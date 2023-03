“Do të jeni të pamposhtur”/ Ja parashikimi i horoskopit javor, 6-12 mars 2023

DASHI: Do të jeni të pamposhtur!









Dash i dashur, edhe këtë javë mund të mbështeteni në lidhjen e Venusit dhe Jupiterit : këta dy planetë do t’ju garantojnë fat dhe sukses, si në fushën sentimentale ashtu edhe në atë profesionale. Nëse doni të filloni një projekt të ri, mos hezitoni! Deri në muajin maj do të jeni të pamposhtur. Kujdes vetëm për ditët e së enjtes dhe të premtes, kur hëna në kundërshtim mund të shkaktojë ndonjë fatkeqësi…

Të dashur Dema, këtë javë vjen një lajm i mirë për shenjën tuaj! Më në fund, tashmë duke filluar nga e marta, planeti Saturn – qe ishte i pafavorshëm për kaq shumë muaj – do të kthehet për t’ju buzëqeshur. Fillon një fazë e re për ju, në të cilën do të mund të ndiheni më të lehtë dhe më të realizuar. Ndërkohë kushtojini vëmendje kundërshtimit të Hënës në ditët nervoze të së shtunës dhe të dielës. Ditët me fat do jenë të shumta: të hënën, të martën të mërkurën të enjten dhe të premten.

BINJAKËT: Saturni i pafavorshëm…

Të dashur Binjakë, fatkeqësisht këtë javë planeti Saturn do të kryejë një tranzit të pafavorshëm në shenjën tuaj, i cili mund të sjellë një ndjenjë rëndese dhe disa vështirësi të tjera në rrugën tuaj në muajt e ardhshëm. Ndërkohë, mund të mbështeteni në favorin e Jupiterit, gati për t’ju sjellë fat dhe përmbushje në punë dhe në atë të Venusit, planetit të dashurisë. Ditët e hënës me fat : e enjte dhe e premte. Ditët JO: e hënë dhe e martë.

GAFORRJA: Saturni ju kthen buzëqeshjen!

E dashur Gaforre, këtë javë planeti Saturn më në fund do të jetë sërish aktiv në favorin tuaj ! Fillon një rrugë e re për ju që do t’ju çojë drejt ndërgjegjësimit dhe rritjes personale më të madhe dhe që do të zgjasë shumë kohe. Ndërkohë, kujdes nga kalimi i pafavorshëm i Venusit, i cili mund t’ju sjellë disa probleme te vogla dashurie. Hëna me fat të hënën, të martën dhe të mërkurën, në të cilën mund të merrni lajmin e mirë që prisnit…

LUANI: Javë e shkëlqyeshme!

I dashur Luan, më në fund ka ardhur momenti që keni pritur: duke filluar nga e marta, planeti Saturn nuk do të jetë më në kundërshtim me shenjën tuaj! Dy vitet e fundit kanë qenë vërtet të vështira për ju, plot sfida. Tani mund të relaksoheni dhe të gjeni qetësinë që meritoni pas betejës së gjatë. Ndërkohë, do të gëzoni edhe favorin e Venusit, Marsit dhe Jupiterit , të cilët do t’ju japin dashuri, fat dhe energji.

VIRGJËRESHA: Saturni përballë…

E dashur Virgjëreshë, fatkeqësisht këtë javë planeti Saturn do të vijë në kundërshtim me shenjën tuaj: mos e bëni një dramë! Kundërshtimi i këtij planeti sigurisht që sjell shumë sfida, por ka edhe fuqinë të të bëjë të eliminosh nga jeta jote çdo gjë që nuk ka funksionuar, ndoshta prej disa kohësh… Nuk do të jetë e lehtë, por do të dalësh me një ndërgjegjësim të ri, më të fortë dhe më të sigurtë! Hëna me fat të hënën, të martën dhe të mërkurën.

PESHORJA: Jupiteri dhe Venusi përballë…

E dashur Peshore, një periudhë mjaft e ndërlikuar vazhdon për ju për shkak të kundërshtimit të dyfishtë të Venusit dhe Jupiterit , që sjell disa vështirësi të tjera si në aspektin emocional ashtu edhe në atë profesional. Nëse duhet të përballeni me një intervistë ose të bëni disa kërkesa në punë, është më mirë të përqendroheni të enjten dhe të premten, kur mund të mbështeteni në lidhjen e një hëne të bukur me fat . Marsi, nga ana e tij, nuk ndalet duke ju dhënë të gjithë energjinë që ju nevojitet!

AKREPI: Saturni është në anën tuaj!

I dashur Akrep, këtë javë planeti Saturn më në fund do të pushojë së qeni i pafavorshëm për shenjën tuaj dhe do t’ju buzëqeshë përsëri! Kështu përfundon një periudhë mjaft e ndërlikuar, jo pa vështirësi dhe momente dekurajimi dhe hap një tjetër në të cilën do të jetë më e lehtë të gjesh mundësitë e duhura dhe njohjen e duhur. Mërkuri ju buzëqesh gjithashtu , gati për t’ju dhënë shumë mundësi dhe takime të reja. Ditë me super fat: e shtuna dhe e diela.

SHIGJETARI: Një periudhë e ndërlikuar…

I dashur Shigjetar, fatkeqësisht këtë javë planeti Saturn do të kryejë një tranzit të pafavorshëm drejt shenjës suaj, gjë që mund t’ju bëjë të përballeni me disa pengesa të tjera në muajt në vijim, por gjithmonë me perspektivën për t’ju ndihmuar të arrini ekuilibrin dhe qetësinë. Në këtë periudhë jeni veçanërisht të lodhur dhe të stresuar për shkak të kundërshtimit të gjatë të Marsit, por mos u shqetësoni… së shpejti do të arrini të rikuperoni energjinë tuaj!

I dashur Bricjap, këtë javë planeti Saturn do të jetë sërish aktiv në favorin tuaj dhe do të fillojë të përgatisë terrenin për vëmendjen tuaj, që do të ndodhë nga muaji maj, kur edhe Jupiteri do të kthehet në krahun tuaj. Venusi në një pozicion të pafavorshëm ndërkohë rrezikon të çojë në disa diskutime të vogla me partnerin. Veçanërisht te këqija do të jenë ditët e pafavorshme të hënës, të enjten dhe të premten.

I dashur Ujor, këtë javë planeti Saturn do të largohet nga shenja juaj për të hyrë në atë të Peshqve: dy vitet e fundit kanë qenë vërtet transformuese për ju dhe tani mund të shijoni frytet e këtij kalimi astral! Marsi, Venusi dhe Jupiteri janë në anën tuaj , gati për t’ju dhënë fat si në vendin e punës ashtu edhe në atë sentimental. Kujdes nga një hënë nervoze vetëm të shtunën dhe të dielën.

PESHQIT: Mirë se erdhe, Saturn!

Të dashur Peshq, këtë javë planeti Saturn do të hyjë në shenjën tuaj. Për ju do të fillojë një periudhë shumë e rëndësishme, në të cilën do të mund të ndërtoni shumë dhe të vendosni baza të forta për të arritur lumturinë tuaj. Mërkuri është gjithashtu në shenjën tuaj , dhe kjo lehtëson kontaktet e biznesit, takimet e reja dhe sjell mundësi të bukura për t’u kapur në fluturim. Kushtojini vëmendje vetëm hënës në kundërshtim të hënën, të martën dhe të mërkurën.