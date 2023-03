Lufta në Ukrainë/ ‘Humanizimi’ i ushtarëve rusë që vrasin një rob ukrainas me gjak të ftohtë (VIDEO)

Ushtria e Ukrainës tha më herët të martën se kishte identifikuar ushtarin, i cili dyshohet se u qëllua nga “pushtuesit rusë” në një video të postuar në mediat sociale dhe e quajti atë një hero për vdekjen e të cilit “duhet marrë hak”.

Note that I cut this video because of how gruesome the end of it is, but Americans need to see how inhumane and monstrous the Russians are in Ukraine.

This brave Ukrainian soldier stood unarmed next to multiple Russian Soldiers. He said “Glory to Ukraine,” as he took a drag of… https://t.co/aDv1F9Ono9 pic.twitter.com/wEiVOWIhIk

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 6, 2023