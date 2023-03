‘Gërdeci’/ Seanca paraprake ndaj ish-ministrit Fatmir Mediu në GJKKO, ja për çfarë duhet të vendosë gjykata

Këtë të mërkurë, 8 mars, në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit mbahet seanca paraprake për ish-Ministrin e Mbrojtjes, Fatmir Mediu.









Seanca gjyqësore mbahet për dosjen ”Gërdeci”.

Gazetari i Panorama bën me dije se do të jetë gjyqtarja Irena Gjoka që do të vendosë në këtë seancë paraprake nëse do të kalojë apo jo çështjen për gjykim.

Mediu u mor i pandehur nga SPAK. Ndaj tij janë ngritur dy akuza, ndërkohë që ai vetë ka theksuar se akuzat janë politike.

Ish-ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me tragjedinë e Gërdecit ku nga shpërthimi i punishtes së demontimit të armëve mbetën 26 të vrarë dhe qindra të plagosur.