Shembja e objekteve 50-vjeçare/ Ish-deputeti i PS në Panorama TV: Qeveria të sigurojë shkollat e spitalet e dëmtuara, projekti po paragjykohet

Ish-deputeti socialist Ervin Bushati u shpreh në emisionin “Log.” në Panorama TV se projektvendimi i qeverisë për shembjen e godinave mbi 50-vjeçare po paragjykohet sepse sipas tij “po merret me objektin më lehtësisht të tundshëm në rast tërmeti politik”.









Në fjalën e tij, Bushati u shpreh se qeveria duhet të sigurojë paraprakisht spitalet dhe shkollat e dëmtuara dhe procesi duhet të kishte nisur direkt pas tërmetit të vitit 2019.

“Të kemi durim dhe të dalim në konkluzione që i shërbejnë qytetarëve. Nuk po flitet për gjëra të vogla, ka një çështje të rëndësishme që të nisë dhe të mos ketë goditje politike ne kemi diga që duhen siguruar, shkolla e spitale, qeveria duhet të fillojë me këto sepse pastaj gjykohet, duhet të kishte vazhduar direkte pas tërmetit kontrolli të gjitha digave dhe jo të nisi sot pasi del lajmi në Turqi. Duhet që në mënyrë të njëtrajtshme të paktën të sigurojmë këto që janë pak po nëse ndodh bëhet kataklizma. Po të mbyllen këto procesi bëhet më i besueshëm. Për të fituar besimin ky proces duhet të kishte nisur i kemi të gjithë kapacitet sepse janë shumë më pak objekte me më tepër impakt, po 10 digat dihen ku janë apo shkollat dhe brenda 6 muajt mund të ishte mbyllur. Është i paragjykuar sepse po merret me objektin më lehtësisht të tundshëm në rast tërmeti politik. Nuk duhet të kishte ndalur që nga 2019 dhe të ndërtohej një proces i besueshëm për të marrë modele nga vende si Italia se Erdogani se vuri në vijë këtë punë dhe të mos çohemi dhe ne nesër të gdhihen qytetarët në ndërtesa të shkatërruara kur ne e dinim që mund të ndodhte”, tha Bushati.