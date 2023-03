Kush është çiklisti pro Putinit i lagjes së BE-së?

Ai është kryeprovokatori i Lagjes Evropiane.









René Demol, një belg 76-vjeçar, ka qenë duke ecur me biçikletë lart e poshtë rrugëve të distriktit të BE-së të Brukselit për muaj të tërë, duke veshur ngjyrat e flamurit rus dhe duke përhapur propagandën e Kremlinit për këdo.

Demol e ka vendosur veten si figura më e çuditshme dhe më rënduese në rrugët e Brukselit; një bastion i mbështetjes pro-Kievit, ndërsa flamujt e Ukrainës verdheblu zbukurojnë ndërtesat që presin politikanë dhe nëpunës civilë që punojnë me zell për të siguruar që Ukraina të fitojë luftën.

Duke u ngjitur si gishti i madh i lënduar kur POLITICO e takoi të premten e kaluar, Demol ishte i veshur me një kapele blu, kuqe dhe të bardhë dhe xhup me fjalën “RUSSIA” të skalitur në gjoksin e tij. I pyetur se ku i ka marrë veshjet, ai shpjegoi se xhupin ia kishte bërë gruaja e tij.

Qëndrimi i tij për luftën e Rusisë në Ukrainë del drejtpërdrejt nga libri i konspiracionit të Kremlinit: Ai e hodhi poshtë presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy si “djaloshi i vogël i amerikanëve”; pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk është një kriminel lufte, por thjesht “si të gjithë presidentët” dhe i quajti vrasjet e civilëve në Bucha “kinema e pastër amerikane”; e përshkroi Ukrainën thjesht si një “provincë” të Rusisë, jo një komb sovran; dhe tha se sanksionet kundër Rusisë janë “të pakuptimta”.

“Çfarë është Europa? Unë do t’ju them”, tha Demol. “Evropa është një organizatë financiare amerikane dhe naziste”, tha ai për POLITICO kur iu afrua pranë stacionit të metrosë Arts-Loi.

“Ne duhet t’i nxjerrim amerikanët nga Evropa për të bërë një Evropë të madhe – me Ukrainën dhe Rusinë”.

Polemikat e tij të çuditshme zemëruan anëtarët e publikut që po kalonin pranë një proteste fermerësh.

“Nëse Ukraina nuk është një vend, ti nuk je burrë,” i tha një grua ndërsa një turmë e vogël kalimtarësh u mblodh për të vëzhguar zhurmën e Demolit.

“Ju po mbështesni terroristët, vrasës të ndyrë,” tha një burrë i zemëruar.

“Shumë idiot”, thirri një burrë tjetër.

“Ju jeni vrasës, jeni terroristë dhe tani po mbështesni një vend terroristësh që vret gra dhe fëmijë”, tha një grua tjetër.

Jo më pak se pesë anëtarë të publikut me zemërim iu afruan Demolit për t’u kundërvënë me të gjatë 15 minutave.

Në timonin e biçikletës së tij varej një çantë dhuratë nga ambasada ruse që përmbante tortë ruse dhe një shishe të vogël vodka. Demol tha se diplomatët rusë e kishin parë atë duke kaluar me biçikletë pranë ambasadës së tyre dhe këmbënguli që ai të pranonte çantën e mirë. “Nuk e desha. Dhuratat nuk më interesojnë”, tha ai. Swag ishte aty megjithatë – duke plotësuar pamjen e tij.

Nuk është plotësisht e qartë se si një burrë i lindur në Bruksel, pa njohuri të gjuhës ruse dhe që nuk e ka vizituar kurrë Rusinë, është aq i bindur për botëkuptimin e Kremlinit. I pyetur se ku i merr lajmet e tij, ai tha, “Euronews”, por më pas vazhdoi duke e përshkruar rrjetin televiziv me bazë në Francë si anti-rus.

Ai shtoi se nuk ka asnjë prezencë në rrjetet sociale.

Demol ka një histori marifetesh politike: gazeta flamande Het Laatste Nieuws shkroi për të duke ecur me biçikletë me një manekin të politikanit të Aleancës së Re Flemish (N-VA) Bart de Wever. Artikulli përshkruan se si banori frëngjisht-folës i Anderlecht, një distrikt i rajonit administrativ të Brukselit që kufizohet me Flandrën, u bë një tifoz i madh i partisë separatiste flamande. Por tani, tha Demol, ai nuk do të votojë për askënd.

Demol përfundoi në një ndeshje të bërtitur me një grua ukrainase, e cila tha se jeton në Bruksel për gjashtë vjet. “Shko në Ukrainë dhe lufto atje,” i tha ai.

“Mund të shkosh edhe në Rusi,” u përgjigj ajo.