Romain Gavras dhe lidhjet e tij të dashurisë me yjet e ekranit shqiptar

Romain Gavras thotë se është rritur dhe është ushqyer me mitologjinë greke në kokë. Babai i tij, regjisori ikonë Kostas Gavras dhe nëna e tij, ish-gazetarja militante Michelle Ray-Gavras, e cila madje u kap nga Viet Kongu gjatë mbulimit të Luftës së Vietnamit në vitet 1960, nuk lejonin filmat për fëmijë të Disney-t në shtëpi.









Ata ishin të vendosur t’i rrisnin fëmijët e tyre në një distancë të sigurt nga stereotipat kapitaliste dhe të gjitha llojet e klisheve. Prandaj, duke marrë parasysh edukimin grek dhe referencat e fëmijërisë në botën e lashtë të regjisorit 41-vjeçar greko-francez, vihej re se së fundmi në jetën e tij, perëndesha makinerike shfaqen me qëndrueshmëri mbresëlënëse. Dhe në fakt, të mishëruara te femrat, të cilat, ndonëse lavdërojnë kapitalizmin me artin e tyre, janë me fjalë të tjera e kundërta e orientimit të shprehur majtist të djalit të Gavrasit, ato në fund rezultojnë të papërmbajtshme për të. Por a nuk kishin pësuar pothuajse të njëjtën gjë i gjithë Odiseu dhe Sirenat?

Dy vite më parë ishte Rita Ora ajo që u cilësua nga shtypi ndërkombëtar si gjysma tjetër e mospërputhshme e Romain Gavrës, pak ditë më parë Dua Lipa mori detyrën nga ylli i saj i popit. Edhe pse filmat e regjisorit në ngritje – më i famshmi “Athina”, i prodhuar nga Netflix, i cili ishte në konkurrim në Festivalin e Filmit të Venecias vitin e kaluar – shkelin në skajet e alternativës, distopisë dhe skajit, në jetën e tij private ai vetë duket se ai rrek për diçka pak më ‘pop’.

Shikoni videoklipin e këngës “Let you love me” nga Rita Ora

Estrada e Ballkanit të Jugut

Në verën e vitit 2020, e para pas karantinës së parë për shkak të pandemisë së koronavirusit, Gavras më i riu u përball me më shumë publicitet sesa mund të konsumonte dhe në fund të metabolizonte. Jo për ndonjë nga filmat e tij tashmë të shquar dhe interesantë, për ndonjë videoklip të Kanye West, Jay-Z, MIA apo The Last Shadow Puppets, dhe sigurisht jo për ndonjë nga filmat e shkurtër që ai ka krijuar herë pas here për fushatat e shtëpisë si Louis Vuitton, me Emma Stone si muzën e saj, Dior me Charlize Theron si protagoniste ose Yves Saint Laurent me Emily Blunt si heroinë kryesore.

Shikoni trailerin e filmit të Roman Gavras Athena – Frymëzuar nga ngjarjet e vitit 2008 në Athinë, por të vendosura në getot e Parisit

Arsyeja e zhurmës së emrit të tij nga shtypi botëror – kryesisht skandaloz – ishte romanca e tij me këngëtaren Rita Ora. Ylli kosovar i popit dhe regjisori greko-francez ofruan mjaft pamje nga pushimet e tyre atë verë në Ibiza dhe Korfuz, dhe sigurisht siguruan ushqim për mendim (në rregull, kryesisht për koment) për shkak të prejardhjeve të tyre të ndryshme artistike, të cilat në fund të fundit nuk janë asgjë tjetër veçse ‘frenat’ u vërtetuara. Edhe pse në fund lidhja e tyre nuk zgjati shumë, për shkak të detyrimeve të rënda profesionale të të dyve, siç thotë legjenda, Romain Gavras më pas mbërtheu distinktivët e tij të parë dhe fitoi orë të tëra shërbimi paraprak në gjuetinë e paparacëve. Aftësi që do të jenë më se të dobishme për të tani që lidhja e tij e re është në një nivel edhe më të lartë të famës. Dua Lipa me origjinë shqiptare është e dashura e tij ose, për të shmangur sharjet seksiste, Romain Gavras është i dashuri i saj. Për rekord, 32-vjeçarja Rita Ora pak muaj pas ndarjes nga regjisori greko-francez u takua me kolegen e tij nga Zelanda e Re Taika Waititi (i njohur për filmat e tij, ndër të tjera, “Thor: Love and Thunder” dhe “Jojo “), me të cilin u martuan në fund të vitit 2022. Askush nuk humbet.

Thashethemet për lidhjen e re – dhe të diskutuar në mënyrë disproporcionale për kohëzgjatjen e saj – filluan menjëherë pas mbrëmjes së 19 shkurtit, kur u ndanë çmimet BAFTA, me fjalë të tjera Oscars britanike. Viraliteti me të drejtë mund t’i përkasë Kate Middleton, e cila u përjetësua duke u përqafuar me Princin William (shih trashëgimtarin e fronit) në tapetin e kuq të çmimit, por bashkëjetesa e Dua Lipës dhe Romain Gavra nuk kaloi pa u vënë re. Krijuesi 41-vjeçar dhe superylli 27-vjeçar morën pjesë së bashku në Netflix pas shfaqjes dhe kryesisht u panë duke u larguar së bashku. Sigurisht, mund të jetë vetëm një ndërveprim tjetër shoqëror.

Ata të dy u siguruan që të largonin dyshimet javën e kaluar. Çifti këtë herë e ka bërë turneun e dashurisë së tyre në Paris, konkretisht në Javën e Modës të kryeqytetit francez. Ata ndoqën shfaqjen spektakolare të Saint Laurent, e cila u zhvillua me mjedisin ideal të Kullës Eiffel, duartrokitën krijimet elegante androgjene të drejtorit artistik Anthony Vaccarello dhe kaluan aq mirë sa jo vetëm u lanë dorë për dore, por edhe vendosën të vulosin dalja e tyre e re me një puthje publike pasionante. Të dy ishin të veshur me të zeza: ai kishte veshur një kapak dhe një cigare të ngjitur në buzë, ajo ishte vetëm vetvetja, një grua që mbron edhe me lëvizjen e saj më të vogël titullin e yllit më të suksesshëm të estradës së kohës sonë.

Të lindur më 4 korrik

Po, Gavras dhe Lipa duket se vijnë nga dy botë të ndryshme. I lindur më 4 korrik 1981, ai u rrit në një familje ku gjithçka rrotullohej rreth artit dhe kinemasë – shtëpinë e tij stërgjyshore ai e kujton si një studio e madhe filmi ku ndodhi gjithçka. Në fund të fundit, ai ka folur për Tarkovsky-n, Bergman-in dhe Kurosawa-n, të cilat i dhanë prindërit me qumështin e parë. Sigurisht, më pas ai insistoi të shikonte “Too Tough to Die” si një akt rezistence.

Sot babai i një vajze 13-vjeçare, Gavras, i cili, meqë ra fjala, ndonëse ndihet thellësisht grek, pranon se nuk flet greqisht, është një krijues interesant, i shquar dhe i ardhshëm, i cili falënderon ego për faktin se emri i rëndë patronimik nuk e pengon të bëjë kinemanë që parashikon. Dhe bukurinë e kërkon me imazhet e tij, qoftë ajo e fshehur në palimpsestin e distopisë, si për shembull në filmat e tij, qoftë e dukshme dhe e vetëkuptueshme, diçka e zakonshme në fushatat e shtëpive prestigjioze të modës që ai ndërmerr.

Shikoni videoklipin e Roman Gavras për këngën “No Church In The Wild” nga Jey Z dhe Kanye West e cila u frymëzua nga ngjarjet në Athinë në dhjetor 2008

Nga ana tjetër, Dua Lipa është rritur në një familje emigrantësh kosovarë në Londër. Që në fëmijëri ajo mësoi të bënte dy jetë paralele. Në shtëpinë e familjes në periferinë veriperëndimore të kryeqytetit britanik, gjithçka ishte shqiptare: gjuha, ushqimi, historitë që i kishin treguar prindërit. Jashtë shtëpisë së familjes, Lipa ishte një vajzë që merrej me gjithçka britanike, dhe për rrjedhojë globale. Ajo studioi violonçel si fëmijë dhe u bashkua me korin e shkollës – por me forcë, pasi mësuesi e konsideroi atë jo vetëm një mediokër, por një këngëtare të keqe. Ben Mawson, njeriu që krijoi fenomenin pop që ajo është sot, kishte të njëjtin mendim vite më vonë.

Shikoni videoklipin e këngës “New Rules” nga Dua Lipa

Para se të mbaronte shkollën, ajo kishte krijuar tashmë kanalin e saj në YouTube dhe po merrej me këngë të kopertinës. Ajo punonte si kamariere në Soho për të jetuar. Por asgjë nuk do t’i kishte shkuar përpara karrierës muzikore për të cilën ajo ëndërronte, nëse një mikeshë e saj nuk do ta kishte përgatitur për atë që doli të ishte një takim i rëndësishëm me Mawson, një menaxher artist me emër, lista e të cilit përfshinte Lana del Rey në atë kohë. E vërteta është se Dua hyri në takim me ankthin që njerëzit kanë kur vendosin të vënë bast ndryshimin e tyre për një moment. Mawson, me të cilën ata i dhanë fund bashkëpunimit vitin e kaluar, thotë se nuk ishte i impresionuar nga aftësitë e saj vokale dhe muzika. As nga pamja e saj. Por kishte diçka të pathëna që ai nuk mund ta shpërfillte, një përzierje ndrojtje, magjepsjeje dhe misteri. Por edhe ambicia e saj e dukshme. Kështu, ai vendosi ta merrte atë. Ishte viti 2011.

Vajza e diskotekës

Dymbëdhjetë vjet më vonë, vlera e Dua Lipës mbetet në një kufi monoton. Muzika e saj dëgjohet shumë dhe kudo me të bashkëpunojnë markat më të rëndësishme si shtëpia Versace, ajo artikulon edhe opinione politike që jo vetëm dëgjohen, por edhe provokojnë. Në pranverën e vitit 2021, këngëtarja së bashku me motrat Bella dhe Gigi Hadid – duhet kujtuar se këngëtarja prej vitesh është çift me vëllain e tyre, gjithashtu model, Anwar Hadid – haptas u pozicionua në favor të palestinezëve për me rastin e trazirave që kishin shpërthyer për një herë tjetër në Gaza.

Deklaratat e saj u konsideruan antisemite nga organizatat hebraike dhe disa shkuan aq larg sa të bënin thirrje për një rezolutë që ndalonte transmetimin e këngëve të saj nga radiostacioni publik i Izraelit. Bernie Sanders, me të cilin Dua ka qenë mik i ngushtë që kur ajo bëri fushatë për të për emërimin e kandidatit demokrat për president në SHBA, më pas nxitoi në mbrojtje të saj. Ai e ka përshkruar atë si një përfaqësuese të një brezi liderësh të rinj që parashikojnë shoqëri të ndërtuara rreth nevojave njerëzore dhe barazisë politike. Por edhe nëse askush nuk i njeh apo kujdeset për virtytet që përshkruan Sanders, Dua Lipa mbetet mishërimi i yllit të pop-it të kohës sonë.

Dhe mishëron aq shumë “tani” sa arriti të lëvizë një krijues që ushqehet me shenjat e kohës, jeton e merr frymë epokën e tij dhe përpiqet ta pasqyrojë atë në kinemanë e tij. Natyrisht, Despina Vandi dhe Vassilis Bispikis kanë të gjitha arsyet për t’u mbushur djersë të ftohtë, pasi sapo kanë humbur titullin e çiftit më të nxehtë, fotogjenik dhe interesant të Ballkanit Jugor. Por këto gjëra ndodhin.

Gazeta Shqiptare