Shqiptarët rrëmbejnë 24-vjeçaren nga Maroku dhe e mbyllin në një magazinë me mbeturina, alarmohet policia fqinje!

Një 24-vjeçare me origjinë nga Maroku dhe dy burra të arrestuar nga policia të cilët janë të akuzuar për akuza penale, u mbyllën brenda një hapësire të rrethuar me llamarina, në një oborr me materiale të riciklueshme në Selanik.









Konkretisht, sipas ‘grtimes’, në fillim të së shtunës së kaluar gruaja fatkeqe ka telefonuar nga një celular në Qendrën e Veprimit të Menjëhershëm dhe duke folur me zë të ulët ka raportuar se ishte rrahur nga një burrë me origjinë shqiptare, i cili e kishte mbyllur në një zonë të panjohur me mbeturina.

Në pak sekonda që zgjati komunikimi, gjithçka që 24-vjeçarja arriti të thoshte ishte se dëgjoi trenat që kalonin aty pranë.

Qendra operative e Veprimit të Menjëhershëm u alarmua menjëherë. Pasi u çidentifikua numri i telefonit nga i cili telefonoi 24-vjeçarja, u bë e mundur gjurmimi i vendndodhjes së saj të saktë.

Në vendngjarje shkuan efektivët e Policisë së Veprimit të Menjëhershëm dhe duke kontrolluar zonën arritën të lokalizojnë kabinën në të cilën ishte mbyllur 24-vjeçarja dhe kur e kuptoi praninë e tyre, filloi të godiste llamarinat për të bërë zhurmë dhe për ta lokalizuar. më shpejt.

Brenda të njëjtit paddokë u gjetën dhe u arrestuan dy burra, njëri prej tyre 33-vjeçari shqiptar që dyshohet se e kishte goditur.

Dy të arrestuarit, përveç ndalimit të paligjshëm, përballen me akuza edhe për vepra të tjera të karakterit kriminal.