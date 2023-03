Diamantet e përgjakur të Putinit/ Vendet e BE-së kërkojnë sanksione deri në maj

Vendet perëndimore po punojnë në plane për të goditur eksportet e diamanteve të Rusisë me sanksione dhe shpresojnë të nënshkruajnë një marrëveshje sa më shpejt në maj, sipas zyrtarëve nga shtetet evropiane të përfshirë në bisedime.









Bashkimi Evropian ka debatuar në mënyrë të përsëritur për ndalimin e importeve të diamanteve ruse gjatë vitit të kaluar – por u ndal nga frika se kjo vetëm do të devijonte tregtinë nga qyteti belg i Antwerp-it, një qendër globale e diamanteve, pa dëmtuar në fakt financat e luftës së Vladimir Putinit.

Për muaj të tërë, belgët kanë lobuar në Komisionin Evropian dhe G7 për një alternativë ndaj ndalimit: një sistem ndërkombëtar për gjurmimin e diamanteve. Kjo potencialisht do të ndalonte tregtimin e gurëve rusë të sanksionuar diku tjetër në botë, duke adresuar shqetësimet belge dhe duke i hapur rrugën një ndalimi ndërkombëtar të shitjeve.

Propozimi rezultoi në një angazhim nga udhëheqësit e G7 më 24 shkurt për të “punuar kolektivisht për masat e mëtejshme mbi diamantet ruse, duke përfshirë ato të përafërt dhe të lëmuar”. Nuk ka propozime konkrete nga G7 për kohën se kur do të ndërmerren hapat e ardhshëm. Por samiti i liderëve të G7 në Japoni në maj po shihet si një objektiv potencialisht i mirë për arritjen e një marrëveshjeje.

Një zëdhënës i misionit të SHBA-së në BE tha se amerikanët do të punojnë “në muajt e ardhshëm me partnerët e G7 për të ndërmarrë hapa konkretë”. Zëdhënësi shtoi se “industria tashmë po zhvillon dhe zbaton një sërë qasjesh dhe programesh që do të mundësojnë pajtueshmërinë me një kufizim eventual”.

Importet e diamanteve ruse kanë rënë që nga fillimi i luftës – përveç një rritjeje të përkohshme që dukej se ishte e lidhur me ditën e Shën Valentinit. Muajin e kaluar, Belgjika importoi diamante ruse me vlerë 61 milionë euro. Para luftës, diamantet ruse përbënin rreth 25 për qind të diamanteve që vinin në Antwerp.

Për mbështetësit e vendosur të Ukrainës, si Polonia, kufizimet nuk mund të vijnë mjaft shpejt. I pyetur nëse Polonia do të ishte e kënaqur me miratimin e sanksioneve në nivelin e G7 në maj, ambasadori i Polonisë në BE Andrzej Sadoś tha “absolutisht”.

“Sigurisht që ne duam më shumë dhe duam më shpejt, por – gjithmonë – elementi i tretë është uniteti”, tha Sadoś, duke shtuar se ruajtja e marrëveshjes se si të synohet Rusia midis 27 vendeve anëtare të BE-së është jetike. “Kjo është vlera, kjo është forca”.

E gjurmueshme dhe e papërshkueshme nga uji

Koha varet gjithashtu nga sa ambicioz do të jetë sistemi i ri.

Qëllimi kryesor është të ndalojë anashkalimin e sanksioneve, për shembull duke importuar diamante ruse të cilët fillimisht janë përpunuar dhe rietiketuar diku tjetër në botë. Një zyrtar i BE-së tha se kjo do të ishte efektive vetëm me “një qasje të koordinuar të G7”.

Sektori belg i diamanteve është dakord. “Me akses të kontrolluar në 70 për qind të tregut, G7 ka fuqinë për të krijuar një sistem plotësisht të gjurmueshëm dhe të papërshkueshëm nga uji që ka ndikim të vërtetë në treg”, tha Tom Neys, zëdhënës i Qendrës Botërore të Diamantit të Antwerpit, duke shtuar se Antwerp industria e diamanteve mbështet përpjekjet.

Neys shtoi se pjesëmarrja e Indisë do të jetë kyçe në zbatimin e një sistemi të papërshkueshëm nga uji, duke akuzuar Indinë se shet diamante ruse si diamante indiane në tregun amerikan. Një deklaratë e G7 tha se grupi do të punojë “nga afër për të angazhuar partnerë kryesorë” në masat e diamantit.

Një hap i mundshëm i ardhshëm është zbatimi i një sistemi gjurmueshmërie për të gjithë diamantet – jo vetëm mallrat nga Rusia – që hyjnë në G7, madje edhe tregje të tjera. Por kjo ka të ngjarë të jetë një prioritet më i ulët, sepse lëvizja e shpejtë kundër eksporteve të Moskës është detyra më urgjente, argumentoi një zyrtar tjetër evropian. “Askush nuk dëshiron ta lërë këtë të zvarritet edhe për një vit”.

Pasi të ketë një marrëveshje mes G7-ës, BE-ja do të ndjekë SHBA-në në ndalimin e importit të diamanteve ruse, tha zyrtari.

Lëvizni bizhuteritë tuaja

Për belgët, një goditje e G7 do të ishte një fitore e madhe.

Për breza, Antwerp ka shërbyer si qendra kryesore për diamantet që vijnë në Evropë. Që nga fillimi i pushtimit të plotë rus të Ukrainës një vit më parë, industria e diamanteve të qytetit ka paralajmëruar se ndalimi i importit të diamantëve rusë nga BE do të ishte një goditje ekonomike për Belgjikën dhe thjesht do të devijonte tregtinë drejt Indisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.

Diamantet e papërpunuara ruse përbëjnë rreth 30 për qind të tregtisë globale të diamanteve.

Me një plan ndërkombëtar gjurmueshmërie, aleat me një ndalim importi, belgët mund të mbajnë gjallë industrinë e tyre të diamanteve duke e pozicionuar veten si liderë botërorë në tregtinë transparente dhe etike.

“Jam shumë i kënaqur që G7 po vendos peshën e saj pas kësaj çështjeje,” tha kryeministri belg Alexander De Croo në një deklaratë për POLITICO.

“Qasja e gjurmueshmërisë është ajo e duhura: do të rrisë besimin e konsumatorit në sektor duke siguruar që diamantet e konfliktit nuk do të jenë më të disponueshëm në dyqanet tona. Belgjika dhe industria e saj e diamanteve do të sjellin ekspertizën e nevojshme në tryezë për të bërë ndalimin e dyqaneve ruse të ndodhë sa më shpejt”.

Por kritikët, duke përfshirë edhe qeverinë e tij, argumentojnë se qasja aktuale është shumë e ngadaltë. Brenda koalicionit shtatëpartiak të De Croo-s, të gjelbërit dhe socialistët e kanë shtyrë atë të ecë më shpejt.

Eurodeputetja belge Kathleen Van Brempt, e cila është nga qyteti i Antwerp, tha se bashkëpunimi i G7 për gjurmueshmërinë është pozitiv, por theksoi se shumë do të varet nga zbatimi. Diskutimi i G7 nuk është “një arsye për të shtyrë përfshirjen e diamanteve në sanksionet evropiane,” tha ajo.