Raporti i përfolur i Kadares me diktatorin komunist

Autointervist për lexuesin mbi librin tim “Ylli i Shkrimtarit – Biografi e Shkrimtarit Ismail Kadare nga koha e diktaturës deri më sot” me rastin e 10 vjetorit të botimit









Të shkruaja një biografi për Kadarenë ishte një ëndërr e hershmepër mua, të cilën e ushqeja në heshtje. U desh të shkonin vite që të kaloja nëpër duar veprat e mendimtarëve të parë shqiptarë, të zbardhja veprën e albanologut italian At Zef Valentini, që më në fund të nxirrja në dritë librin kushtuar autorit, që e kisha ushqyer me fantazi qysh sa isha fëmijë në fshatin tim të lindjes Vergo të Delvinës.

Cilido që do të ulej për të shkruar një biografi të Kadaresë do të ndeshte si çështje qendrore atë të raportit të shkrimtarit me diktatorin komunist Enver Hoxha. Kjo për shkak të specifikës së raportit mes të dyve. Ndryshe nga të gjithë modelet e njohura në botë në të gjitha kohërat, jeta e Kadaresë ishte e lidhur me Enver Hoxhën që nga vendi i lindjes. Ata kanë lindur në të njëjtën mëhallë në qytetin e Gjirokastrës. Kjo gjë do ta bënte raportin mes të dyve veçanërisht të ndërlikuar. Sigurisht që diktatorit nuk do t’i kishte pëlqyer aspak që shkrimtari më i madh i kohës të ishte një fqinj me të në “Sokakun e të Marrëve”, siç quhej rrugica ku gjendeshin shtëpitë e të dyve. Arsyeja nuk është e vështirë të kuptohet. Enver Hoxha e dinte se ky fqinj nga Gjirokastra do të kishte njohuri të plota mbi të shkuarën e tij dhe të farefisit të tij, gjëra të cilat zakonisht diktatorët nuk i duan. E sidomos kur fqinji i tij do të bëhej shkrimtari më i njohur i vendit. Por ky fakt ishte përtej pushtetit të diktatorit. Këtë e kishte në dorë natyra që do t’ i jepte talentin shkrimtarit. Diktatori e dinte mirë këtë gjë. Shpejt ai e kuptoi dhe e pranoi pa dëshirë se shkrimtari më i madh i Shqipërisë do të ishte një fqinj i tij nga Gjirokastra dhe ndoshta edhe farefis apo kushëri i tij. Pikërisht këtu duhet kërkuar një nga burimet e sjelljes kontradiktore të këtij sunduesi ndaj Kadaresë.

Para se të shkruaja këtë libër, lexova një sërë librash biografikë për shkrimtarë të njohur, duke nisur që nga librat e famshëm të Stefan Cvajgut për disa shkrimtarë deri te libra nga autorë bashkëkohorë. Veçanërisht u përqendrova në libra biografikë për Franc Kafkën, meqenëse është bërë një krahasim mes Kadaresë dhe Kafkës. Shpejt u binda se ky krahasim është në dëm të Kadaresë. Kur një njeri që ka jetuar në një diktaturë komuniste shikon dramën shpirtërore që ka kaluar një shkrimtar si Kafka në një shoqëri të lirë nuk mund të mos bëjë buzën në gaz dhe të mendojë se njerëz si Kafka kanë qenë në kushte shumë më të lehta. Për shoqërinë austro-hungareze në të cilën jetoi Kafka kemi përshkrimin që na bën një mjeshtër si Stefan Cvajgu në kujtimet e tij, i cili flet me mall për atmosferën e lirisë intelektuale që ekzistonte atje. Shteti çekosllovak i pasluftës së parë botërore, ku Kafka jetoi vitet e fundit të jetës së tij, ishte edhe më i lirë. Kafka shkroi për njeriun e shtypur nga forca despotike totalitare pa i përjetuar kurrë despotizmin dhe totalitarizmin. Si do të kishte qenë shkrimtari Franc Kafka nëse do të kishte jetuar në një diktaturë komuniste? Kësaj pyetjeje nuk është e vështirë t’i përgjigjesh. Një Franc Kafka shkrimtar nuk do të kishte ekzistuar në një regjim të tillë. Se Franc Kafka, nëse do të kishte jetuar në një diktaturë si ajo e Enver Hoxhës, do të kishte vrarë veten që pa mbushur moshën 20 vjeç dhe nuk do të kishte lënë pas një vepër letrare që do ta shquante si shkrimtar. Franc Kafka i përkiste llojit të njerëzve që janë të aftë ta përshkruajnë ferrin me fantazinë e tyre, por që nuk janë të aftë ta përballojnë atë personalisht. Në këtë pikë Franc Kafka është i ngjashëm me Dante Aligherin. Kafka dhe një shkrimtar që ka përjetuar diktaturën komuniste janë dy qenie që u përkasin dy planeteve të ndryshme. Një gjë është të rrish ulur në tryezën e punës dhe të imagjinosh aspektet infernale të jetës dhe të shoqërisë në marrëdhëniet e njeriut me shtetin dhe një gjë krejt tjetër të jetosh në një shoqëri që është ndërtuar qëllimisht sipas një projekti të ferrit nga një regjim që ka ndërtuar shtetin-ferr. Rasti i parë është ai i Kafkës, i dyti është ai i Kadaresë. Në rastin e dytë nuk është nevoja që të lodhesh duke imagjinuar ferrin se atë e ke si përditshmërinë tënde. Edhe nëse do të kesh disa privilegje në këtë shoqëri infernale përsëri nuk je gjë tjetër veçse një i privilegjuar në ferr.

Si e mbani mend kontaktin e parë me figurën e Ismail Kadaresë?

Kontakti im i parë mendor me jetën dhe veprën e Ismail Kadaresë daton në subkoshiencën time qysh në adoleshencë, në vitet e fillores, atëherë kur unë lexova me endje poemën e tij të parë “Princesha Argjiro”. Gjirokastra e Argjiros ishte në vijë ajrore veçse disa kilometra larg shtëpisë sime, atje prapa Malit të Gjerë, ku unë fëmija fluturoja dhe lozja me flatrat e imagjinatës pranë kështjellës së saj. Ka qenë gati një kontakt fantazmagorik që më dilte gjithmonë në ëndërr, ndoshta nga arsyeja se ishte i pari libër që lexoja prej tij. Po i tillë ishte edhe kontakti me mbiemrin e autorit, që, duke qenë i rrallë, më dukej si i dalë nga lashtësia e nuk më thoshte gjë prej gjëje se kush ishte ky njeri, aq më tepër që s’e dija se ishte gjirokastrit, pra bashkëvendës me Argjironë, heroinën e miturisë sime. Më vonë do ia njihja globalisht si veprën, ashtu dhe jetën e tij, por në atë periudhë ato ishin për mua të largëta, të panjohura.

Cilin roman veçoni si kulm në korpusin e veprave të tij?

Në sfondin e propagandës bajate antikombëtare mund të jetë paradoksale po të deklarosh me kënaqësinë më të madhe estetike e kombëtare se romani që përbën kryeveprën e tij, është “Dimri i vetmisë së madhe”, një roman ky që është sulmuar më shumë prej Salierëve të Kadaresë si vepra më e politizuar dhe ideologjizuar e korpusit të veprave të tij. Gjithnjë sipas këndvështrimit tim, romani “Dimri i vetmisë së madhe” është një roman epiko-historik me një temë me një rezonancë të gjerë universale, që kapërcen çdo kufi. Ai rrok fatin e përjetshëm të kombeve të vogla, i cili është aktual edhe sot në shekullin e globalizimit, por edhe të neoperandorive. Në raftin tim, “Dimri i madh” është përherë aty, si llamba e Aladinit që më ndriçon në mjegullat e shpeshta të trazirave ideologjike dhe politike të botës përqark. Përveç universalitetit të temës, që qëndron si bizhu në opusin e tij, ajo që më josh pa masë është edhe bukuria estetike e linjave të romanit, që, si perla të paoksidueshme, shkëlqejnë me një novitet të paarritshëm si në asnjë vepër tjetër të letërsisë shqipe.

Si lindi ideja për të shkruar këtë libër?

Nuk mund të them se lindi në një moment apo stad të caktuar. Ai ka qenë si ato embrionet që ngjizen dhe presin gjatë në mendjen e studiuesit, në pritje për të lindur të shëndetshëm një ditë dhe të aftë për të përballuar jetën e polemikave të përhershme të shqiptarëve. Ismail Kadare tërheq si me magnet inatin e dështimit të një bote të vjetër, që edhe këto kohë e momente kërkon të marrë me vete fatin e Shqipërisë. Më 29 korrik u bë një shekull që kur në Londër u njoh Shqipëria. Prej asaj dite, ne jetojmë një shekull të ri. Vargu i Migjenit “Na të birt e shekullit të ri” është një medaljon për Kadarenë. Pikërisht në agimin e ri të shekullit tjetër unë mora vendimin që ta shpreh publikisht idenë time, në gazetën Panorama ku dhe shkruaja, dëshirën për një biografi analitike të jetës dhe veprës së tij letrare. I hyva punës dhe “Në rrugë dola”, siç thotë Dritëro Agolli.

Vazhdimisht është cekur raporti i shkrimtarit me diktatorin Hoxha, çka ju e rimerrni në veprën tuaj, përse?

Sepse ky raport është lajtmotivi mjeran i një zhanri shkarra-shkruesish, që vijnë nga thellësitë më të errëta të puseve të mendimit. Marrëdhënia e Ismail Kadaresë me diktaturën më të sofistikuar të Europës është marrëdhënia më e ndërlikuar që një bard i mendimit të lirë mund të ketë ndërtuar me një despot komunist. Ku ka ndodhur që tirani i një shteti dhe shkrimtari më i shquar i tij me prejardhje nga një rrugicë e vetme e një vendlindjeje të përbashkët të bashkëjetojnë për mbi 40 vjet me radhë, duke qenë sfidues aktivë të njëri-tjetrit. Njëri vazhdonte të shtypte me zjarr dhe me hekur një popull të tërë, kurse tjetri vazhdonte t’i jepte ushqim shpirtëror popullit të vet. E kjo sepse i pari kishte iluzionin, që rezultoi katërçipërisht i rremë, dhe i dyti do ta përjetësonte në letërsi me një imazh po aq të rremë. Në realitet edhe ato 40 faqe për diktatorin në 500 faqet e “Dimrit të madh” nuk janë veçse një mashë për të, gjë që publiku e kuptoi mirë qysh atëherë. Prandaj, në qendër të këtij libri është një marrëdhënie njerëzore që i mundësoi Kadaresë të ishte i lirë në pjesën tjetër të veprave, për të na dhuruar ato perla letrare që njohim sot, por që nga ana tjetër i shkaktoi disa nga plagët më të dhimbshme shpirtërore në jetë.

Çfarë e dallon botimin tuaj nga tërësia e studimeve për Kadarenë të botuara gjatë këtyre viteve?

Ka më shumë se pesë dekada që për veprën letrare të Kadaresë janë shkruar me qindra studime të të gjitha formave dhe llojeve të ndryshme, por në këtë mozaik shumë të pasur autorësh mungonte një fragment i rëndësishëm për t’i plotësuar portretin: biografia e tij. Në konceptin integral të veprës së tij ndihej një zbrazëtirë, që ishte mungesa e njohjes së kuadrit të plotë ku ai jetoi dhe punoi. Në librin tim “Ylli i shkrimtarit” besoj se ia kam arritur të plotësoj me sukses atmosferën që shoqëron shkrimtarin në çdo hap të moshës, përjetimet që ai ndien para çdo vepre të madhe që nxori pena e tij, trysninë e epokës në trajtimin e krijesave të tij letrare, për të mundësuar kështu fotografimin historik të gjithë jetës së vet krijuese. Nga ana tjetër, mënyra e të rrëfyerit të librit është e një gjinie të veçantë, diçka midis disertacionit të vërtetë shkencor dhe esesë së gjatë narrative.

Në librin tuaj, ju përballeni edhe me atakuesit e Kadaresë, cilët janë ata më të ashprit?

I gjithë aktiviteti i Kadaresë është sulmuar vazhdimisht, saqë mund të themi se në çdo kilometër të rrugës së tij ka pasur një peng. Por në tallazin e goditjeve kriminale do të veçoja tri momente. Momenti i parë ka të bëjë me fushatën denigruese pas “Dimrit të madh”. Rrallë ndonjëherë në ndonjë vend socialist mund të ketë ndodhur që një masë e madhe njerëzish, të ndërsyer nga Sigurimi i Shtetit, të jetonin me ëndrrën e diarresë gojore mediatike kundra Kadaresë. Njëlloj sikur të ishte shpallur ndonjë konkurs kombëtar se kush të shpifte më shumë. Shpifnaja propagandistike u çel nga Sigurimi i shtetit dhe u përmbyll nga Enver Hoxha. Momenti i dytë është pas sekuestrimit të poemës “Pashallarët e kuq”. Megjithëse e pabotuar, ajo i kushtoi atij një poshtërim të madh shpirtëror. Dënimi ishte një kinezëri e tipit të dërgimit të tij në skëterrën e një kooperative bujqësore në kënetën e Semanit, në një periudhë kur do të linte pa kujdesin e duhur prej biri dhe do të humbiste një krijesë të shenjtë për të, babain. Momenti i tretë është akoma dhe më tragjik, ndëshkimi për “Pallatin e Ëndrrave”. Ankthi i shtohej edhe më shumë pas arrestimit të mikut të tij, Bashkim Shehu. Çdo natë në qeli mikun e tij e pyesnin se çfarë dinte për Kadarenë. Kërcënimi për arrestim në Plenumin e Lidhjes së Shkrimtarëve ishte më se i vërtetë, por vetëm rëndimi i shëndetit të diktatorit ndoshta mund ta ketë shpëtuar fatin e tij.

Çmimi Nobël

Në kohën kur ky libër po futej në shtyp ndodhi shpallja e Çmimit Nobel 2013. Kadareja, ashtu si shumë herë të tjera, ishte në listën e ngushtë të kandidatëve, por nuk fitoi. Në pamje të parë kjo mund të quhet humbje, por në të vërtetë, pavarësisht nga rezultati, konkurrimi në majat e letërsisë botërore është gjithmonë një nder i rrallë. Shtypi botëror që e ndoqi hap pas hapi ngjarjen, duke dhënë versione të ndryshme parashikimesh, disa herë e vuri shkrimtarin shqiptar përkrah rivalit japonez Haruki Murakami dhe atij amerikan, Philip Roth. U krijua kështu një tablo madhështore e skenës konkurruese, ku pas tre shkrimtarëve të shquar konkurruan njëkohësisht tri gjuhë, anglishtja, shqipja dhe japonishtja dhe, bashkë me to, tri kontinente: Evropa, Amerika, Azia. Ismail Kadareja përfaqësoi në këtë rast jo vetëm Shqipërinë, por krejt Evropën dhe ky ishte nderi më i madh që ai i bënte kombit të vet. Siç është përshkruar shpesh në këtë libër, shkrimtari, krahas dashurisë dhe përkrahjes së vendit të vet dhe të shqiptarëve kudo në botë, do të provonte sulmet më meskine të detraktorëve të tij, të cilët këtë herë hodhën çdo maskë dhe kaluan çdo kufi, duke kërkuar haptas që Kadareja, pra Shqipëria, të mos e merrte çmimin botëror. Për fatin tonë të madh, destini i shkrimtarit, ai që në këtë biografi është quajtur ylli i tij, nuk varet dhe s’do të varet kurrë prej tyre . Ai yll varet në radhë të parë prej vetë shkrimtarit, krijuesit të veprës së vet. Por ai varet gjithashtu nga miliona lexuesit e tij, falë dashurisë së të cilëve ylli i shkrimtarit nuk shuhet asnjëherë.

Dhe kjo është një nga arsyet përse u shkrua ky libër.