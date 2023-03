‘Mes meje e Kiarës ka vetëm dashuri’/ Pas videos ‘bullizuese’, këngëtari ka një mesazh: Na lini ta shijojmë dashurinë tonë!

Informacionet që iu dhanë Kiara Titos mbi opinionet jashtë dhe portalet mediatike, kanë mërzitur jo vetëm moderatoren por dhe Luiz Ejllin.









Në një bisedë me moderatoren Arbana Osmani, këngëtari i është drejtuar me një lutje të gjithëve fansave por jo vetëm, duke thënë që këta të fundit të respektojnë lidhjen e tyre.

‘Ju lutem shumë, po ua them sinqerisht, na lini ta shijojmë dhe shijoni edhe ju me ne, kaq’, ishte fjalia me të cilën iu drejtua Luizi.

Luiz Ejlli: Si ka mundësi që nuk doli një nga shokët, shoqet, kolegët, quaj si të duash, që me thënë që Luizi po tallet me Kiarën, ose Luizi e ka për lojë ose po e shfrytëzon, se Luizi nuk e meriton, gjithçka. Po të gjitha ishin shoqja e Kiarës, shoqëria e Kiarës, Klea, më the të thashë. Nuk thashë se i marr të mirëqena. Kur thua se ka 1 miliard klikime, automatikisht kur një del e thotë unë e njoh Kiarën dhe thotë po tallet me Luizin, ai lajm bëhet lajm. Ajo që i kërkoj me përulësi dhe me sinqeritet të gjithëve atyre që i kanë shkruar, që do shkruajnë, do shkruajnë edhe më shumë, më besoni që nuk është Kiara ajo lloj vajze që po mundohen me nxjerrë për përfitimet e tyre. Mes meje dhe Kiarës nuk ka asgjë tjetër përveç dashuri e sinqertë 100 për qind, as interes, as lojë, asgjë.

