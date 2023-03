Zhvillimet në PD/ Ivi Kaso: Alibeaj nuk e pranon se është kryetar PD-je, Basha bëri sikur u largua, por…! Deputeti i PS-së: Ja dy gabimet më të mëdha të opozitës

Përfaqësuesi ligjor i grupit të “Rithemelimit”, Ivi Kaso komentoi deklaratën e Enkelejd Alibeaj i cili e konsideroi veten si drejtues të Partisë Demokratike. Sipas Kasos, kjo tregon se as Alibeaj nuk e pranon që është kryetar i kësaj force politike. Gjithashtu, Kaso shprehet se Lulzim Basha nuk është larguar asnjëherë nga kreu i PD-së.









I ftuar në emisionin “Log.” në “Panorama TV”, Kaso tha se KQZ-ja e ka zgjidhjen se cilën prej palëve të regjistrojë në zgjedhjet e 14 majit.

Nga ana tjetër, deputeti i PS-së, Petro Koçi deklaroi se ishte Sali Berisha i cili zgjodhi dhe mbështeti Lulzim Bashën. Sipas tij, situata aktuale e PD-së është pasojë e dy vendimeve për djegien e mandateve dhe për braktisjen e zgjedhjeve lokale.

Petro Koçi: Lulzim Bashën e zgjodhi Berisha. Pavarësisht se Berisha ka mohuar disa nga vendimet më të rëndësishme të PD-së. Djegia e mandateve dhe braktisja e zgjedhjeve vendore. Dobësia më e madhe e opozitës vjen nga ato dy akte. Shumë gjëra janë pasoja të atyre vendimmarrjeve.

Ivi Kaso: Mbi kronikën tuaj, e dëgjuat dhe vetë se Alibeaj nuk pranoi që të jetë kryetar i PD-së. Gjithë propaganda e pseudodorëheqjes së Lulzim Bashës, ka qenë vetëm e tillë pasi nuk ka ikur asnjëherë për t’i hapur rrugën. La litarin jashtë, bëri sikur iku. Pavarësisht se institucionet janë me pseudoautorizime. Lulzim Basha duhet ta ndajë me veten se si raportohet ai me PD-në. Nëse është kryetar i dorëhequr, ai pseudoautorizim i ka rënë efekti. Duhet të ketë qartësinë që t’i thotë demokratëve kush është kryetari i PD-së.

KQZ e ka zgjidhjen. E kemi dhënë neve. Dje PD-ja ka çuar dokumentacionin që bazohet mbi një fakt të rëndësishëm. Që nga regjistrimi i fundit, me të vërtetë që rezulton Basha, por është një regjistrim i 2018-ës. Situata ligjore e PD-së e ka tejkaluar situatën e pasqyrimit në regjistër. Ne i kërkojmë që të investigojnë situatën ligjore të organeve të PD-së në raport me aktet e 2018-ës.

Petro Koçi: Paraprakisht duhet të regjistrohesh si subjekt partiak. Berisha është përgatitur shumë kohë më para për çështjene koalicionit. Kur është ndryshuar emri i LSI-së në PL, kam thënë se kjo është përgatitje për koalicionin e ardhshëm. Më 6 mars, ishte “shtëpia e lirisë”, dhe ky është një emër i afërt me PL. Nuk e besoj që Berisha t’i lërë drejtimin e opozitës Ilir Metës. Partinë në shumicë e ka Berisha.