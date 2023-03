Tronditje, zemërim, tradhti/ Brenda grupit socialist të goditur nga skandali i ‘Katargate’

Socialistët e Parlamentit Evropian po shikojnë me kujdes kolegët dhe asistentët e tyre, duke pyetur veten se cili aleat i supozuar mund të rezultojë gënjeshtar ndërsa dalin detaje të reja në një skandal në rritje të parave për favore.









Ndarjet gjeografike të gjata brenda grupit, i dyti më i madh i Parlamentit, po nxisin mosbesim dhe mosmarrëveshje. Anëtarët janë në mosmarrëveshje se sa me forcë duhet të mbrojnë kolegët e tyre të implikuar. Të tjerë po ushqejnë ankesa për mënyrën sesi udhëheqja e grupit trajtoi shqetësimet e muajve të tërë në lidhje me ligjvënësen e tyre, Eva Kaili, e cila tani është e ndaluar në pritje të gjyqit.

Publikisht, grupi ka treguar solidaritet të jashtëzakonshëm gjatë të ashtuquajturit skandali Katargate, i cili përfshin akuzat se vendet e huaja korruptuan ligjvënësit e BE-së. Shefja e Socialistëve dhe Demokratëve (S&D), Iratxe García, ka mbledhur një përgjigje të unifikuar, duke prodhuar një propozim ambicioz për reformën e etikës dhe duke nisur një hetim të brendshëm pa tërhequr një sfidë të hapur ndaj udhëheqjes së saj. Megjithatë, ndërsa qendra e majtë e Parlamentit mendon se si të rifitojë besimin e publikut përpara zgjedhjeve të BE-së të vitit të ardhshëm, besimi mes vetë anëtarëve po rrënohet.

“Ndihem i tradhtuar nga këta njerëz që janë kolegë të grupit tonë politik,” tha Mohammed Chahim, eurodeputet holandez i S&D. “Për sa më përket mua, ne të gjithë jemi viktima politike dhe shpresoj që të mund ta nxjerrim të vërtetën hapur”.

Eurodeputetët e S&D po përballen jo vetëm me ndjenjën e tradhtisë personale, por edhe me frikën se lidhjet me korrupsionin mund të shtypin perspektivat premtuese zgjedhore.

Socialdemokratët mezi prisnin të konkurronin në vitin 2024 për çështjet e bukës në krye të mendjeve rreth bllokut mes inflacionit të vazhdueshëm, i nxitur nga rritja e Olaf Scholz në Gjermani dhe popullariteti në mbarë kontinentin e Sanna Marin të Finlandës. Tani, apeli i grupit për xhepat e votuesve mund të errësohet nga valixhet e mbushura me para.

“Ne ishim plotësisht të pavetëdijshëm për atë që po ndodhte,” tha García, duke u zotuar se hetimi i brendshëm i grupit do të kuptojë se çfarë shkoi keq. “Duhet t’i lëmë njerëzit përgjegjës [për hetimin] të punojnë”.

‘Plenari më i errët’

Tronditja, zemërimi dhe tradhtia japin jehonë në grupin 145 anëtarësh në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar kur policia belge filloi arrestimin e figurave të larta të S&D, shefi mes tyre një ish-deputet italian Pier Antonio Panzeri dhe Eva Kaili, një yll në rritje nga Greqia që mezi kishte përfunduar një vit si një nga 14 nënkryetarët e Parlamentit.

“Zbulimet e Katargate erdhën si një tronditje e tmerrshme për stafin dhe deputetët e S&D”, tha një zëdhënës i S&D. “Shumë u ndjenë të tradhtuar, besimi i tyre i keqpërdorur dhe i thyer. Kushdo që është bërë ndonjëherë viktimë e kriminelëve do ta kuptojë se duhet kohë për t’u shëruar nga një përvojë e tillë”.

Kur S&D u mblodh për një seancë parlamenti në Strasburg, disa ditë pas arrestimeve të para, pak anëtarë e morën më shumë se presidenti i grupit, García, i cili në një moment shpërtheu në lot, sipas tre personave të pranishëm.

“Ne të gjithë nuk jemi vetëm makina politike, por edhe qenie njerëzore”, tha eurodeputetja gjermane Gabriele Bischoff, një nënkryetare e S&D në mandatin e saj të parë. “Të përshtatesh me një krizë të tillë dhe të përballesh me të, nuk është e lehtë”.

“Dua të them, gjithashtu, ju keni besuar disa prej këtyre njerëzve”, tha ajo.

Në Strasburg, grupi tregoi zero oreks për të parë zhvillimin e procesit gjyqësor, duke mbështetur një masë për të hequr Kailin nga roli i saj nënkryetar. (Ajo, përmes një avokati, vazhdimisht ka mbajtur pafajësinë e saj.)

Udhëheqja e grupit gjithashtu u bëri presion eurodeputetëve të cilët në çfarëdo mënyre ishin të lidhur me çështjet ose njerëzit në skandal që të tërhiqen nga puna legjislative, edhe nëse nuk përballeshin me akuza.

“Ishte sigurisht seanca plenare më e errët që kemi pasur,” tha Andreas Schieder, një eurodeputet austriak i S&D, i cili mban një rol kryesor në komitetin e ngarkuar me luftimin e ndërhyrjeve të huaja post Katargate. “Por ne morëm vendimet e duhura shpejt.”

Hierarkia e S&D e pezulloi me shpejtësi Kailin nga grupi në dhjetor dhe pati të njëjtin trajtim ndaj dy eurodeputetëve të tjerë të cilët më vonë do të tërhiqeshin në hetim.

Por tani shumë eurodeputetë të S&D po pyesin veten se si ishte e mundur që një grup njerëzish të ushtronte një ndikim të tillë në grupin socialist, si Kaili u ngrit kaq shpejt në zëvendëspresident dhe se si kaq shumë sjellje të supozuara korruptive kaluan me sa duket pa u vënë re për vite me radhë.

Si familja

Lidhjet e thella ndërpersonale midis të akuzuarve dhe pjesës tjetër të grupit ishin pjesë e asaj që e bëri gjithçka kaq të ndezur për familjen S&D.

Pastrimi fillestar i autoriteteve belge kapi jo vetëm Panzerin dhe Kailin, por edhe partnerin e Kailit, një asistent parlamentar për një kohë të gjatë i quajtur Francesco Giorgi, i cili kishte kaluar vite duke punuar për Panzeri. Papritur çdo ish-asistent i Panzerit ende në Parlament ishte nën dyshime. Panzeri më vonë arriti një marrëveshje për pranimin e fajësisë, duke i ofruar ushqim atij që ai pretendon se i kishte dhënë ryshfet në këmbim të një dënimi të reduktuar.

Maria Arena, e cila pasoi Panzerin si kryetare e panelit të të drejtave të njeriut të Parlamentit në vitin 2019, u gjend gjithashtu nën një vëzhgim të ashpër: miqësia e saj me paraardhësin e saj ishte aq e ngushtë sa ajo ishte parë si plus-një e tij në dasmën e asistentit të tij. Alessandra Moretti, një tjetër eurodeputete e S&D, është gjithashtu e lidhur me hetimin, sipas dokumenteve ligjore të parë nga POLITICO.

Shfaqja e Laura Ballarin, shefes së kabinetit të Garcias, duke ngritur një gotë me Giorgin dhe duke pushuar në një varkë me vela mesdhetare me Kailin, ofroi një ilustrim miqësor për tabloidin se sa të lidhur ishin të akuzuarit me drejtuesit kryesorë të grupit.

“Unë isha i pari që u ndjeva i tronditur, i lënduar dhe i tradhtuar thellë kur doli lajmi,” tha Ballarin për POLITICO. “Megjithatë, me sa duket, marrëdhëniet e mia personale nuk ndërhynë kurrë në rolin tim profesional”.

Duke i bërë gjërat edhe më keq, rreth tre muaj më vonë, skandali ka mbetur kryesisht i kufizuar në S&D. Dy anëtarë të tjerë të saj janë gëlltitur që nga raundi fillestar i arrestimeve: Andrea Cozzolino i Italisë dhe Marc Tarabella i Belgjikës – një figurë shumë e pëlqyer e njohur për shpërndarjen e dhuratave të Krishtlindjeve për stafin e Parlamentit si pjesë e një akti të Shën Nikollës. Të dy u përjashtuan, si Kaili, nga grupi S&D. Ata ruajnë pafajësinë e tyre.

Më e bardhë se e bardha

Kjo është duke ushtruar presion mbi García, e cila shihet në Bruksel si një zgjatje e fuqisë së aleatit të saj të ngushtë, kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez.

Megjithatë, ajo nuk ka qenë gjithmonë në gjendje ta shfrytëzojë atë aleancë në Bruksel. Një shembull kryesor është marrëveshja e pasme që grupet politike bënë për të emëruar sekretarin e ri të përgjithshëm të Parlamentit, Alessandro Chiocchetti, i cili vjen nga Partia Popullore Evropiane e qendrës së djathtë. Garcia doli kryesisht duarbosh nga negociatat, me PPE që manovronte rreth saj dhe grupi i Majtë që siguronte një drejtori të përgjithshme krejtësisht të re.

Kaili, nga një delegacion i vogël socialist grek prej dy personash, gjithashtu nuk do ta kishte marrë kurrë dorën për t’u bërë zëvendëspresident në vitin 2022 pa mbështetjen e Garcias dhe socialistëve spanjollë.

Megjithatë, kur bëhet fjalë për përpjekjen për të pastruar shtëpinë dhe për të rifituar nivelin e lartë moral, shefi socialist ka bashkuar njerëzit. “Ajo meriton t’i besohet për ta bërë këtë në mënyrë korrekte”, tha René Repasi, një ligjvënës gjerman i S&D.

Në vitin e ri, S&D shtyu me sukses luksemburgun e dashur, progresiv Marc Angel për të zëvendësuar Kailin, duke shmangur përpjekjet e grupeve të tjera me prirje të majtë dhe të ekstremit të djathtë për të zënë një nga vendet e S&D në byronë e bërjes së rregullave të Parlamentit. Në një lëvizje tjetër të krijuar për të qëndruar anijen, socialistët në shkurt hartuan Udo Bullmann, një eurodeputet me përvojë gjermane që më parë drejtonte grupin S&D, si një palë duar të sigurta për të zëvendësuar Arenën në nënkomitetin e të drejtave të njeriut.

Dhe në një përpjekje për të shkuar në ofensivë, socialistët publikuan një plan etike prej 15 pikash (njëra duke ngritur planin sekret 14-pikësh të presidentit të parlamentit të qendrës së djathtë). Ajo kërkon që të gjithë deputetët e S&D – dhe ndihmësit e tyre – të zbulojnë takimet e tyre në internet dhe të shtyjë për mbrojtjen e sinjalizuesve në Parlament. Aty ku është e mundur ligjërisht, grupi zotohet t’i mbajë anëtarët e vet sipas këtyre standardeve – për shembull duke i ndaluar eurodeputetët nga udhëtimet e huaja me pagesë – edhe nëse pjesa tjetër e trupit nuk shkon aq larg.

Ato rezultate u fituan me vështirësi, thanë zyrtarët e grupit. Me anëtarë nga 26 vende të BE-së, grupit iu desh të lundronte në ndarjet kulturore dhe gjeografike se si të trajtohej korrupsioni, duke ekspozuar linjat e prishjes veri-jug.

“Për të bërë një hetim të brendshëm nuk u mbështet në fillim nga të gjithë, por ne e debatuam atë”, tha Bischoff, duke përshkruar takimet e përditshme që shtriheshin deri në prag të Krishtlindjeve.

Ideja e rekrutimit të lojtarëve të jashtëm për të kryer një hetim të brendshëm ishte gjithashtu e diskutueshme, shtoi ajo. Megjithatë, në fund, grupi njoftoi në mes të janarit se ish-deputeti i PE Richard Corbett dhe Silvina Bacigalupo, profesore e drejtësisë dhe anëtare e bordit të Transparency International Spain, do të drejtonin një hetim të mbështetur nga grupi, i cili tani ka filluar.

Lëvizjet duket se kanë shmangur një sfidë për udhëheqjen e Garcias dhe deri më tani, sulmet nga rivali kryesor i socialistëve, EPP, kanë qenë të kufizuara. Por eurodeputetët e S&D thonë se ka ende një ndjenjë shqetësimi, me disa të shqetësuar se pastrimi nuk ka shkuar aq thellë sa duhet – ndërsa të tjerë kërkojnë të mbrojnë të akuzuarin.

Disa aktivistë të partisë pyesin në heshtje nëse përgjigja ishte shumë e shpejtë dhe e furishme.

E ardhmja politike e Arenës është në dyshim, për shembull, edhe pse ajo nuk është përballur me asnjë akuzë penale. Pas presionit në rritje për lidhjet e saj me Panzerin, duke kulmuar me një raport POLITICO mbi udhëtimin e saj të padeklaruar në Katar, Arena zyrtarisht dha dorëheqjen nga nënkomiteti për të drejtat e njeriut. Grupi nuk po e mbron atë, edhe pse disa aktivistë vajtojnë për rënien e dikujt që e shohin si një kampion të sinqertë për kauzat e të drejtave të njeriut.

Mbrojtja vokale për Kailin ka nxitur gjithashtu polemika: deputetët italianë të S&D tërhoqën rënkime nga kolegët kur ata hodhën rreth një letre për trajtimin e Kailit dhe vajzës së saj, e cila mblodhi vetëm 10 nënshkrime.

“Unë nuk besoj se ishte e nevojshme”, tha García për letrën. “[Nëse] shqetësohem për situatën në burgje, ajo duhet të jetë për të gjithë, jo për një deputet specifik”.

Letra gjithashtu nuk bëri asgjë për të ngrohur marrëdhëniet midis delegacioneve spanjolle dhe italiane të S&D, të cilat kanë qenë të ngrira që përpara skandalit. Zëdhënësi i S&D në një deklaratë hodhi poshtë nocionin se ka tensione përgjatë vijave gjeografike: “Nuk ka ndarje midis Veriut dhe Jugut, as Lindjes dhe Perëndimit, dhe nuk ka tension midis delegacioneve italiane dhe spanjolle”.

Në një kamp tjetër janë eurodeputetë që po shohin disi me dyshim kolegët e tyre.

Repasi, anëtari gjerman i S&D, tha se është i lodhur nga “kolegët që në dukje po të gënjejnë në fytyrë” – një referencë specifike për Tarabella, e cila me zë e mohoi keqbërjen për javë të tëra, vetëm për të dalë në pah akuzat se ai mori rreth 140,000 euro ryshfet nga Panzeri, ish-deputeti i ndaluar.

Repasi shtoi: “Të bën të pyesësh gjithnjë e më shumë nëse ka ndonjë tjetër që vë bast për faktin se ai ose ajo mund të mos kapet”.

Gazeta Shqiptare