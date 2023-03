Nuk fle mirë natën? Çfarë rreziku kërcënon zemrën tuaj

Baza e shëndetit kardiovaskular është shqetësuar nga gjumi i parregullt, sipas një studimi të fundit të botuar në Journal of the American Heart Association, i cili e lidh atë me një rrezik më të madh të aterosklerozës.









Ekipi hulumtues i udhëhequr nga Dr. Kelsie Full, Ph.D., Asistent Profesor i Mjekësisë në Departamentin e Epidemiologjisë në Qendrën Mjekësore të Universitetit Vanderbilt, zhvilluan një eksperiment me 2032 pjesëmarrës nga gjashtë komunitete në SHBA.

Pas shtatë ditësh matje, u zbulua se pjesëmarrësit me ndryshimin më të madh në kohëzgjatjen e gjumit kishin më shumë gjasa të kishin rritje të depozitave të kalciumit në arteriet koronare, më shumë pllaka aterosklerotike në arteriet karotide dhe në përgjithësi aterosklerozë më të rëndë, që do të thotë ngurtësi dhe ngushtim më i madh të enëve të tyre të gjakut.

Duke komentuar gjetjet, Dr. Full vuri në dukje nevojën që mjekët të inkurajojnë pacientët e tyre që të rregullojnë zakonet e tyre të gjumit dhe të adoptojnë një model të qëndrueshëm në lidhje me pushimin gjatë natës, në mënyrë që të reduktohet rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare.