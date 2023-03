VIDEO/ Tifozët e Partizanit “ndezin” kryeqytetin, atmosferë fantastike para derbit

Pas një ore të mbahet derbi i kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit. Kjo sfidë pritet me padurim nga tifozët, të cilët duan që skuadra e tyre të marrë frenat e qytetit.









Siç shikohet në video, lojtari i 12-të i ekipit të kuq është nisur drejt stadiumit “Air Albania”. Atmosfera e krijuar prej tyre duket fantastike, teksa kërcejnë dhe këndojnë rrugës. Përveç asaj që do shikojmë në fushë, një ndeshje më vete do jetë edhe ajo në tribuna, ku tifozeritë do përballen se kush dhuron më shumë spektakël.