Nikolla vizitë zyrtare në Itali, takohet me Presidentin e Dhomës së Deputetëve! Lorenzo Fontana: Dy vendet tona, të pandara nga njëra-tjetra

Me ftesë të Presidentit të Dhomës së Deputetëve të Italisë, Lorenzo Fontana, kryeparlamentarja Lindita Nikolla, po zhvillon një vizitë zyrtare në Romë, shoqëruar nga Zëvendëskryetarja e Kuvendit, Ermonela Felaj Valikaj, Zëvendëskryetari, Agron Gjerkmarkaj, Kryetari i grupit parlamentar të miqësisë me Italinë, Arben Pëllumbi, si edhe Ambasadorja e Shqipërisë në Itali, Anila Bitri Lani.









Në takimin me Presidentin e Dhomës së Deputetëve, Lorenzo Fontana, Nikolla tha se “midis Shqipërisë dhe Italisë po zhvillohet nje Partneritet Strategjik dhe bashkëpunim i shkëlqyer dypalësh, i cili mbështetet në marrëdhëniet historike, kulturore, ekonomike, politike e njerëzore mes popujve tanë. Italia ka qenë ndër mbështetësit më tëfortë të Shqipërisë gjatë 30 viteve të fundit dhe një avokate e fuqishme e integrimit evropian të Shqipërisë dhe ne kemi besim se kjo mbështetje do tëvijojë edhe gjatë zhvillimit të negociatave. Vlerësojmë faktin që qeveria e re italiane e konsideron prioritet rajonin e Ballkanit dhe do ta fokusojë angazhimin e saj politik në procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor dhe bashkëpunimin me vendet e rajonit. Samiti BE-BP, i mbajtur në Tiranë më 6 dhjetor 2022, ishte një sinjal i fortë për rrugëtimin e evropian të Shqipërisë dhe Ballkani Perëndimor. Italia është gjithashtu një partnere e privilegjuar tregtare dhe një nga donatoret kryesore dypalësh të Shqipërisë. Emigrantët shqiptarë dhe komuniteti arbëresh në Itali si edhe prania e shtetasve italianë në Shqipëri po shërbejnë si ura të miqësisë midis dy popujve tanë”.

Nikolla vlerësoi angazhimin politik të qeverisë italiane dhe nismën e Dhomës së Deputetëve për të alokuar fonde për zbatimin e marrëveshjes për sigurimet shoqërore dhe i sugjeroi Presidentit Fontana përfundimin sa më shpejt të këtij procesi.

Kryeparlamentarja vlerësoi kryesimin nga ana e Italisë të Këshillit të Evropës gjatë periudhës nëntor 2021-maj 2022 dhe bashkëpunimin mes vendeve tona në këtë organizatë.

Gjithashtu, Nikolla kërkoi mbështetjen e Italisë për anëtarësimin e Kosovës në KiE si edhe për Rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë “Mbi pretendimet e pabazuara për trafikim të paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri”, si një domosdoshmëri absolute për pajtimin dhe stabilitetin afatgjatë në Ballkan.

Presidenti i Dhomës së Deputetëve të Italisë, Lorenzo Fontana, vuri në dukje se bashkëpunimi dypalësh mes Italisë dhe Shqipërisë do të vijojë në të gjitha fushat dhe po kështu edhe mbështetja për integrimin evropian të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, i cili e ka vendin në BE. Dhoma e Deputetëve do të nxisë këtë mbështetje.

Diplomacia parlamentare do t’i shërbejë zgjerimit të bashkëpunimit mes dy vendeve dhe miqësisë mes dy popujve. Shqipëria dhe Italia janë dy fqinjë me lidhje njerëzore, të pandara nga njera-tjetra.

Bashkëbiseduesit vlerësuan si një moment historik pranimin nga Kosova dhe Serbia të Planit Evropianpër rrugën e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe nënvizuan se paqja dhe bashkëpunimi janë çelësi për të ardhmen e të dy vendeve dhe paqen në rajon.

Nga ana tjetër, Nikolla dhe delegacioni i Kuvendit morën pjesë edhe në çeljen e shkollës në gjuhën shqipe në Romë. Nikolla përgëzoi Shoqatën “Pranë Teje” për këtë nismë, e cila i shton nje klasë me shumë rreth 90 shkollave të gjuhës dhe kulturës shqipe, në Itali, të cilat jane intensifikuar gjatë viteve te fundit.

Aktualisht janë rreth 4.000 nxënës qe ndjekin kurset e gjuhës dhe kulturës shqipe në të gjithë Italinë.

Ne këto klasa janë të regjistruar 125 mësues të gjuhës e kulturës shqipe dhe mbi 70% e tyre janë gra.

“Mirenjohje të gjithëve për këtë shërbim, te cilin e vleresoj si nje mision te nderuar. Shkolla qe çelet sot, me 7 mars 2023, ne Rome, si te gjitha shkollat e klasat e tjera ne territorin italian, po hapen me vullnetin dhe pergjegjesine e te rinjve shqiptare, te rritur e te formuar ne Itali. I falenderoj te gjithe per kete angazhim. Identiteti e vlerat kombetare nuk ruhen e konsolidohen vetem ne menyre emocionale, nepermjet mallit, dashurise e nostaligjise, por edhe ne menyre racionale, nepermjet mesimit dhe ushtrimit te tyre.

Kuvendi dhe Qeveria do te vazhdojne perpjekjet qe te sigurojme sa me shume mbeshtetje per kete nisem, qe e vleresoj si nje mision te rendesishem kombetar.”, theksoi Nikolla.

Gjekmarkaj në përshëndetjen e tij nënvizoi se “asgjë më shumë se gjuha nuk deshmon karakterin e nje populli, simbioze kjo qe i ka bere shqiptaret te ballafaqohene historine dhe të bëjnë progres në të. Ka ardhe koha që shqiptari i ditur qe flet gjuhen e tij e meson dhe trashegon ate të ndihet po kaq europian duke u nisur nga rrenjte e veta”.

Ndërsa Felaj u shpreh se “gjuha shkon më larg se nevoja për t’u shprehur. Ajo sendërton marrëdhënie dhe hierarki vlerash, prandaj kushdo kontribuon për të, për gjuhën shqipe”.