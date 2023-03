Kanceri i prostatës, lëngu i kuq që ul rrezikun

Vjen nga një lëndë e parë e arritshme dhe e përballueshme dhe është jashtëzakonisht e lehtë për t’u përgatitur. Lëngu i domates nga domatet e freskëta është një nga pijet më të shëndetshme që mund të përfshini në dietën tuaj. Ai përbëhet nga 95% ujë dhe është i pasur me vitamina dhe minerale, ndërsa ka pak yndyrë. Ka një përmbajtje veçanërisht të lartë të vitaminave A, C dhe B6, ndërsa është një burim i pasur me kalcium, hekur dhe magnez.









Në shumë vende, ajo është një nga pijet ushqyese më të njohura. Konsiderohet jashtëzakonisht i dobishëm për shëndetin, duke siguruar stimulim dhe ngritje të humorit. Gjithashtu kontribuon në tretjen dhe trajtimin e anemisë. Për të gjitha këto arsye, konsiderohet një mënyrë e shkëlqyer për të nisur ditën tuaj.

Megjithatë, duhet të keni parasysh se lëngu i domates është mjaft me acid, ndaj konsumimi i tij duhet të bëhet me masë, përndryshe ka të ngjarë të shkaktojë shqetësim gastrointestinal.

Çfarë i bën trupit një gotë lëng domate? Zbuloni 7 përfitime të rëndësishme të pijeve ushqyese:

Përmirëson shëndetin e zorrëve

Lëndët ushqyese në këtë lëng mbështesin rritjen e baktereve të mira në zorrë , duke ndihmuar në ruajtjen e një mikrobiome të shëndetshme. Mikrobioma dihet se është një tregues i shëndetit të përgjithshëm, pasi zorra ndërvepron me zona të tjera të trupit, duke përfshirë trurin.

Ai forcon sistemin imunitar

Përmbajtja e lartë e lëngut të domates në vitaminë C barazohet me përthithjen më të mirë të hekurit, ndërsa nxit prodhimin e vitaminës E, e cila konsiderohet e dobishme për sistemin imunitar, ndërsa ka edhe veti antikancerogjene.

Është një burim i pasur i likopenit

Lëngu i domates është i pasur me karotenoidë dhe veçanërisht likopen. Karotenoidet janë një antioksidant i fuqishëm që ka aftësinë të çaktivizojë radikalet e lira, të mbrojë kundër kancerit dhe të vonojë përparimin e aterosklerozës.

Mbron nga kanceri i prostatës

Përveç përfitimeve të tjera të tij, likopeni është shoqëruar me reduktimin e incidencës së disa llojeve të kancerit. Në veçanti, shumica e gjetjeve shkencore kanë theksuar se domatja është veçanërisht mbrojtëse kundër kancerit të prostatës. Një numër rishikimesh kërkimore sugjerojnë se lëngu i domates duket se është në gjendje të zvogëlojë rrezikun e kancerit të prostatës deri në 11%.

Kontribuon në shëndetin e zemrës

Disa studime kanë treguar një korrelacion midis likopenit dhe shëndetit të zemrës. Në të njëjtën kohë, domatja është vërtetuar shkencërisht se kontribuon në reduktimin e sëmundjeve kardiovaskulare, falë likopenit, beta-karotenit dhe γ-karotenit që përmban. Këta përbërës ulin nivelet e kolesterolit “të keq”, duke parandaluar oksidimin dhe aterosklerozën. Së fundi, lëndët ushqyese në domate ndihmojnë në mbajtjen e gjakut të shëndetshëm.

Rimbush elektrolitet

Lëngu i domates mund të zëvendësojë fare mirë pijet “energjetike”, pasi përmban sasi të larta natriumi, një nga elektrolitet më të rëndësishme të trupit. Elektrolitet janë thelbësore për rikuperimin e muskujve dhe komunikimin qelizor. Pas një dite të gjatë, elektrolitet e rikthen plotësisht trupin dhe mënyra më e mirë për të siguruar elektrolitet e nevojshme është përmes konsumimit të lëngjeve të frutave të plota.

Kontribuon në humbjen e peshës

Një studim tregoi se pirja e lëngut të domates çdo ditë për dy muaj ndihmoi në uljen e yndyrës totale të trupit, perimetrin e belit dhe peshën e përgjithshme. Domatet kanë një përmbajtje të lartë të fibrave bimore, veçanërisht të patretshme, të cilat ofrojnë ndjenjën e ngopjes, pa u tretur nga trupi. Në fund të fundit, vetë domatja është një vakt me pak kalori, kështu që ju ngop, duke parandaluar të ngrënit e tepërt.

Së fundi, ekspertët argumentojnë se shumë nga lëndët ushqyese të domates janë të fshehura në lëkurë. Pra, mos harroni ta përfshini në lëngun tuaj.