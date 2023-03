Realiteti objektiv mund të mos ekzistojë fare, thonë fizikanët kuantikë

A ekziston realiteti, apo merr formë kur një vëzhgues e mat atë? E ngjashme me enigmën shekullore nëse një pemë bën një tingull nëse bie në një pyll pa askush përreth që ta dëgjojë, pyetja e mësipërme mbetet një nga më bezdisësit në fushën e mekanikës kuantike, dega e shkencës që merret me sjellja e grimcave nënatomike në nivel mikroskopik.









Në një fushë ku mbizotërojnë fenomene intriguese, pothuajse misterioze si “superpozicioni kuantik” – një situatë ku një grimcë mund të jetë në dy apo edhe “të gjitha” vendet e mundshme në të njëjtën kohë – disa ekspertë thonë se realiteti ekziston jashtë vetëdijes suaj, dhe ka asgjë nuk mund të bëni për ta ndryshuar atë. Të tjerë këmbëngulin se “realiteti kuantik” mund të jetë një formë e Play-Doh-së që ju e formoni në forma të ndryshme me veprimet tuaja. Tani, shkencëtarët nga Universiteti Federal i ABC (UFABC) në zonën metropolitane të São Paulo në Brazil po i shtojnë karburant sugjerimit se realiteti mund të jetë “në syrin e vëzhguesit”.

Në kërkimin e tyre të ri, të botuar në revistën Communications Physics në prill, shkencëtarët në Brazil u përpoqën të verifikonin “parimin e plotësimit” të propozuar nga fizikani i famshëm danez Niels Bohr në vitin 1928. Ai thotë se objektet vijnë me çifte të caktuara të vetive plotësuese, të cilat janë e pamundur për të vëzhguar ose matur në të njëjtën kohë, si energjia dhe kohëzgjatja, ose pozicioni dhe momenti. Për shembull, pavarësisht se si vendosni një eksperiment që përfshin një palë elektrone, nuk ka asnjë mënyrë që të studioni pozicionin e të dy sasive në të njëjtën kohë: testi do të ilustrojë pozicionin e elektronit të parë, por do të errësojë pozicionin e grimca e dytë (grimca plotësuese) në të njëjtën kohë.