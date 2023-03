Scholz refuzon të tërhiqet nga projekti për bllokimin e motorit të makinës me Brukselin

Kancelari gjerman Olaf Scholz e bëri të qartë të hënën se ai qëndron plotësisht prapa përpjekjes për të bërë presion ndaj Komisionit Evropian për të ndryshuar përpjekjen e tij për të ndaluar shitjen e automjeteve të reja me motorë ndotës nga viti 2035, duke krijuar një boshllëk për të ashtuquajturat e-karburantet.









I shtyrë nga Partia Demokratike e Lirë, anëtar i vogël i koalicionit trepartiak të Gjermanisë, Berlini po pengon miratimin e marrëveshjes së vitit 2035, pavarësisht se ajo tashmë është rënë dakord nga vendet anëtare dhe Parlamenti Evropian. Gjermanisë i bashkohen Italia, Polonia dhe Bullgaria dhe opozita bëri që presidenca e Këshillit Suedez të shtyjë një votim nga ministrat e BE-së që ishte planifikuar për të martën.

Ajo që kërkon lideri i FDP-së, Christian Lindner, i dashuruar për makina sportive, është një ndryshim i vonuar i rregullave të BE-së për të lejuar përdorimin e e-karburanteve, të prodhuara nga CO2 i kapur i cili mund të përdoret si një zëvendësim i shtrenjtë për karburantet fosile. Siç është shkruar aktualisht, rregulli i BE-së do të ndalojë emetimet e gazit nga 2035, duke përjashtuar efektivisht e-karburantet, të cilat emetojnë CO2. Kjo do t’i detyronte prodhuesit e automjeteve të kalonin në modele elektrike të hidrogjenit, duke shkaktuar probleme të mundshme për vendet me industri të mëdha makinash.

Berlini dëshiron që Komisioni të paraqesë së pari një propozim për e-karburantet përpara se të pranojë të ndalojë bllokimin e miratimit përfundimtar të rregullave të vitit 2035.

“Qeveria është e bashkuar në pritjen që Komisioni Evropian … do të bëjë një propozim që synon se si mund të përdoren e-karburantet pas vitit 2035,” tha Scholz gjatë një konference për shtyp me ministra të lartë të hënën.

Duke qëndruar përkrah tij, Lindner tha se Gjermania ka nevojë për një “lidhje të shëndoshë dhe të qartë ligjërisht” midis thirrjes së BE-së për të vendosur kufizime zero të emetimeve deri në vitin 2035 dhe mundësisë për të lejuar që makinat që përdorin e-karburantet të shiten ende.

Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen u takua me qeverinë gjermane të dielën, por nuk arriti t’i jepte fund bllokimit.