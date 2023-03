Elon Musk i kërkoi falje publike një punonjësi të pushuar nga puna

Kreu i Twitter i kërkoi një punonjësi që ta “falë” pas një dialogu intensiv që patën në platformë.









Gjithçka nisi kur punonjësi e pyeti Elon Musk përmes Twitter-it nëse ishte shkarkuar. “Kreu i burimeve njerëzore (HR) nuk është në gjendje të konfirmojë nëse jam i punësuar apo jo”, shkroi punëtori Halli Thorleifsson, i cili ka distrofi muskulare dhe ka bërë fushatë në Islandë për akses më të mirë në karriget me rrota.

“Çfarë pune bëni? Elon Musk e pyeti dhe dialogu vazhdoi. Pas një pyetje dhe përgjigje, punonjësi shkroi se ai mori një email që konfirmonte pushimin nga puna. Por miliarderi nuk u ndal me kaq, ai shkroi një postim të ri në Twitter, duke thënë se Thorleifsson ishte “më i keqi”. Më pas e fshiu. Por, duke ndryshuar qëndrim, ajo u kthye në platformë disa orë më vonë dhe i kërkoi falje, duke u shfaqur se do t’i kthente edhe vendin e punës.

Postimi i Elon Musk i fshirë në Twitter:

“Dëshiroj t’i kërkoj falje Hallit për keqkuptimin e situatës së tij. Ai bazohej në gjërat që më thanë se ishin të pavërteta ose, në disa raste, të vërteta, por nuk kishin kuptim. Ai po mendon të qëndrojë në Twitter”, tha Elon Musk.

Based on your comment, I just did a videocall with Halli to figure out what’s real vs what I was told. It’s a long story. Better to talk to people than communicate via tweet. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Halli Thorleifsson i tha BBC-së se nëntë ditë pasi llogaritë e tij në Twitter ishin ngrirë, ai nuk e dinte nëse ishte shkarkuar apo jo. 45-vjeçari ishte drejtor i lartë i dizajnit të produkteve për Twitter. Ai i tha BBC-së se paqartësia rreth punës së tij ishte “e çuditshme” dhe “jashtëzakonisht stresuese”.

“Kam ndezur kompjuterin tim të dielën në mëngjes nëntë ditë më parë dhe pashë që ekrani ishte gri dhe i kyçur, që tregon se isha bllokuar nga llogaritë e mia në Twitter”, tha ai.

“Pasi kaluan disa ditë fillova të kontaktoj me njerëz, duke përfshirë Elon dhe kreun e HR, për të pyetur për situatën time. Kreu i HR më ka dërguar dy herë email dhe nuk ka qenë në gjendje të përgjigjet nëse jam apo jo punonjës në Twitter”.

I frustruar nga situata, ai vendosi të fliste me Elon Musk. “Ndoshta nëse mjaft njerëz rintweetojnë, ju mund të përgjigjeni këtu”, shkroi Thorleifsson.

It’s been a hard year in many ways. Many ups and downs. But on a positive note I was awarded/voted Person of the Year by four of the main networks, programs and publications in Iceland. Which to a shy and awkward kid feels a bit strange but also quite nice. Happy new year! pic.twitter.com/1c9kytL4I9 — Halli (@iamharaldur) December 31, 2022

Ata kishin gabuar’

Të hënën, Thorleifsson i tha BBC-së se nuk mund të merrte një përgjigje nga departamenti i burimeve njerëzore të Twitter-it nëse ai ishte shkarkuar apo jo. “Teoria ime është se ata bënë një gabim dhe tani po kërkojnë çdo gjë që mund të gjejnë për të gjetur “shkakun” dhe për të shmangur përmbushjen e detyrimeve të tyre kontraktuale”, tha ai.

Thorleifsson, i cili shiti kompaninë e Ueno në Twitter në 2021, nuk do të thoshte se sa mori për kompaninë. Megjithatë, ka spekulime se Twitter do t’i duhet t’i paguajë atij një shumë të konsiderueshme pas largimit të tij.

Sipas raporteve lokale, kur ai shiti kompaninë e tij në Twitter, ai e strukturoi marrëveshjen qëllimisht për të paguar një normë të lartë taksash për qeverinë islandeze. Vitin e kaluar, ai u votua si personi i vitit në Islandë nga katër media.

“Më mirë të flasësh sesa të postosh në Twitter”

As someone who has worked directly with @iamharaldur during a turnaround, this is super disappointing to see. Not only is his work ethic next level, his talent and humility are world class. Exactly the kind of person you want on your team when the odds are stacked. I feel certain… https://t.co/Hk5nW1Y9ab — Daniel Houghton (@danielhoughton) March 7, 2023

Disa nga ish-kolegët e tij nuk mund ta kuptonin pse ai është kritikuar publikisht. Fotografi Daniel Houghton shkroi në Twitter: “Si dikush që ka punuar drejtpërdrejt me Halli Thorleifsson kjo është jashtëzakonisht zhgënjyese të shihet. Jo vetëm që etika e tij e punës është e jashtëzakonshme, talenti dhe përulësia e tij janë të klasit botëror”.

Musk u përgjigj: “Bazuar në komentin tuaj, sapo pata një telefonatë me të për të zbuluar se çfarë është e vërtetë për atë që më kanë thënë. Është histori e gjatë. Është më mirë të flasësh me njerëzit sesa të postosh në Twitter”. Pasi kërkoi falje, Musk tha se Thorleifsson mendoi të kthehej në Twitter. Ai më parë i tha BBC-së se situata ishte “e çuditshme” dhe “jashtëzakonisht stresuese”.