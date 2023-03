Armët që Kina i jep Rusisë trembin Bashkimin Evropian dhe SHBA-në

Ndjenja se Kina dhe Rusia janë më afër se kurrë në ndjekjet e tyre të përbashkëta gjeopolitike është bërë gjithnjë e më shumë ditët e fundit nga liderët perëndimorë, thellësisht të shqetësuar për hapat e ardhshëm të Pekinit. Duke qenë se lufta në Ukrainë është në një pikë kritike, manovrat intensive diplomatike që Kina ka zhvilluar kohët e fundit ka alarmuar seriozisht të dyja anët e Atlantikut, nga frika e braktisjes së qëndrimit të neutralitetit që Pekini kishte zgjedhur në vitet e fundit dymbëdhjetë muaj.









Ankthi global mbi planet reale të Kinës shkaktoi një udhëtim të befasishëm të presidentit bjellorus Alexander Lukashenko në kryeqytetin kinez, ku u prit nga homologu i tij Xi Jinping, duke thelluar përçarjen e vendit të Dragoit të Kuq me Perëndimin. Në këtë sfond, refuzimi i Pekinit për të gjykuar edhe një herë pushtimin rus të Ukrainës në mesjavë në Samitin e Ministrave të Jashtëm të G20-ës erdhi për të përforcuar dyshimet e ngulitura të Uashingtonit se “diçka po lëviz” në kufirin ruso-kinez, edhe nëse po lëviz nga armët kineze.

Sipas “Wall Street Journal”, në këtë fazë armët kineze “mund të mbështesin përpjekjet luftarake të Rusisë në Ukrainë”, pasi çdo lëvizje e Pekinit në këtë drejtim do të ishte një ndihmë thelbësore për forcat ruse në këtë pike, ku të dyja palët kërkojnë të hapin një marshim fitoreje, duke krijuar të dhëna të reja në fushën e betejës. Në fakt, furnizimet ushtarake nga Kina do t’i siguronin Rusisë, siç thekson e njëjta gazetë, një avantazh strategjik, nga njëra anë “për shkak të përputhshmërisë së sistemeve të armëve kineze dhe ruse, dhe nga ana tjetër, për shkak të ushtrisë së madhe të Pekinit”.

Në këtë këndvështrim, zyrtarët amerikanë vlerësojnë se “Kina po shqyrton furnizimin me artileri dhe dronë për ushtrinë ruse”, pasi Forcat e Armatosura Ruse konsumojnë shumë municion në baza ditore dhe vuajnë nga mungesa e pajisjeve kritike. Pavarësisht retorikës së fortë, Pekini mohon me kokëfortësi çdo përfshirje përkatëse, duke e hedhur topin mbi Shtetet e Bashkuara, pasi ajo e braktis atë për pajisjet e vazhdueshme – dhe provokuese – të forcave ukrainase nga arsenali perëndimor.

Apel publik nga Scholz

Refuzimi kategorik i Kinës, megjithatë, për të furnizuar sisteme armësh për Rusinë nuk duket se e bind aspak Perëndimin, pasi kancelari gjerman Olaf Scholz i bëri thirrje publikisht Pekinit që të përmbahej nga çdo nismë e tillë, ndërsa e qortoi për qëndrimin e tij “neutral” ndaj dënimi i pushtimit rus në Samitin e fundit të Ministrave të Jashtëm të G20 në Indi.

Duke folur nga skena më zyrtare, pikërisht ajo e Bundestagut, dhe pak orë para se të nisej për në Shtëpinë e Bardhë për të takuar presidentin amerikan Joe Biden, kancelari gjerman kritikoi Kinën se nuk diskutoi propozimet e saj për paqe me Ukrainën, d.m.th. viktima e sulmit, ndërsa dërgon një mesazh të ashpër në të gjitha drejtimet. Edhe pse ai nuk e pranoi planin e paqes prej 12 pikash që paraqiti, “mesazhi im për Pekinin është i qartë: përdorni ndikimin tuaj në Moskë për të nxitur tërheqjen e trupave ruse”, tha kancelari gjerman, në një ton të paprecedentë për të.

Në të njëjtën kohë, paralajmërimi i ashpër i Scholz nuk vjen në vakum, por përkundrazi pasqyron, sipas Politico, “zhgënjimin dhe kritikën e përgjithshme” të liderëve perëndimorë ndaj “planit të paqes” të vakët të propozuar nga Kina, i cili është qartësisht i njëanshëm në favor të interesave ruse, duke injoruar kërkesat kryesore si rivendosja e integritetit territorial të Ukrainës. Asgjë, për më tepër, nuk merret si e mirëqenë për status quo-në evropiane pas pushtimit rus të Ukrainës, me kornizën e re të sigurisë transatlantike që kryeson agjendën e takimit Biden-Scholz, së bashku me një arkitekturë të re energjetike në Kontinentin e Vjetër.

Por në të njëjtën kohë, “qëllimi kryesor i këtij takimi ishte një mundësi që të dy liderët të ishin në gjendje të koordinoheshin në mënyrë specifike për Ukrainën”, tha një zyrtar i lartë i administratës amerikane për CNN, pasi udhëheqësit e SHBA dhe gjermanë kanë ndarë informacionin se ata duan që Kina ta konsiderojë seriozisht ofrimin e ndihmës ushtarake për Rusinë. Në një rast të tillë, zotërinjtë Biden dhe Scholz thuhet se ndajnë të njëjtën frikë nga një zgjatje e përgjakshme e luftës në Ukrainë, me Shtëpinë e Bardhë duke përgatitur tashmë një paketë të re ndihme për Kievin, e cila përmban kryesisht municione për sistemet e armëve perëndimore të cilat i janë ofruar forcave ukrainase.

Në të njëjtën kohë, bisedimet dypalëshe midis Biden dhe Scholz shënojnë, sipas disa analistëve, një raund të parë negociatash për sigurimin e garancive perëndimore të sigurisë ndaj Ukrainës, në mënyrë që të nisë procesi i negociatave për përfundimin e luftës, që të dyja palët ndërluftuese deri më tani i kanë mohuar fuqishëm palët. Kancelari gjerman, duke folur në Bundestag, u shfaq pesimiste për qëndrimin e Moskës. “A është Putin ende gati për të negociuar një paqe të drejtë? Asgjë nuk e sugjeron këtë për momentin”, ka komentuar ai. Në sfond, megjithatë, thuhet se SHBA-të kanë nisur së fundmi një seri konsultimesh me aleatët e saj evropianë në lidhje me vendosjen e sanksioneve direkt ndaj Kinës, nëse ajo përfundimisht vazhdon me furnizimin me armë në Moskë.

Në çdo rast, diskutimi i garancive të sigurisë nuk prek planet e Moskës kur takimi midis kreut të Departamentit të Shtetit, Anthony Blinken, dhe homologut të tij rus, Sergei Lavrov, zgjati vetëm dhjetë minuta në Indi në mesjavë, me palën amerikane që u largua nga takimi nën përshtypjen se qëndrimi i Moskës për Ukrainën mbetet i pandryshuar. “Është Perëndimi ai që është izoluar dhe do ta kuptojë përfundimisht”, kundërshtoi ministri i Jashtëm rus pas takimit të shkurtër me homologun e tij amerikan, ndërsa deklaroi se vendi i tij mbetet i hapur për bisedime për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë.

Marrëdhëniet e ngrira

Temperaturat e ftohta mbizotërojnë, përveç Rusisë, në marrëdhëniet dypalëshe të SHBA-së me Kinën, si dhe në tensionin me Tajvanin, në presionin për respektimin e të drejtave të njeriut dhe në fund në balonat e spiunazhit, që kanë dobësuar lidhjet. Besimi mes dy vendeve u shtua edhe thellimi i vonuar i marrëdhënieve ruso-kineze.

Me skepticizëm edhe më të madh, Uashingtoni pa teksa Pekini hapi tapetin e kuq në mes të javës për të mirëpritur presidentin bjellorus Alexander Lukashenko, pasi sanksionet gjithëpërfshirëse prenë lidhjet e vendit të tij me Perëndimin. Në këtë drejtim, shtrëngimi i marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve, si dhe çdo mbështetje financiare nga Kina në Bjellorusi, thuhet se çuan hapat e Lukashenkos drejt Pekinit të largët, kur tregtia e tyre dypalëshe u rrit vitin e kaluar me 33%, duke tejkaluar 5 miliardë dollarë. sipas Xinhua.

Nga Pekini, presidenti bjellorus mbështeti pikëpamjen e Kinës për një “fund politik” të luftës në Ukrainë, duke ndarë ankthin e presidentit kinez Xi Jinping për një “konflikt të armatosur të zgjatur”. Mbi të gjitha, megjithatë, të dy liderët shprehën shtrirjen e tyre ndaj refuzimit të rendit botëror, të ndërtuar mbi parimet e Perëndimit, ndërsa u angazhuan për sinergji të mëtejshme në trajnimin e personelit të tyre ushtarak.

Megjithatë, në tablonë e madhe, vëzhguesit e panë udhëtimin e Lukashenkos në Pekin “si një shenjë tjetër se Kina po forcon lidhjet me Rusinë dhe aleatët e saj”, siç raportoi BBC, duke dokumentuar përpjekjet e Kinës për të ndërtuar me shpejtësi frikën rivale ndaj organizatës perëndimore, ndërkombëtare. Në të njëjtin kontekst, analistët lexuan mes rreshtave njoftimet e Ministrisë së Jashtme kineze, ku flitej për “një partneritet strategjik gjithëpërfshirës në të gjitha kushtet”.

“Ka pasur një shtytje të qartë nga Pekini, Moska, Minsku dhe Teherani për të treguar një narrativë që thotë: “Opsionet tona janë të ndryshme dhe ne do t’i tregojmë ato me krenari – ju mund të vendosni çfarëdo sanksioni që dëshironi ndaj nesh, kjo është mirë”, tha Raffaello Paducci, bashkëpunëtor i lartë në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara për Studimet e Mbrojtjes dhe Sigurisë, duke folur për Washington Post. Megjithatë, “Lukashenko sapo u takua me Putinin dhe padyshim që mund të veprojë si një lajmëtar midis Kinës dhe Rusisë”, shpjegoi Wang Qingshong, profesor i asociuar në Universitetin Normal, ndërsa takimi midis Xi Jinping dhe Lukashenko pasqyron “hendekun në rritje midis SHBA-së dhe Kinës. për luftën në Ukrainë”, sipas “The Guardian”.

Ndërkohë, William Burns, kreu i CIA-s, i tha CBS News se SHBA-të janë “shumë të shqetësuara që Kina të sigurojë pajisje vdekjeprurëse për Rusinë”, nën hijen e raportit të Spiegel, i cili zbuloi se ushtria ruse ishte në negociata me Xi’an. Bingo Intelligent Aviation Technology, një prodhues kinez i dronëve, për të prodhuar në masë dronët kamikaze në emër të Rusisë.

Duke punuar në mënyrë metodike dhe në heshtje, Pekini tani thuhet se dëshiron të thyejë frontin e thyer euro-atlantik për t’u rikthyer në nivele të larta të marrëdhënieve tregtare me BE-në, të cilat arritën në 472 miliardë euro në vitin 2021. Për arsye ky refuzim i planit të paqes kineze – siç pritej – nga Uashingtoni nuk ndikoi në planet e Pekinit, i cili megjithatë pa me sy të mirë diferencimin e Emmanuel Macron. Presidenti francez tha se “fakti që Kina po merr pjesë në përpjekjet për paqe është i mirë”, duke fshirë një çarje të parë në vitrinën euroatlantike të mbrojtjes dhe sigurisë.

