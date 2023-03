Shefi i Wagner paralajmëron për rënien e Bakhmutit në mungesë të municionit të premtuar

Kreu i forcës mercenare të Rusisë Wagner paralajmëroi se pozicioni i Rusisë rreth qytetit lindor të Ukrainës Bakhmut ishte në rrezik nëse trupat e tij nuk merrnin municion, shenja më e fundit e tensionit midis Kremlinit dhe shefit të milicisë private.









Zyrtarët dhe analistët ushtarakë ukrainas raportuan gjithashtu se drejtuesit e Brigadës 155 të Rusisë që luftonin pranë qytetit Vuhledar, në jug të Bakhmutit, po i rezistonin urdhrave për të sulmuar pasi pësuan humbje të mëdha në përpjekjet për ta kapur atë.

Nga ana e saj, Ministria ruse e Mbrojtjes të dielën (5 mars) tha se forcat ruse kishin goditur një qendër komandimi të Regjimentit Azov ukrainas në rajonin juglindor të Zaporizhzhia. Ministria nuk dha detaje mbi sulmin.

Reuters nuk mundi të verifikonte në mënyrë të pavarur llogaritë e fushëbetejës.

Shefi i Wagner, Yevgeny Prigozhin tha se linjat e frontit të Rusisë pranë Bakhmut mund të shemben nëse forcat e tij nuk merrnin municionin e premtuar nga Moska në shkurt.

“Për momentin, ne po përpiqemi të kuptojmë arsyen: a është thjesht një burokraci e zakonshme apo një tradhti”, tha Prigozhin, duke iu referuar mungesës së municioneve, në shërbimin e tij për shtyp në kanalin Telegram të Dielën.

Shefi mercenar kritikon rregullisht shefat e mbrojtjes dhe gjeneralët e lartë të Rusisë. Muajin e kaluar, ai akuzoi ministrin e Mbrojtjes Sergei Shoigu dhe të tjerët për “tradhti” për ndalimin e furnizimeve me municione për njerëzit e tij.

Në një video gati katër minutëshe të publikuar në kanalin Telegram të Wagner Orchestra të shtunën, Prigozhin tha se trupat e tij ishin të shqetësuara se qeveria donte t’i vendoste ata si koka të mundshme nëse Rusia e humbiste luftën.

“Nëse Wagner tërhiqet nga Bakhmut tani, i gjithë fronti do të shembet”, tha Prigozhin. “Situata nuk do të jetë e ëmbël për të gjitha formacionet ushtarake që mbrojnë interesat ruse”.

“Mbrojtja po mban”

Një fitore ruse në Bakhmut, me një popullsi prej rreth 70,000 banorësh të paraluftës, do t’i jepte asaj çmimin e parë të madh në një ofensivë të kushtueshme dimërore, pasi thirri qindra mijëra rezervistë vitin e kaluar. Rusia thotë se do të ishte një hap drejt përfundimit të kapjes së rajonit industrial të Donbasit, një nga objektivat e saj më të rëndësishëm.

Volodymyr Nazarenko, komandant i trupave ukrainase në Bakhmut, tha se nuk kishte asnjë urdhër për t’u tërhequr dhe “mbrojtja po mbahet” në kushte të zymta.

“Situata në Bakhmut dhe rreth tij është shumë e ngjashme me ferr, siç është në të gjithë frontin lindor”, tha Nazarenko në një video të postuar në Telegram.

Ushtria e Ukrainës tha herët të hënën forcat e saj kishin zmbrapsur 95 sulme ruse në zonën e Bakhmut gjatë një dite më parë.

“Situata në Bakhmut mund të përshkruhet si kritike”, tha analisti ushtarak ukrainas Oleh Zhdanov në një koment video.

Presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi trupat në Ukrainë për një “operacion special ushtarak” pak më shumë se një vit më parë.

Që atëherë, dhjetëra mijëra njerëz janë vrarë, miliona janë larguar dhe qytetet janë kthyer në gërmadha, por forcat ukrainase, me ndihmën e armëve perëndimore, kanë kufizuar përparimet ruse në lindje dhe jug.

Në veri të Bakhmut, trupat ruse përparuan drejt qytetit të Bilohorivka, brenda rajonit të Luhansk, dhe bombarduan disa vendbanime në drejtim të Kupiansk dhe Lyman, tha ushtria ukrainase.

Në jug, ushtria ukrainase tha se forcat ruse bënë përgatitjet për një ofensivë në rajonet Zaporizhzhia dhe Kherson, duke bombarduar dhjetëra qytete dhe fshatra, duke përfshirë qytetin e Khersonit, duke shkaktuar viktima civile.

Një grua dhe dy fëmijë u vranë nga bombat e mortajave ruse në një fshat në rajonin Kherson, tha kreu i zyrës presidenciale të Ukrainës.

Guvernatori i rajonit rus të Belgorodit në kufi me Ukrainën tha se një person u plagos nga rrënojat të hënën pasi forcat ruse rrëzuan tre raketa pranë qytetit Novy Oskol.

Belgorod kufizohet me rajonin e Kharkiv të Ukrainës dhe është vënë vazhdimisht nën zjarr që nga fillimi i pushtimit rus. Ukraina pothuajse kurrë nuk e merr publikisht përgjegjësinë për sulmet brenda Rusisë.

“Refuzimi për të vazhduar”

Pranë Vuhledar, në jugperëndim të qytetit të Donetskut të pushtuar nga Rusia, Ukraina tha se oficerët e lartë të Brigadës 155 të Rusisë, për të cilën Kievi thotë se pësoi humbje të mëdha kohët e fundit, po refuzonin t’i bindeshin urdhrave për të sulmuar.

“Udhëheqësit e brigadës dhe oficerët e lartë po refuzojnë të vazhdojnë me një sulm të ri të pakuptimtë siç kërkohet nga komandantët e tyre të pakualifikuar – për të sulmuar pozicionet e mbrojtura mirë të Ukrainës me pak mbrojtje apo përgatitje”, tha ushtria e Ukrainës në një deklaratë.

Analisti ushtarak Zhdanov tha se dy njësi ruse “kozake” të njohura si Stepa dhe Tiger kishin shprehur zhgënjimin me komandantët e tyre dhe kishin refuzuar të merrnin pjesë në çdo ofensivë të re në qytetin në majë të kodrës.

Reuters nuk mundi të verifikonte menjëherë raportet.

Ministri rus i Mbrojtjes Shoigu bëri një vizitë të rrallë në forcat e tij në Ukrainë gjatë fundjavës, duke dhënë medalje dhe duke u takuar me komandantët.

Në Shtetet e Bashkuara, dy pilotë ukrainas janë në Arizona për të fluturuar simulatorët e fluturimit dhe për t’u vlerësuar nga ushtria amerikane, thanë të shtunën dy zyrtarë amerikanë.

Ukraina ka kërkuar që aleatët e saj perëndimorë të ofrojnë avionë F-16, por Shtetet e Bashkuara nuk kanë thënë nëse do të dërgojnë avionë luftarakë ose drone të sofistikuar të pilotuar nga distanca në Ukrainë.