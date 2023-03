La futbollin për t’u bërë aktor pornografie, ish-lojtari tregon përvojën e tij: Ishte e frikshme, nuk është aq mirë sa mendojnë njerëzit…

Ish-futbollisti i Kristal Palas, Damian Oliver vendosi të linte futbollin për të provuar fatin e tij në botën e kinemasë për të rritur, por tetë muaj më vonë, është penduar që ka marrë një vendim të tillë.









“Kur isha në Kristal Palas, nëse do të kisha qëndruar me ta, do të kisha fituar shumë më tepër para duke luajtur futboll. Kam luftuar, kam qenë një lojtar me përvojë. Ndoshta nga kjo mund të kishte ardhur diçka. Por unë mendova se të jesh aktor pornografie, do të ishte aq e mirë sa futbolli”, u shpreh ai në podkastin ‘Anything Goes with James English’.

Damian Oliver tha se e këshilluan të hynte në atë industri, pasi flinte me gra dhe se mund të “paguhej për këtë”. Megjithatë, ai nuk i ka kujtimet më të mira nga puna e tij e parë, ku mori vetëm 170 euro.

“Ishte e frikshme. Kameramani ishte një irlandez i madh, tullac, i cili ishte shumë i frikshëm dhe unë isha lakuriq, duke djersitur. Fillova të rrëshqisja në divan me djersën time. Një fatkeqësi, nuk është aq mirë sa mendojnë njerëzit”,- tha anglezi, i cili ka një lidhje me aktoren tjetër pornografike SofiaAnderson. BW