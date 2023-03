Zhvillimet në PD pas vendimit për vulën/ Sami Neza në “Panorama TV”: Nëse Alibeaj do donte realisht të bashkëpunonte me grupin e Berishës, do kishte tërhequr ankimimin në gjykatë

Analisti Sami Neza ka komentuar zhvillimet brenda Partisë Demokratike pas vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit për vulën. Në një intervistë për “Panorama TV”, Neza ka shprehur kritika ndaj qëndrimeve të Enkelejd Alibeajt për çështjen e bashkëpunimit me grupin e Berishës pas vendimit për vulën.









Sipas Nezës, nëse Alibeaj do të donte realisht një bashkëpunim me Berishën për zgjedhet vendore, atëherë ai do kishte tërhequr ankimimin në gjykatë për vulën dhe do t’i hapte rrugën ligjore bashkimit përpara zgjedhjeve.

Neza shtoi se PD-ja e bashkuar duhet të ishte angazhuar në zgjedhje, ndërsa pas përfundimit të tyre, të merrej me “konfliktin” brenda saj.

Sami Neza: Vetë PD ka shkuar në koalicion dhe në 6 mars dhe ka pasur rezultat të mirë. Kjo përpjekje që ëstë bërë nga faktorët politik të mazhorancës ndaj PD-së për ta izoluar atë në institucionet shtetërore por edhe në institucione të tjera, shpresohet që të angazhohet një numër i lartë qytetarësh për zgjedhjet vendore.

Pyetje: Me kë duhet të bashkëpunojë PD-ja për të siguruar sa më shumë vota në 14 maj?

Sami Neza: Unë di që PD është duke biseduar në lidhje me koalicionin. Nuk kam parasysh aleancat. PD po bisedon me aleancën dhe koalicionin me të cilin do garojë në zgjedhjet. Ka dhe 4-5 ditë afat për të regjistruar koalicionin, që t’i japë asaj mundësinë për të identifikuar mënyurën se si të garojë. PD ka siguruar mbështetjen për kandidatët në primare nga Partia e Lirisë, por edhe nga parti të tjera si PR, PBDNJ, PAA dhe parti të tjera të vogla. PD do ishte mirë që të gjente një gjuhë të përbashkët për kandidatët për kryetarë bashkie, me partinë e çamëve. Shanset janë që deri në zgjedhje të krijohen aleanca.

Pyetje: Qëndrimi i Alibeaj që fillimisht nuk i njihte Primaret, ndërsa tani ofrohet të bashkëpunojë me to. Si ju duket ky qëndrim?

Sami Neza: Deklarata e Alibeajt pas vendimit të apelit nuk është një deklaratë e re që t’i hapë rrugë bashkëpunimit në PD mes dy grupimeve. Ajo çka ka kërkuar Alibeaj është diçka më tepër, është më e vështirë për t’u realizuar. Ajo ç’ka është deklaruar edhe para disa muajsh për bashkëpunimin. Gazment Bardhi pas 14 ditësh bisedime me Palokën, kërkoi që të diversifikonte Primaret. Të bëhej një miksim mes dy rezultateve, primareve dhe sondazheve. Edhe pse primaret janë diçka e sanksionuar në statutin e PD-së.

Alibeaj kërkoi që përveç këtyre dy elementëve, pra kandidatët e Primareve dhe sondazheve, kërkoi që të përfshiheshin dhe primareve të 2021-shit. Nëse Alibeaj do kishte ndërmend të bashkëpunonte me të vërtetë, mund të hapte një shteg bashkëpunimi real. Ajo ishte që ajo pjesë e PD-së të hiqte dorë nga ankimimi. Të ktheheshin në një bashkim ligjor të PD-së, për të shkuar në zgjedhjet lokale, më pas të shkonin të zgjidhnin problemet mes njëri-tjetrin.