplomatike perëndimore më të fuqishme për të organizuar në nivel lokal ngjarje, të cilat shpjegojnë pse është e rëndësishme që agresioni rus të rezistohet dhe të ndalet? Dhe këto ngjarje nuk duhet të përmbajnë vetëm biseda për Ukrainën, Evropën dhe “problemet perëndimore”. Ato duhet të përfshijnë gjithashtu diskutime rreth sfidave me të cilat përballen të tjerët, duke u siguruar që iniciativat si gjykata speciale e propozuar të mos shihen si “privilegj i veriut të pasur global”, siç e tha së fundmi një ekspert gjerman.

Ambasadori i Ukrainës në OKB Sergiy Kyslytsia me të drejtë nënvizoi se arsyeja kryesore pse vendet e tjera e shohin ndryshe luftën e Rusisë në Ukrainë është se ka shumë konflikte në mbarë botën – me më shumë gjasa që të vijnë kur kombet luftojnë për burimet bazë – dhe ata pyesin pse konsiderohen luftërat e tyre me pak e rendesishme.

Pra, përsëri, pse të mos theksohet atëherë dëmi mjedisor që po shkakton lufta e Rusisë dhe si ndikon ajo në vendet e tjera? Ose pse të mos diskutohet se si gjykata speciale mund të përsëritet, dhe më pas të përdoret për të ndëshkuar fajtorët në pjesë të tjera të botës që i shpëtojnë juridiksionit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale? Sepse edhe nëse tribunalit special i jepet drita jeshile, nëse Perëndimi nuk arrin të ketë një dialog të sinqertë dhe të gjerë me vendet joperëndimore, kjo do të jetë një fitore e pamjaftueshme.

Diktatorët dhe diktaturat, agresioni dhe dhuna duhet të denoncohen të gjitha kudo që ndodhin – qoftë në Evropë apo në Jug Global.

Gazeta Shqiptare