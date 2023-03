Shqetësoi nxënësit e një shkolle, pranga 21-vjeçarit në Bulqizë

Një 21-vjeçar nga Bulqiza u arrestua për shqetësim të nxënësve të një shkolle dhe për mosbindje të urdhrit të Policisë. Ai është futur me automjet brenda oborrit të një shkolle duke u bërë shqetësim për nxënësit, ndërsa pas kësaj, strukturat ligjzbatuese janë vënë në lëvizje duke kryer edhe arrestimin e tij.









Njoftimi i Policisë:

Nga shërbimet e Policisë Rrugore u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit E.Xh., 21 vjeç, banues në Bulqizë, për veprat penale “Drejtim i automjetit në mënyrë të parregullt”, “Mosbindje ndaj urdhërit të punonjësit të policisë”.

Ky shtetas me automjetin e tij është futur në oborrin e një shkolle duke u bërë shqetësim për nxënësit dhe më pas është larguar. Pas ndjekjes dhe ndalimit për verifikim ka rezultuar se 21-vjeçari drejtonte mjetin pa u pajisur me leje drejtimi. Gjithashtu ky shtetas me datë 01.03.2023, në Klos, nuk i është bindur urdhërit të punonjësit të policisë për të ndaluar.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.