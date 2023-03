Berisha nga Mallakastra: Një vit më parë nisi plani për shkatërrimin e opozitës! Lulzim Brava u mor peng nga Rama

Ish-kryeministri Sali Berisha ishte i pranishëm sot ceremoninë e 32-vjetorit të themelimit të degës së PD-së në Mallakastër. Gjatë fjalës së tij, Berisha ka bërë një reflektim të historisë së kësaj force politike, duke evidentuar edhe disa nga gabimet e saj.









Sipas Berishës, një ndër gabimet historike të PD-së ishin skemat piramidale pas viteve 90’.

Berisha: Ndodhi vetëm një herë që në historinë e njerëzimit që nuk u bë nënë, të shpallet nënë e mbarë njerëzimit, dhe kjo ishte Nënë Tereza. Të përulemi me nderimin më të madh ndaj tyre, ua kemi borxh përjetë. Sot kemi shumë data, shumë ngjarje, sot kemi 32-vjetorin e themelimit të PD-së në Mallakastër. Është një moment që të përulemi me respektin më të madh.

PD ka bërë gabime serioze. Ka qenë në meritën e saj që nuk i ka injoruar gabimet. I ka shpallur publikisht ato dhe i ka korrigjuar me guxim të madh. S’ka diskutim që skemat piramidale janë një gabim historik i PD-së. Por për shkak të tyre PD-ja kërkonte qëndrim. Ne deklaruam që një borxh që nuk është marrë, nuk njihet kurrë.

Një vit e gjysmë më parë, planet për shndërrimin e PD-së në një fasadë të Edi Ramës, u shpalosën me të gjithë shëmtinë e tyre. Ka shumë që thonë se Sali Berisha na shpëtoi. Absolutisht që jo. PD-në e shpëtuat ju, që nuk pranuat kurrë që të bashkonit moralin tuaj me drogmenët dhe kriminelët. Ata që u përpoqën që t’ju fusin thikën juve, do përfundojnë në koshin e plehrave të shoqërisë. Ja ku është McGonigal, një tradhtar i vendit të tij që punoi për të shkatërruar opozitën. Ja ku është Lulzim Brava, i cili u mor peng nga Edi Rama me proces gjyqësor dhe pastaj thoshte se po më urdhëron në mënyrë të tmerrshme ambasadorja amerikane.

Ja ku e ke, një kufomë politike, merre. Kundër PD-së, kundër jush u vërsul me të njëjtën egërsi si McGonigal, Yuri Kim. Pas dy muajsh u bë e gjallë sot. Nuk ke asnjë moral, asnjë të drejtë të flasësh për zgjedhje në këtë vend. Je e para që i shkove Edi Ramës për ta uruar për zgjedhjet më të vjedhura. Mos mendo ti se mund të shesësh shqiptarëve moralin. Ai që lexon çdo të huaj, ata përshkruajnë që janë inteligjentë