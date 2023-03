‘Abuzohen dhe kërcënohen me përdhunim’/ BE vendos sanksione globale për shkeljet e të drejtave të grave: Do t’ju mbështesim, kudo që jeni

Bashkimi Evropian vendosi të martën sanksione përpara Ditës Ndërkombëtare të Gruas kundër zyrtarëve nga gjashtë vende, përfshirë Rusinë dhe Afganistanin, për dhunë dhe shkelje të të drejtave ndaj grave.









Sipas një dokumenti nëntë individë dhe tre entitete zyrtare janë shtuar në listat e sanksioneve, subjekt i ndalimit të vizave dhe ngrirjes së çdo pasurie të mbajtur në BE, shkruan media e huaj.

Sanksionet synojnë dy oficerë policie të Moskës, nënkolonelin Alexander Fedorinov dhe vartësin e tij Ivan Ryabov, të cilët akuzohen se kanë urdhëruar arrestimin dhe torturimin e protestuesve femra kundër luftës.

Nga Afganistani, renditen edhe ministrja talebane për arsimin e lartë Neda Mohammad Nadeem dhe ministri për përhapjen e virtytit dhe shtypjen e vesit, Muhamed Khalid Hanafi.

I pari akuzohet për privimin e grave nga arsimimi dhe i dyti për “frenim të lirisë së tyre të fjalës dhe shprehjes, dhe për shkak të dënimeve të ashpra dhe dhunës ndaj atyre që nuk respektojnë dekretet e talebanëve”.

Në Sudanin e Jugut, komisioneri për qarkun Mayiandit, Gatluak Nyang Hoth dhe i qarkut Koch, Gordon Koang Biel, thuhet se kanë bërë “përdorim të gjerë dhe sistematik të dhunës seksuale si një taktikë lufte dhe e kanë instrumentalizuar atë si një shpërblim dhe të drejtë për burrat. duke marrë pjesë në konflikt”.

Zëvendësministri i Punëve të Brendshme të Mianmarit, Toe Ui thuhet se ka lejuar agjentët e sigurisë ushtarake që të “përdorin lakuriqësi të detyruar, përdhunim, elektroshok, djegie të organeve gjenitale dhe dhunë të tepruar gjatë ndalimit arbitrar dhe marrjes në pyetje të burrave, grave dhe anëtarëve të komunitetit LGBTIQ. .”

Ui është një ish-kreu i Zyrës së Shefit të Çështjeve të Sigurisë Ushtarake (OCMSA), e cila renditet veçmas si një agjenci përgjegjëse “për dhunën seksuale sistematike dhe të përhapur dhe me bazë gjinore”.

Burgu Qarcak i Iranit në provincën e Teheranit është renditur si një vend ku gratë i nënshtrohen abuzimit seksual nga rojet dhe kërcënohen me përdhunim për të nxjerrë rrëfime të rreme. Dhe në Siri, Garda e Republikës thuhet se urdhërohet nga qeveria “për të përdorur dhunën seksuale dhe me bazë gjinore për të shtypur dhe frikësuar popullin sirian, veçanërisht gratë dhe vajzat”. Emrat pritet të shtohen zyrtarisht në listën e sanksioneve të BE më vonë gjatë ditës, por burime diplomatike konfirmuan për AFP se ata ishin miratuar nga vendet anëtare.

“Duke vendosur këto sanksione, ne po u dërgojmë një mesazh të qartë autorëve se ata nuk do të shpëtojnë nga krimet e tyre,” tha ministri i jashtëm i Holandës Wopke Hoekstra në një njoftim për shtyp.

“Ky është gjithashtu një mesazh për viktimat: BE-ja do t’ju mbështesë kudo që të jeni në botë. Sanksionet janë një mënyrë e fuqishme për ne që të mbrojmë vlerat universale dhe të detyrojmë ndryshimin ndërkombëtar”, tha ai.

“Ne nuk do të hezitojmë të zgjerojmë listën për të përfshirë edhe autorë të tjerë të dhunës seksuale”.