Rikthehet arbitri i finales së 2020-ës, italiani do të vendosë dhe njëherë drejtësi në Bajern-PSG

Daniel Orsato është vendosur nga UEFA në pozitën e arbitrit kryesor përgjatë takimit Bajern Mynih-PSG. Shoqata me e rëndësishëm e futbollit europian ia ka besuar këtë detyrë të vështirë gjyqtarit italian, i cili nuk është personazh i panjohur për ekipet në fjalë.









47-vjeçari ka mbajtur peshën e rëndë të kryesorit në finalen e Lisbonës mes dy skuadrave të mësipërme, çka do të thotë se Bajerni me të mbart moment triumfi (e përfunduar me shifra 1-0 në favor të rekordmenëve gjermane falë golit të Kingsli Koman).

Bilbili i arbitrit italian ka bërë “ligjin” në 5 raste në këtë kompeticion për gjigantët nga Mynihu, e përkthyer me 4 suksese dhe vetëm 1 disfatë.

Njëra ndër to lidhet edhe me takimin e fundit PSG-Bajern, e vlefshme mbi fazën çerekfinale, e cila është ndarë në favor të gjermanëve me shifrat 0-1, edhe pse e pavlefshme për të kaluar raundin. Ndërsa disfata e vetme përkon me sfidën Bajern-Liverpul. Të besuarit e Klop do t’i thyenin me rezultatin 1-3 në Mynih.

