E rëndë/ Humb jetën i burgosuri 46-vjeçari në Peqin, dyshohet se…

Një i burgosur në Peqin ka humbur jetën mesditën e sotme.









Burime për Gazeta Shqiptare konfirmojnë se ka humbur jetën 46-vjeçari, Edmond Brata i cili po vuante dënimin në burgun e Peqinit.

Dyshimet janë se i burgosuri mund të ketë humbur jetën si pasojë e infraktit ndërsa ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Mësohet se 46-vjeçari ka humbur ndjenjat teksa ishte në orarin e ajrimit dhe është e fiksuar nga kamerat e vetë institucionit.

Viktima kishte kryer deri më tani vetëm 26 vite burgim.

Sipas dosjes hetimore Edmond (Edi) Batra është dënuar me burgim të përjetshëm për akuzën e Grabitjes me armë me pasojë vdekjen. Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku Edmond Batra ka hyrë në banesën e komshiut të tij për ta grabitur. Lulash Kroni, në atë periudhë punonte si kambist në Shkodër kur Batra ka hyrë për ta grabitur. Por pasi është ndjerë nga Kroni, ai e ka qëlluar me armë duke e lënë të vdekur në vend. Për këtë ngjarje Edi Batra është shpallur fajtor dhe dënuar me burgim të përjetshëm. Vrasja e kambistin Lulash Kroni, solli serinë e hakmarrjeve mes dy familjeve, pasi djali i Lulashit, 6 muaj pas ekzekutimit të babait, ka udhëtuar drejt Milanos në Itali, ku ka ekzekutuar me armë zjarri vëllanë e Edi Bratës, Land Brata.