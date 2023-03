NATO e quan këtë nëndetëse ruse një “Vrimë e Zezë” për një arsye të frikshme!

Ndryshe nga Marina e Shteteve të Bashkuara, e cila u bashkua me energjinë bërthamore, Rusia mban flota të nëndetëseve me naftë dhe ato me energji bërthamore. Një fuqi tokësore që përfshin pjesën më të madhe të Euroazisë, nëndetëset ruse bazohen shumë më afër “aksionit” sesa nëndetëset amerikane. Ndërsa Rusia mban nëndetëse bërthamore për patrullime të largëta të oqeanit, flota e saj e nëndetëseve me naftë është më se e përshtatshme për konfliktet në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Rusinë afër jashtë vendit.









Shtylla kryesore e flotës së marinës ruse me fuqi konvencionale janë nëndetëset e klasit të Projektit 877, të njohura si klasa Kilo për NATO-n dhe Perëndimin. I mbiquajtur nëndetësja “Vrima e Zezë” nga Marina e SHBA-së, Kilo të përmirësuara janë jashtëzakonisht të qeta. Klasa është ndërtuar pak a shumë vazhdimisht për tridhjetë vjet, një dëshmi e efektivitetit të tyre në det.

Klasa Kilo fillimisht kishte për qëllim t’u shërbente marinave të vendeve të Traktatit të Varshavës, duke zëvendësuar varkat më të vjetra të klasit Whisky dhe Foxtrot. Nën ka një gjatësi prej vetëm 238 këmbësh dhe 32 këmbë të gjerë dhe zhvendos 3,076 tonë të zhytur. Anija ka një ekuipazh prej vetëm dymbëdhjetë oficerësh dhe dyzet e një burrash të regjistruar dhe ka një qëndrueshmëri prej dyzet e pesë ditësh përpara se të duhet të furnizohet.

Anijet mundësohen nga dy gjeneratorë me naftë dhe një makinë elektrike, duke u dhënë atyre fuqi të mjaftueshme për të bërë dhjetë nyje në sipërfaqe dhe shtatëmbëdhjetë nyje nën ujë. Ato nuk janë nëndetëse të shpejta. Ata kanë një distancë prej gjashtë mijë deri në 7500 milje detare, që do të thotë se nga selia e Flotës Veriore Ruse, ata mund të patrullojnë për një mijë milje detare dhe më pas të shkojnë në Kubë.

Ata nuk janë as zhytës veçanërisht të thellë. Sipas Combat Fleets of the World, Klasa Kilo zakonisht zhytet në vetëm 787 këmbë, me një thellësi maksimale zhytjeje prej 984 këmbësh. Nëndetëset funksionojnë veçanërisht mirë në ujë të cekët, ku një palë mbështetëse me kanale të fuqizuara nga motorë motorikë me shpejtësi të ulët ka të ngjarë të lejojë që ajo të operojë më afër dyshemesë së detit.

Shumë pesha hynë në kilogramë. Trupi përshkruhet se ka formën e përafërt të një pike uji dhe redukton në masë të madhe rezistencën ndaj ujit ndaj modeleve më të vjetra të nëndetëseve të epokës së Luftës së Dytë Botërore. Impianti i shtytjes është i izoluar në një bazë gome në mënyrë që të mos prekë bykun, duke parandaluar që dridhjet të kthehen në zhurmë që mund të dëgjohet jashtë varkës. Anija ka një shtresë anekoike gome për të zbutur zhurmën që del nga nëndetësja, e cila herë pas here i jep nëndetëseve një pamje të bllokuar të dukshme në fotografi. Sistemi i rigjenerimit të ajrit mund ta mbajë ekuipazhin të furnizuar me oksigjen deri në 260 orë, duke i dhënë anijes një qëndrueshmëri nënujore gati dy javë.