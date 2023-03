Plagosja me thikë në Fier/ 32-vjeçarja: E godita se vinte i dehur në shtëpi! Të njëjtin fat ka pasur dhe ish-bashkëshorti i saj

Një 32-vjeçare në Fier u arrestua nga policia pasi plagosi me thikë orët e para të mëngjesit të së mërkurë bashkëjetuesin e saj.









Ngjarja ndodhi në lagjen “Liri”, ku Arinarda Asllani, nënë e tre fëmijëve, qëlloi me mjet prerës 32-vjeçarin, Arjan Jorgati pas një debati që patën në banesë. Mësohet se ky i fundit kishte shkuar në shtëpi në gjendje të dehur dhe kjo gjë kishte nxitur konfliktin mes çiftit. I plagosuri u nis me urgjencë drejt spitalit ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Kjo është hera e dytë që 32-vjeçarja, Arinarda Asllani ndalohet nga policia pasi dhe në vitin 2013 plagosi me thikë ish-bashkëshortin e saj.

Ndërkohë edhe në Shkodër, një 38-vjeçar u plagos me thikë pas një konflikti të çastit. Artan Bobnaj ishte duke punuar në një lavazh në lagjen “Rus” kur u përfshi në një debat me 78-vjeçarin, Musa Çinari. Si rrjedhojë, i moshuari e qëlloi të riun disa herë me mjet prerës duke i shkaktuar plagë të shumta në trup.

38-vjeçari u dërgua drejt spitalit për ndihmë, ndërsa policia arrestoi autorin e ngjarjes.