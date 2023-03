“Mora ofertë në janar”, Bregu flet në “Panorama TV”: Kush nuk do e dëshironte një ftesë nga Kombëtarja?!

Dejvi Bregu po kalon një sezon shumë të mirë me skuadrën e Boluspor, ku përveçse është kthyer në një titullar të padiskutueshëm, po ndihmon me golat dhe asistent e tij klubin e kategorisë së dytë turke. Me 3 gola dhe 3 asiste në këtë edicion, ai po shtyn klubin drejt zonës play-off për ngjitjen në Superligë në edicionin e ardhshëm.









Në një intervistë për emisionin “Panorama Sport” në “Panorama TV”, fantazisti vlonjat ka konfirmuar se nuk ka vendosur ende të ardhmen e tij, edhe pse kontrata me klubin turk i përfundon në verë, teksa i “shkel syrin” Silvinjos për një ftesë në radhët e kombëtares shqiptare.

“Deri tani çdo gjë ka shkuar mirë, jam në vitin e dytë te Boluspr dhe këtë vit ekipi ka objektivin që nëpërmjet playoff të ngjitet në Superligën turke. Jemi në luftë me ekipet e tjera dhe shpresoj t’ia arrijmë.

Çdo fillim ka vështirësitë e veta. Me gjuhën kam më shumë probleme se është e vështirë dhe për momentin merremi vesh me përkthyes. Por gjërat po përmirësohen, njihem mirë me ekipin dhe ata me mua. Shpresoj në vazhdimësi të bëj më mirë. Njeriu asnjëherë nuk kënaqet. Ashtu si të gjithë, edhe futbollistët duan të japin më shumë, ka shumë vend për të përmirësuar. Nuk është ky maksimumi, ka akoma për të dhënë.

E ardhmja? Atë nuk e di, nëse do të jetë në Turqi apo në vend tjetër. Për momentin jam këtu dhe kontrata mbaron në verë. Për vazhdimësinë nuk e di, nuk e di nëse do jetë në Turqi apo diku tjetër. Jam në muajt e fundit të kontratës. Për momentin jam fokusuar që të bëj maksimumin në ndeshjet që kemi, në mendjen time nuk është se ka shkuar diçka për rinovimin apo diçka tjetër, thjesht kam dashur të fokusohem te ndeshjet që kanë mbetur dhe të bëj maksimumin.

Në janar kam pasur një ofertë nga një ekip i ligës këtu, por klubi duke parë momentin e mirë të formës, vendosi që të mos fitonte financiarisht, por të mbyllja kampionatin këtu. Nuk dua të them se cili ekipi, se përderisa nuk u konkretizua nuk kishte ndonjë veçanti.

Nga Superiorja? Jo, asnjë lloj oferte. Që nga momenti që jam larguar nga Teuta, nuk kam pasur asnjë kontakt me klubet shqiptare. Oferta mund të marr nga ekipe të ndryshme por për momentin nuk pres nga klubet shqiptare se jam fokusuar te eksperienca jashtë dhe shpresoj që të qëndroj sa më shumë këndej

Sa kam pasur mundësi, e kam ndjekur kampionatin shqiptar dhe mundohem të ndjek Teutën se aty dola kampion. Me aq mundësi sa kam ndjek Teutën, edhe të tjerat, po më shumë Teutën. Nga janari e këtej, ndryshimi ka ardhur për mirë te Teuta. Nuk e meritonte atë vend në fillim të kampionatit dhe shpresoj që të vijë sa më lart.

Ftesë nga Kombëtarja? Nuk më takon mua të flas. Mendoj vetëm të jap maksimumin në fushë. Ajo i takon trajnerit, mua që të bëj më të mirën. Kush nuk do e kishte dëshirë të merrte një ftesë nga kombëtarja? Ëndrra e çdo lojtari shqiptar është kombëtarja, nuk ka më të madhe”, tha Bregu ndër të tjera në intervistën e tij.