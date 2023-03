Shpërthen miku i ngushtë i Kiara Titos, “Ju zgjoni dhe të vdekurin nga varri” (FOTO)

Kiara Tito, është një nga personazhet më të komentuara dhe të përfolura në rrjet.









Romanca e saj me Luizin e ka vendosur në qendër të vëmendjes së medave rozë.

Mirëpo here pas here në rrjet është diskutuar edhe lidhja e saj e dikurshme me këngëtarin e njohur, Butrint Imeri.

Së fundmi ka qënë Niko Komani ai i cili ka reaguar lidhur me ngjarjet e fundit ku është përfshirë mikesha e tij, dhe ka shpërthyer i revoluar për përmendjen e ldhjes së saj.

“E konsideroj veten me fat që kam shoqe të ngushtë Kiarën dhe çdo ditë kemi mësuar nga njëri-tjetri për të arritur këtu ku jemi sot. Unë besoj te çdo ndjenjë e jotja dhe do jem gjithmonë pro ndjenjës tënde dhe kjo përkthehet pro Luizit. Ju vjen mirë apo keq ai tipi po e trajton atë shoqen time si mbretëreshë aty.

Dhe boll me atë muhabetin me këngëtarin tjetër se na lodhët. Siç thotë dhe një shoqja ime: Muhabet i mbyllur pa nisur. Fiks ama! Na keni lodhur me një muhabet të lodhur! Sa turp që një femër që ka dikë në krahë dhe është e lumtur dhe ju tregoni kë ka pasur dikur? Seriozisht?! Sa të kalbur jeni ore? Ju zgjoni dhe të vdekurin nga varri”, është shprehur Niko.