“Ulja e numrit të vrasjeve në familje nuk është e lehtë”/ Pedagogia në “Panorama TV”: Dhuna lidhet me shumë fenomene të tjera! Mungesë institucionesh për të adresuar problematikat

Pedagogia Miranda Rira ka komentuar ngjarjen tragjike ku shtetasi Dan Hutra vrau me armë zjarri 3 gra dhe plagosi 3 të tjera. Në një intervistë për "Panorama TV", Rira u shpreh se ulja e numrit të vrasjeve të tilla nuk është aspak e lehtë dhe duhet të ketë një sërë institucionesh funksionale që mund të ndihmojnë në parandalimin e këtyre rasteve.









Sipas saj, në disa raste kanë faje edhe gjykatat që pranojnë që persona që kryejnë këto krime, kanë probleme të shëndetit mendor, duke i justifikuar në njëfarë mënyre aktet e tyre.

Miranda Rira: Edhe sipas kanuneve, gratë nuk vriteshin dhe as fëmijët. Vrasjet në Shqipëri, vrasjet me bazë gjinore, është një fenomen i shpeshtë dhe i frikshëm. Sipas INSTAT, në 2022 janë 16 vrasje të grave për shkaqe të ndryshme. Në 2021 kjo shifër shkoi në 20. Ulja e numrit të vrasjeve nuk është diçka e lehtë. Dhuna është një fenomen social që lidhet me shumë ngjarje të tjera, me një kulturë dhune tek njerëzit që po kalojnë momente të vështira, njerëz që kanë probleme psikologjike. Ndonjëherë edhe vetë gjykata jep vendime se një person ka probleme të shëndetit mendor. Kjo nuk e justifikon vrasjen.

Policimi në komunitet ka shumë rëndësi. Në shumë raste, kur një grua e dhunuar shkon në polici, ajo përballet me një mohim por edhe me një lloj tallje. Raste të tilla janë të shumta. Kjo e bën që për herë të dytë të mos paraqitet në polici, madje edhe të tërheqë denoncimin. Dhuna lidhet me një sërë faktorësh të tjerë. Marrim si shembull çiftet në Tiranë. Tek çiftet e reja, dy të rinj që kanë ardhur në Tiranë, janë të punësuar, që mund të kenë fëmijë, përballen me kostot e larta të jetesës, cilat janë politikat sociale që ofron qeveria?

Ne kishim një ministri të çështjeve sociale, por tashmë është shkrirë dhe është kthyer në një zgjatim të Ministrisë së Shëndetësisë. Nuk ka specialistë, sociologë. Çifteve të reja që përballen me këto sfida, me oraret e zgjatura, me çmimin e çerdheve dhe të shkollave, çfarë lehtësirash ju jep shteti? Vetëm vitin e kaluar, në Shqipëri janë shënuar 4000 divorce. Nga 100 martesa, 24% e tyre prishen.

Për të kuptuar dhunën, duhet të kuptojmë se ato janë të lidhura ngushtë me fenomene të tjera. Nuk zgjidhet me një formulë magjike. Do sjell dy profesorë kanadezë, që kanë studiuar shkaqet që kanë çuar në divorce, e deri në vrasje, dhunë apo krime të tjera. Në shumicën e rasteve, jo vetëm për shoqërinë tonë, kur një grua vendos që të dalë nga një marrëdhënie, ajo është e rrezikuar për jetesën e saj. Determinizmi ekonomik është i rëndësishëm. Pre e dhunës mund të bjerë kushdo.