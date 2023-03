BSH dhe siguria kibernetike bankare

Me karta bankare, duke përdorur internetin, shqiptarët kanë kaluar 436 milionë euro gjatë vitit 2022, ose një sasi parash 45 përqind më të madhe se gjatë vitit 2021! Interneti dhe bankat po afrohen gjithnjë e më shumë në përditshmërinë e qytetarëve tanë. Gati gjithshka që qytetarët tanë paguajnë sot, mund të realizohet nga bankat përmes internetit. Dhe këtë po e kuptojnë gjithnjë e më shumë prej nesh. Gjithshka me bankat në internet dhe përmes celularit apo kompjuterit në shtëpi apo punë, kryhet më shpejt, me më pak para dhe mundim. Transferime parash online, marrje kredish, pagesa të ujit, dritës, etj. Shërbimet bankare online do të ofrohen këtë vit edhe nga platforma qeveritare e-Albania. Mirëpo përdorimi i teknologjisë së informacionit, internetit dhe komunikimit nga bankat përmes internetit, rregullohet kryesisht nga rregulloret “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike”, miratuar në vitin 2005 dhe ndryshuar në vitin 2019, si edhe rregullorja “Për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit në subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë”, miratuar në vitin 2006. Duke pasur parasysh përparimin e shpejtë të teknologjisë dhe rritjes së shkallës së rrezikut kibernetik, kuadri rregullator në këtë drejtim është relativisht i vjetër dhe i padetajuar. Banka e Shqipërisë synon që brenda vitit të ardhshëm të ndërmarrë një plotësim të kuadrit rregullator, mbi kërkesat që duhet të zbatojë sektori bankar për sigurimin e një mbrojtjeje të përshtatshme kibernetike. Ky objektiv është ndër prioritetet e përcaktuara në strategjinë afatmesme të zhvillimit të bankës sonë qendrore për periudhën 2023-2025. Në strategji parashikohet se Banka e Shqipërisë do të adoptojë standardet ndërkombëtare për vlerësimin e mjaftueshmërisë së perimetrit të sigurisë ndaj sulmeve kibernetike, të vijueshmërisë së veprimtarisë së subjekteve të licencuara dhe një rritje të bashkëpunimit me bankat në mbrojtjen ndaj sulmeve kibernetike. Banka e Shqipërisë do të angazhohet të kontribuojë aktivisht në strukturat e krijuara nga industria bankare për shkëmbimin e informacionit dhe bashkërendimin e reagimit, në kohë reale, ndaj çdo incidenti.Në periudhën 2023-2025, Banka e Shqipërisë do të vijojë edhe adoptimin e standardeve ndërkombëtare të kapitalit dhe likuiditetit, bazuar në kuadrin e rregulloreve “Bazel III” dhe të akteve të tyre zbatuese në Bashkimin Europian. Kjo synon forcimin e qëndrueshmërisë së sektorit bankar, që të jetë në një pozicion sa më të mirë për përthithjen e goditjeve dhe ruajtjen e aftësisë së bankave për të vazhduar financimin e ekonomisë. Më konkretisht, në fokus të periudhës afatmesme do të jenë përditësimi i kuadrit rregullator për mjaftueshmërinë e kapitalit dhe kapitalin rregullator, për sa u përket rrezikut të kredisë, rrezikut të tregut, rrezikut operacional dhe rrezikut të normës së interesit në librin e bankës. Gjithashtu, strategjia parashikon rishikimin e kërkesave për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe të kërkesave rregullatore për procesin e brendshëm të mjaftueshmërisë së likuiditetit për bankat. Me asistencën e partnerëve ndërkombëtarë, do të realizohen edhe instrumentet e nevojshme metodologjike dhe operacionale për një kalibrim më të mirë të kërkesave për kapital të diferencuar, në përputhje me profilin e rrezikut të çdo banke. Metodologjitë e reja do të zbatohen paralelisht me ato ekzistuese gjatë një periudhe kalimtare. Objektiv tjetër do të jetë plotësimi i kuadrit licencues e mbikëqyrës së administrimit të rrezikut në veprimtarinë e institucioneve të pagesave dhe atyre të parasë elektronike, në zbatim të kërkesave të ligjit “Për shërbimet e pagesave”. Banka jonë qendrore, Banka e Shqipërisë, po i paraprin kërkesave të kohës dhe po përgatit kështu gjithë sistemin bankar, për të forcuar sigurinë kibernetike. Me fjalë të tjera, sigurinë e punës në internet, në mënyrë që asnjë depërtim nga hakera të mundshëm të mos jetë dëmtues për qytetarin. Deri tani, nuk ka patur asnjë ndërhyrje të jashtme të paautorizuar në llogaritë bankare online të qytetarëve dhe kjo është tregues i mirë që edhe pse vëllimi i punës me transaksionet bankare përmes internetit mund të rritet me herë këtë vit dhe në vitet në vijim, sërisht siguria e veprimeve të jetë akoma më e madhe nga sa është sot.