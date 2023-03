Dorëzohet kërkesa për t’u regjistruar në KQZ/ Lulzim Basha autorizoi Enkelejd Alibeajn, firmosi para 353 ditësh

Grupi i Alibeajt dorëzoi dje në KQZ kërkesën për t’u regjistruar në zgjedhjet e 14 majit. Ishte përfaqësuesi ligjor i grupit të Alibeajt, Indrit Sefa, ai që depozitoi kërkesën për regjistrimin në KQZ të këtij grupimi politik për lokalet që pritet të mbahen pak pas muajsh.









Gjatë fjalës së tij për media, Sefa pohoi se praktika e regjistrimit ishte njësoj si partitë e tjera. “Bëmë një veprim thjesht procedural. Është praktikë e ndjekur nga të gjitha partitë politike”, tha Indrit Sefa, përfaqësues ligjor i grupimit “Alibeaj”. Lulzim Basha rezulton të jetë ende në krye të PD ligjërisht, megjithëse ka dhënë dorëheqjen pak ditë pas humbjes së zgjedhjeve të pjesshme lokale të 6 marsit 2022.

Në dosjen e sekretarit ligjor të PDsë dërguar KQZ-së, ishte edhe një letër e firmosur nga Basha që autorizon Bardhin dhe Alibeajn të përfaqësojnë këtë forcë politike në procedurat e regjistrimit për zgjedhjet lokale. Por ajo që bie në sy në letrën e firmosur nga Basha është pikërisht data e saj. Në dokument rezulton se Basha e ka firmosur autorizimin fiks 353 ditë përpara se ai të përdorej sot. Kryetari i PD-së e ka hedhur firmën mbi këtë letër në 18 mars 2022, ekzaktësisht 12 ditë pasi humbi në zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit dhe vetëm 3 ditë përpara se të jepte dorëheqjen.

Në ato ditë plot zhvillime në PD, ku përveç këtyre ngjarjeve, ish Kryeministri Berisha po përgatitej të rikthehej në parti, këshilltarët e Bashës duket se kanë qenë shumë të vëmendshëm për ta këshilluar atë që të firmoste një autorizim që do të përdorej pas një viti në zgjedhjet lokale. Largimi real i Lulzim Bashës nga drejtimi i PD është parë gjithmonë me dyshim nga një pjesë e grupit parlamentar demokrat. Kjo për shkak se gjatë këtij viti kanë qenë të shumta raportimet se një pjesë e mbështetësve të tij, konsultoheshin me ish-kryetarin përpara se të mbanin qëndrimet e tyre publike apo gjatë debateve në Parlament. Deputeti Ervin Salianji deklaroi në 5 dhjetor 2022 se ikja e Bashës në të vërtetë nuk është një dorëheqje. “Një rikthim i mundshëm i Bashës? Jua kam thënë që ky është projekt. Nuk ka diskutim fare. Nuk ka një dorëheqje. Pra, për aq kohë sa ka influencë, ai e drejton atë pjesë aty që i ka mbetur”, tha Salianji.

Ndërsa në ditët e para të janarit ai deklaroi se “Rama mundet se janë 70 për qind e njerëzve kundër. Po të thuhet se nuk e mund dot Rama, kjo do të thotë se ke ndonjë punë me Ramën. Unë kur ulem në tavolina dhe thonë që nuk e mundim dot Ramën, kanë interesa ose janë me Ramën. Deputetët e PD-së nuk i kam dëgjuar të thonë këtë. Thonë e mundim po të bëhemi bashkë. Ka një interes këtu që është thellësisht personal, do ta rithem prapë se e kam thënë: Lulzim Basha nuk ka ikur nga kryetar partie i PD-së në asnjë moment, është shkaktuar nga një pjesë që nuk e kanë dashur, që e kemi inkurajuar, por nuk ka diskutim fare, pro nuk ka ikur prapë. Është kryetar partie aty dhe te njerëzit që ka influencë, ai i lëviz të gjithë fijet si kryetar ai”./panorama