Nëna e shefit të Wagner fiton çështjen gjyqësore kundër sanksioneve të BE-së

Nëna e shefit të grupit Wagner, Yevgeny Prigozhin, fitoi një çështje gjyqësore kundër sanksioneve në gjykatën e dytë më të lartë të Bashkimit Evropian të mërkurën.









Gjykata e Përgjithshme vendosi se thjesht të qenit anëtar i familjes së aleatit të Presidentit rus Vladimir Putin, Prigozhin, nuk ishte një arsye e mjaftueshme për t’u futur në listën e sanksioneve dhe anuloi listën e Violetta Prigozhinës.

“Edhe nëse [Prigozhin] është përgjegjës për veprimet që cenojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës, lidhja midis zonjës Prigozhina dhe djalit të saj, e krijuar në kohën e miratimit të akteve të kontestuara, bazohet vetëm në marrëdhëniet e tyre familjare dhe për këtë arsye jo të mjaftueshme për të justifikuar përfshirjen e saj në listat e kontestuara”, tha gjykata në një deklaratë për shtyp. Vetë Prighozin është gjithashtu nën sanksionet e BE-së.

Lidhje të tjera midis saj dhe shefit mercenar Prigozhin, të cilat Këshilli i citoi kur e sanksionoi, përfshinin pronësinë e saj të Concord Management and Consulting LLC, e themeluar nga Prigozhin – por gjykata zbuloi se ajo nuk kishte qenë pronare që nga viti 2017.

Çështja gjyqësore vendos vetëm për listën e saj të parë në shkurt 2022, megjithatë. Sanksionet e saj u rinovuan gjashtë muaj më vonë, një vendim që do të duhej të kundërshtohej në një çështje të veçantë gjyqësore. Kjo do të thotë se ajo në fakt mbetet e ndaluar të udhëtojë në BE dhe asetet e saj mbeten të ngrira.

Komisioni aktualisht është duke studiuar vendimin, tha një zëdhënës. Këshilli i BE-së nuk pranoi të komentojë.

Aktgjykimi mund të apelohet.

Prigozhina ishte një nga njerëzit e parë që u sanksionua në lidhje me veprimet e Rusisë kundër Ukrainës vitin e kaluar. Më 23 shkurt – një ditë para nisjes së pushtimit të plotë të Moskës – BE sanksionoi pothuajse 400 njerëz pasi Kremlini shpalli Donetsk dhe Luhansk si “republika popullore” të pavarura. BE-ja ka sanksionuar më shumë se 1400 persona në total për agresionin e Rusisë në Ukrainë, duke përfshirë aneksimin e Krimesë në vitin 2014.

Vendimi mund të ketë një ndikim vendimtar në rastet e tjera të anëtarëve të familjes që u sanksionuan nga BE. Gjykata regjistroi 103 raste në lidhje me masat kufizuese vitin e kaluar, sipas një njoftimi për shtyp. Ky total përfshin padi që kanë të bëjnë jo vetëm me Rusinë, por edhe me Sirinë, për shembull. Megjithatë, që nga fillimi i marsit, pothuajse 80 çështje në gjykatë ishin të lidhura me konfliktin në Ukrainë.

Anëtarë të tjerë të familjes që kanë kundërshtuar vendimin, për shembull, përfshijnë Galina Pumpyanskaya, bashkëshortja e miliarderit Dmitry Pumpyansky dhe Maya Tokareva, vajza e Nikolay Tokarev, president i kompanisë ruse të tubacionit Transneft.

‘Skifteri’ i sanksioneve Polonia dhe vendet baltike kanë bërë presion për të përfshirë të qenit një anëtar i familjes së biznesmenëve me ndikim si arsye për t’u sanksionuar. Sipas rregullave të saj aktuale, BE-ja mund të ngrijë asetet dhe të vendosë ndalimin e vizave për “afaristët kryesorë që operojnë në Rusi”. Sipas propozimit të vendeve, përkufizimi do të zgjerohej për të përfshirë “anëtarët e ngushtë të familjes së tyre, ose persona të tjerë fizikë, që përfitojnë prej tyre”.

Vetë Prigozhin i sfidoi masat pasi BE-ja e emëroi atë si “financuesin e Grupit Wagner” ndërsa sanksionoi njësinë mercenare në dhjetor 2021; megjithatë, gjykata e pushoi çështjen e tij në shtator. Tre muaj më parë, gjykata hodhi poshtë gjithashtu sfidën e Prigozhin për të qenë i sanksionuar për mbështetjen e aktiviteteve të Grupit Wagner në Libi. Më vete, në prill 2022, Prigozhin u sanksionua gjithashtu për minimin e integritetit të Ukrainës.

Avokati i sanksioneve Viktor Winkler, i cili nuk është i përfshirë në këtë çështje, e përshëndeti vendimin.

“Ishte shumë e vonuar që praktika e pambrojtshme, e patolerueshme e paligjshme e BE-së për të sanksionuar anëtarët e familjes thjesht sepse ata janë të lidhur, u shpall ashpër e paligjshme”, tha ai. “Ne nuk duhet të bëhemi si ata kundër të cilëve po luftojmë”.