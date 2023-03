“Vula” e PD-së/ Ish-Avokatja e Shtetit në “Panorama TV”: Vendimi i gjykatës ishte politik, skenar i mbështetur nga kryeministri Rama

Ish-avokatja e Shtetit, Ledina Mandija e konsideron një vendim politik atë të Gjykatës Administrative të Apelit për vulën e Partisë Demokratike.









Në një intervistë për “Panorama TV”, Mandija tha se ky ishte një skenar i përgatitur nga vetë ish-kryedemokrati Lulzim Basha, Enkelejd Alibeaj dhe që ishte mbështetur edhe nga kryeministri Edi Rama.

Sipas saj, procesi në gjykatë është kompromentuar që në momentin që të regjistrohet ankimimi i grupit të Alibeajt, që nuk ishte fare palë në proces.

Ledina Mandija: Rama e kishte dhënë vendimin përmes deklaratave në media. Mund të them që vendimi i gjykatës ishte mos pranim i ankimit nga grupi i Rithemelimit. Ishte dhe kthimi për gjykim i vendimit të vitit të kaluar në lidhje me regjistrimet e Kuvendit kombëtar. Prishja për gjykim do të thotë që ishte një pamundësi e forcës politike që të regjistrohej pranë KQZ-së.

Në një proces ku nuk ka palë, kemi të bëjmë me një situatë të mbështetur totalisht nga kryeministri Rama. Ky është vendim politik. Duhet të lexojmë me vëmendje vendimin e gjykatës. Vendimi është politik pasi vetë ankuesi pranon se nuk ishte palë, vetë personi në fjalë, përfaqësuesi i Alibeajt, është e kuptueshme që kemi të bëjmë me një shkelje procedurale.

Gjykata nuk duhet të pranonte ankimin. Pamundësia dhe paaftësia për të gjetur mjete të tjera për të goditur vendimmarrjen e demokratëve, nuk mund të justifikojë një gabim të gjykatës në lidhje me legjitimimin procedural të Alibeajt.

Pyetje: Çfarë vendimi mund të merrej?

Ledina Mandija: Partia e vulës kishte ardhur me dy kërkesa. Ishte e paqartë se çfarë kërkonte. Pala në gjyq dështoi për të treguar se kishte të bënte me një provë faktike. Ai proces që kryhet në gjykatë, s’ka të bëjë me faktet juridike. Gjykata që të kontrollojë kushtetueshmërinë e kësaj force politike.

Pyetje: Çfarë hapash do marrë PD-ja?

Ledina Mandija: Është një kërkesë e anëtarësisë që kërkon goditjen e vendimit. Është e drejtë kushtetuese. Unë thash që ne do lexojmë arsyetimin e gjykatës. Fatkeqësisht gjykata është bërë pjesë e këtij skenari. Në lidhje me autorizimin që kishte lëshuar Basha për të regjistruar partinë në KQZ. Basha ka dhënë dorëheqjen publikisht, të cilën nuk e ka regjistruar. Ja ka lënë amanet partinë Alibeajt. Derisa erdhëm në skenarin e sotëm.

Si duket, e ka kuptuar, e ka bërë gati skenarin me Ramën që të kishte zvarritje të procesit. Për të lënë Alibeajn të merrej për njëfarë periudhe 1 vjeçare, duke siguruar një tërheqje nga ankimi në moment të fundit dhe poër të patur vendimmarrje në kohën e duhur.