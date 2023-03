Vula e PD-së/ Kaso në “Panorama TV”: Vendimi i Apelit nuk ka prishur atë të gjykatës së shkallës së parë! Interesi i mazhorancës, të përçajë opozitën, ja si do bëhet koalicioni për zgjedhjet

Përfaqësuesi ligjor i grupit të “Rithemelimit”, Ivi Kaso shprehet se vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit për vulën e PD-së, nuk e prish vendimin e Shkallës së Parë që njeh ndryshimet statutore të Kuvendit të 11 dhjetorit të organizuar nga Sali Berisha. ivikaso









I ftuar në emisionin “Log.” në “Panorama TV”, Kaso sqaroi se përsa kohë vendimi i Apelit është çuar në Gjykatë të Lartë, atëherë ajo nuk mund të ekzekutohet.

Ivi Kaso gjithashtu foli edhe për koalicionin e grupit të Berishës për zgjedhjet e 14 majit. Ai tha se koalicioni përqëndrohet tek kandidatët për këshillat bashkiakë, ku pritet të dilet me një listë të vetme me partitë e tjera opozitare.

Ndërsa në garën për kryetarë bashkie, Kaso tha se partitë opozitare mbështesin kandidatët e procesit të “Primareve”.

Ivi Kaso: Është mbajtur në 11 dhjetor, Kuvendi kombëtar i PD-së, për herë të parë në histori. Organi mblidhet me vullnet të drejtpërdrejtë të partisë. Vendimet e marra i çuam për në gjykatë t’i miratojë. Këtu nisi problemi, një vendim i gjykatës së shkallës së parë, duhej të regjistrohej në regjistrin e partive politike.

Është mbajtur 10 ditë pa u regjistruar. Një palë që nuk ishte palë në proces, bënë ankimim. Ka një përkufizim ligjor. Të drejtën e ankimit përsa i përket pjesës proceduriale, e kanë palët. Nëse ka palë të tjera në proces. Nuk kanë dashur ta regjistronin, duke e mbajtur partinë më të madhe të opozitës që të regjistrojnë zhvillimet. U mbajt peng kjo çështje për një vit, për 11 muaj pa u shqyrtuar dhe vendoset 3 ditë përpara regjistrimit në KQZ.

Është mbajtur peng kjo vendimmarrje që të regjistrojë organet partia politike. 3 ditë para regjistrimit në zgjedhje, merret vendimi për diçka të tillë.

Pyetje: Do ishte më mirë për juve, që kjo mos të bëhej?

Ivi Kaso: Pas seancës maratonë, kja vendosur mospranimin e ankimit tonë për një vendimmarrje të ndërmjetme. Vendosi prishjen e vendimin e shkallës së parë që certifikonte ndryshimin e Kuvendit të 11 dhjetorit. Ky nuk është vendim procedurial dhe nuk është menjëherë i ekzekutueshëm. 5 ditë nga vendimi, ne kemi afat për ta çuar në Gjykatë të Lartë. Ky nuk është përfundimtar. Nuk është komunikuar akoma vendimi. Ndaj mbetet në fuqi vendimi i shkallës së parë.

Pyetje: Pse Berisha tha që do dalim me koalicion?

Ivi Kaso: Tradicionalisht PD-ja nuk ka garuar pa koalicion politik. Ka një marrëveshje në parim me partitë opozitare për të dalë me një kandidat të përbashkët. Ka akoma diskutime me disa parti të tjera për formulën që të dalim në garën zgjedhore.

Nëse ne obligohemi që të dalim me një koalicion, ne do dalim me një listë të përbashkët për këshillet e bashkive. Për mazhoritarin, partitë opozitare do të mbështesin kandidatët e primareve. Afati i fundit i regjistrimit të kandidatëve për kryetarë bashkie është 25 mars.

Pyetje: Përderisa vendimi i gjykatës nuk e ka prishur vendimin e shkallës së parë, ku hyn Rama në këtë mes?

Ivi Kaso: Interesi i mazhorancës ka qenë që të përcaktojë politikisht opozitën. Për ta mbajtur opozitën në një situatë të përçarë.