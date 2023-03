“Janë 180 të persona të dënuar me burg të përjetshëm”/ Zv. drejtori i burgjeve në “Panorama TV”: Shqipëria ka ligjin më të shtrënguar për lirimin me kusht! Karamuço: Mungon rehabilitimi

Vrasja e 3 grave në Tiranë nga Dan Hutra, ka tronditur opinionin publik gjatë ditëve të fundit. Debati më i madh qëndron tek lirimi i një personi i cili ishte me precedent të theksuar kriminal, i dënuar edhe më parë për vrasjen e ish-bashkëshortes.









Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Femi Sufaj thotë se ndryshe nga shumë vende të Europës, Shqipëria nuk e ka të kufizuar burgimin e përjetshëm. I ftuar në emisionin “Log.” në “Panorama TV”, ai u shpreh se aktualisht në të gjithë vendin janë 180 persona të dënuar me burgim të përjetshëm nga 5500 të dënuar në total.

Sipas tij, nëse Dan Hutra do të ishte liruar me kusht, atëherë ai do të monitorohej më mirë nga autoritetet dhe mund të ishte parandaluar masakra në Paskuqan.

Femi Sufaj: Në rastin e Dan Hutrës që vrau 3 gra, janë viktima komplet të pafajshme. Sa lidhet me çështjen e dënimit, sipas Kodit Penal janë burgim të përjetshëm, burgim dhe me gjobë. Ndryshe nga shumë vende të Europës, e kanë të kufizuar dënimin me burgim të përjetshëm. Në Shqipëri nuk është kjo. Është në funksion të riciklimit apo të rehabilitimit të personit. Nëse një person rri në burg në mënyrë të përjetshme, çfarë përfitojmë?

Ne kemi rreth 180 persona të dënuar me burg të përjetshëm. Ne kemi politikën më të shtrënguar për lirimin me kusht. Ne kemi rreth 5500 veta të dënuar. Holanda nuk i ka, ka vetëm 15-16 veta. Ne kemi shumë.

Ka shumë funksione dënimi. Në rastin konkret, ne jemi vend që kemi shumë të dënuar me burgim të përjetshëm. Që të lirohet një person me kusht, ka shkuar në 35 vjet. Duhet të bëjë 35 vjet. Ka qenë 25 vjet dhe pas kësaj kohe i lindte e drejta për t’u liruar me kusht. Ne në Shqipëri, kemi parë në studimin e një gjykatësi, sot është më e kufizuar lirimi me kusht. Po të ishte liruar me kusht Dan Hutra, do monitorohej më mirë. Sikur edhe 1 vit të ishte liruar me kusht

Ndërsa eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço shprehet se një prej problemeve kryesore të sistemit të burgjeve në Shqipëri, është misioni i tyre për të rehabilituar të dënuarit.

Karamuço: Nga njëra anë kemi burgimin e përjetshëm që kodi penal thotë se pasi ka për raste shumë të veçanta, pasi ka kryer dënimin me 35 vite, mund të kërkojë lirimin me kusht. Sot vajza e Giovanni Falcones akuzon drejtësinë italiane se ai që shtypi butonin, është sot i lirë. Ne kemi pasur raste të të penduarve që kanë marrë pjesë në vrasje seriale, që janë liruar dhe janë në mbrojtje.

Edhe kur mbahen në burgje, ne i mbrojmë. Lidhur me një rast që na ka bërë përshtypje në Norvegji, një person vrau 77 veta. Kodi Penal në Norvegji parashikon 21 vite burg. Por a është rihabilituar? Teksa ishte në burg, kërkoi nga burgu që të kishte një Playstation brenda në burg. Burgu ia plotësoi.

Pse këta që na hytjnë nuk dalin më të mirë se sa hyjnë? Çfarë misioni kemi ne në teorinë e dënimit? A është vetëm burgu? JO. Janë të gjitha institucionet. Kanë vajtur ekspertë që të shohin kushtet e të burgosurve të përjetshëm. Ne disa prej këtyre, ngaqë nuk kanë marrë rihabilitimj, atëherë këta futen në riciklimin kriminal dhe bëjnë akte të tjera.