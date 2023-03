‘Po e duron shumë, unë do i thoja ik moj’/ Miqtë e Luizit shprehen kundër Kiarës (VIDEO)

Miqtë e Luizit kanë komentuar raportin e këngëtarit me Kiarën.









Joni dhe Mario, miqtë që surprizuan Luizin brenda ‘Big Brother VIP’ kanë dyshime mbi dashurinë e Kiarës, ku dhe kanë shprehur disa gjëra që nuk pëlqejnë tek moderatorja.

Madje një prej tyre, Joni tha se nëse do ishte në vendin e Luizit, nuk do e duronte dot.

Pjesë nga biseda:

Joni: Të shoh Luizin duke qarë për një femër nuk e kam parë. Dua ta besoj se është e vërtetë. Kiara ka momentet e veta ku nuk është e sigurtë, ka gjëra që mua nuk më pëlqejnë, e largon në një mënyrë, që të jem unë, them ik moj 1 jetë kam. Nuk do e duroja. Luizi është shumë i përfshirë, po e duron shumë, ndaj them është shumë i përfshirë me Kiarën’

Mario: Luizi është shumë i dashur, mundohet të japë gjithçka. Ndikon edhe shtëpia. Sjellja ndaj të tjerëve.

Joni: Për Kiarën ndikon shtëpia.